Love Dersidan – galerie de-o singura noapte

“La Love Open Gallery am expus 11 lucrari, care si reprezinta 11 proiecte diferite. Am vrut ca selectia aceasta sa ilustreze diversitatea si culoarea proiectelor mele, in design si concept.

Lucrarile trec de la abstract la figurativ si exploreaza character design, ilustratie naiva, typography. Majoritatea reprezinta parti din proiecte mai ample care se pot vedea pe pauldersidan.com”

Dersidan a inceput mai intai in televiziune, apoi au urmat cativa ani in agentii multinationale, pana cand a interupt job-ul pentru a urma un master la International Academy of Design and Technology, Chicago, sectia Graphic/Advertising Design. Dupa terminarea acestuia, s-a intors si a deschis studioul de creatie BLAU, loc in care isi propune sa valorifice puterea design-ului in comunicare.

Paul Dersidan a avut lucrari selectate si expuse in cadrul tuturor editiilor Romanian Design Week, cel mai mare eveniment multidisciplinar dedicat industriilor creative din România, si a fost inclus si in mai multe expozitii capsula, precum Play and Rewind care a fost prezenta ultima oara si la Vienna Design Week, in octombrie, anul curent. Proiectele ce au putut fi admirate de comunitatea creativa din Viena au fost 11, 22, 33 si Earth, Fire, Wind, Water.

Love Open Gallery va continua, incepand cu anul viitor, cu galerii deschise timp de o singura noapte si de fiecare data intr-un alt loc.

„Ne propunem sa prezentam in fiecare luna cate un alt artist de graphic design. Cred cu tarie ca exista o resursa inepuizabila de designeri foarte talentati pe care ne-am dori sa-i expunem si sa-i promovam. De fapt, gandul de la care am pornit este ca ne dorim sa includem frumosul, arta in viata noastra de zi cu zi, de aceea am pornit si acest format de galerii, de-o noapte – one night stand cu graphic design – dar la pachet cu o petrecere. Vrem un mediu cat mai relaxant si mai putin formal, in care oamenii sa poata interactiona cat mai usor cu artistul si cu lucrarile acestuia. Cu primul eveniment am reusit sa trecem de linia de start a proiectului si le multumim tuturor care au fost alaturi de noi”, spune Sorina Topceanu, cofondatoarea proiectului.

Foto: PR