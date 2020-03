LP vine la cea mai cool petrecere a verii, pe 10 iulie, la Arenele Romane

Fanii se vor bucura să audă bine-cunoscutele piese „Lost On You”, cel mai mare hit al artistei de până acum, „Muddy Waters” și „When We’re High”, cântece de pe cel de-al cincilea album al său, Heart to Mouth dar și câteva melodii de pe noul album al artistei, ce va fi lansat în toamna lui 2020.

La 5 ani de la lansarea „Lost On You”, piesa a depășit un miliard de ascultări și a fost în fruntea topurilor muzicale în peste 17 țări, părând să fi căpătat o viață a sa proprie și ajungând favorita ascultătorilor oricărui gen muzical iar publicații renumite ca Billboard, Paper, Out Magazine, V Magazine, Interview, British Vogue și nu numai au plasat-o pe LP pe culmile gloriei. Mai mult, pe lângă spectacolele care au oprit inimi pentru o clipă de la The Tonight Show cu Jimmy Fallon și The Late Show Show cu James Corden, la Conan și Jools Holland, LP a bucurat și publicul de la Coachella, SXSW, Bonnaroo, Lollapalooza, Sonic Boom și Hyde Park.

Artista a lucrat la albumul Heart To Mouth încă din 2017, alături de colaboratorul și producătorul Lost On You, Mike Del Rio [Eminem, X Ambasadori, Skylar Gray] și scriitorul Nathaniel Campany. Numit astfel pentru calea ce se creează între inimă și gură, albumul adună atât piese melancolice și melodii pline de speranță, ce originează din același loc.

În deschidere va cânta Moonlight Breakfast, una dintre cele mai îndrăgite trupe românești care a reușit să se impună și pe scena internațională.

Biletele sunt disponibile în presale până pe 15 martie la prețurile de 125 lei pentru Acces General și 200 lei pentru Golden Ring iar de pe 16 martie la prețurile de 149 lei pentru Acces General și 239 lei pentru Golden Ring, online pe www.eventim.ro, sau prin rețeaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone și rețeaua Carrefour, librăriile Humanitas, librăriile Cărtureşti și librăriile Diverta).

Events este una dintre cele mai mari companii organizatoare de evenimente din România, a cărei misiune este să aducă entertainmentul cât mai aproape de oameni. Din anul 2000, sloganul lor este de neuitat' iar printre evenimentele care vor rămâne mereu în memoria spectatorilor se numără concertele The Rolling Stones, Linkin Park, Aerosmith și Leonard Cohen, Pink Martini spectacolele Cirque du Soleil sau Sensation.

