Lucruri ce trebuie sa ramana secrete chiar si in cea mai fericita relatie

Desi avem impulsul de a le povesti prietenilor sau partenerului orice ni se intampla, unele lucruri este bine sa ramana doar pentru noi. Probabil te simti eliberata cand povestesti; dar niciodata nu poti fi sigura de acesta, indiferent cat de multa incredere ai in el la momentul actual. Chiar daca uneori partenerul poate sti foarte multe despre noi, exista lucruri pe care nimeni nu ar trebui sa le cunoasca.

Certurile cu rudele

A-ti spala rufele in public nu este niciodata o idee buna. Indiferent de natura conflictului, mai devreme sau mai tarziu te vei impaca cu persoana respectiva, dar vorbele pe care le-ai aruncat nu vor putea fi retrase niciodata.

Numarul partenerilor sexuali

Desi in lumea barbatilor numarul partenerilor sexuali poate aduce un trofeu de „mascul alpha”, cand vine vorba de femei lucrurile stau putin diferit. Vorbind foarte deschis despre partenerii tai, cu foarte multe detalii, iti poate afecta imaginea. Incearca sa tii lucrurile astea pentru tine sau, daca nu te poti abtine, macar renunta la detalii.

Secrete din relatiile anterioare

Daca ii povestesti partenerului secrete din dormitor, din relatii anterioare, nu inseamna altceva decat ca iti tradezi partenerii pe care i-ai avut. Nimeni nu trebuie sa cunoasca chiar toate fanteziile si ciudateniile, asa ca incearca sa nu impartasesti toate detaliile.

Infidelitatile

Infidelitatile, chiar si cele din trecut, pot fi o ofensa la adresa partenerului tau. Dar atunci cand decizi sa impartasesti asta cu alte persoane, poate deveni o adevarata problema. Inca nu ati hotarat daca dupa incident va veti impaca sau veti incheia relatia? Cel mai bine ar fi sa rezolvati singuri asta. Nimeni nu trebuie sa stie problemele pe care voi le aveti.

Imperfectiunile partenerului

A dezvalui iubitului sau altor persoane detalii despre partenerul tau pe care nu ar trebui sa le cunoasca nimeni, se poate cataloga ca un gest de tradare. Fie ca e vorba de un obicei bizar, de o imperfectiune fizica sau probleme de sanatate toate trebuie sa ramana doar intre voi. Pe langa faptul ca pe ceilalti chiar nu ii intereseaza, in acest mod poti starni barfe ce vor ajunge la urechile partenerului.

Accidente financiare

Problemele financiare sunt unele dintre cele mai dureroase probleme de care se poate lovi o persoana. Incearca sa tii cat de mult poti doar pentru tine aspectele legate de accidentele financiare pe care le-ai intampinat.

Secrete de familie

Ai observat probabil ca fiecare familie are secrete pe care doar membrii acesteia le stiu. Este bine sa tii pentru tine intamplarile rusinoase ale verisorului Marian sau ce a patit unchiul Vasile in vacanta la Herculane. Poate ti se pare amuzant si probabil asa e, dar in modul asta poti strica imaginea unor persoane iar acestia isi pot pierde increderea in tine.

Relatiile pot parea indistructibile, dar pot vor ajunge odata si odata la final. Pe langa faptul ca poti regreta amaric ca ai ales sa iti deschizi atat de larg inima in fata iubitului, te poti alege si cu o reputatie nu tocmai buna. Fii foarte atenta la ceea ce alegi sa povestesti si ai grija sa nu se afle printre lucrurile enumerate mai sus.

Text: Robert Moraru

Foto: Imaxtree