Love Anatomy – cea mai recentă lucrare a Alexandrei Nechita, expusă într-o instalație de artă permanentă din Beverly Hills

Alexandra Nechita este unul dintre românii care ne face mândri peste hotare. A devenit cunoscută sub titulatura de „micuța Picasso”, însă acum, Alexandra ne dovedește încă o dată că este o artistă completă și complexă, ce reușește să cucerească scena artistică din întreaga lume.

Iar cea mai recentă cucerire a Alexandrei este chiar orașul Beverly Hills. Love Anatomy, sculptura de dimensiuni remarcabile, de peste 2,7 metri, a fost expusă începând cu luna septembrie în orașul american. Impresionanta operă de artă reprezintă un simbol al unității și al dragostei, valori esențiale, de care oamenii au nevoie în această perioadă. Pandemia de coronavirus, conflictele rasiale, problemele economice și politice cu care societatea se confruntă, au determinat primăria orașului să amplaseze sculptura Alexandrei chiar în centrul orașului, tocmai pentru a transmite o doză de optimism și de speranța cetățenilor.

Toate lucrările sunt o expresie a emoțiilor, sentimentelor și trăilor personale ale artistei. Iar această nouă operă, nu face excepție. Love Anatomy este întruchiparea perfectă a Alexandrei, și reușește să transpună personalitatea multifațetată a acesteia și rolurile diverse pe care le are: femeie, mamă, artistă.

Însă povestea Alexandrei în lumea artei începe cu mult timp în urmă. Deși s-a născut în România, artista a emigrat împreună cu familia sa în Statele Unite ale Americii când avea doar un an și jumătate. La vârsta de șapte ani și-a descoperit pasiunea pentru artă și a început să picteze, iar doar un an mai târziu, avea prima sa expoziție, într-o librărie din L.A.

Însă talentul ei era mai mare decât atât. La doar nouă ani, Alexandra a primit aprecierea criticilor de artă, aceștia fiind fermecați de picturile sale. Un maestru al liniilor și al culorilor, au numit-o. Iar ascensiunea sa nu s-a oprit aici. În 1997, Alexandra a fost denumită artistul oficial al Premiilor Grammy. Doi ani mai târziu, a fost aleasă de către World Federation of the United Nations Associations să coordoneze Global Arts Initiative, un proiect ce includea peste 100 de țări.

În 2005, modelele artistei au fost alese pentru un set de monede comemorative intitulat „Peace Is the Only Option!”. Bătute în aur, argint și platină, modele au fost aprobate chiar de Regina Elisabeta a II-a, a cărei efigie apare de asemenea pe monede.

În vara aceluiași an, Alexandra a prezentat una dintre cele mai impresionante lucrări ale sale, o sculptură din bronz, de aproape cinci metri, intitulată „Let There Be Peace”. Opera de artă s-a bucurat de un succes răsunător și a ajuns să fie expusă permament în Muzeul Național din Singapore.

Lucrările Alexandrei au fost expuse în galerii din întreaga lume: România, Elveția, Olanda, Italia, Franța, Marea Britanie, Singapore, Japonia, Australia sau Noua Zeelandă. Unele dintre ele se află în muzee celebre, precum cel din Vatican sau The Rock and Roll Hall of Fame, din Cleveland. De asemenea, operele sale au intrat în posesia și unor colecționari de artă privați printre care se numeră și Oprah Winfrey, Debra Messing, Calvin Klein, Whoopi Goldberg sau David Letterman.

