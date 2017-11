Livrarea florilor la domiciliu in Bucuresti – FlowerLux.ro

Era in care traim este in plina dezvoltare tehnologica. Informatiile sunt acum la un click distanta, socializarea si comunicarea au capatat un alt sens, iar magazinele online sunt la dispozitia oricui. Foarte multa lume apeleaza la mediul online, pentru absolut orice. Fie ca vrei sa te informezi despre un produs sau serviciu, fie ca doresti sa comanzi ceva, sau pur si simplu doresti sa iti petreci timpul comunicand cu prietenii, Internetul poate fi considerat una dintre cele mai importante activitati zilnice.

Printre magazinele online de haine, electronice sau consumabile, si-au facut aparitia si florariile online. Chiar daca acestea inca nu sunt foarte cunoscute, cresterea lor este una foarte rapida, pe masura ce oamenii descopera ca exista posibilitatea de a trimite flori direct la domiciliu, fara a se deplasa la colt de strada. Printre aceste florarii online, se numara si FlowerLux.ro, una dintre cele mai noi, insa cu planuri mari.

FlowerLux se remarca prin faptul ca livreaza florile in aceeasi zi. Acest lucru este foarte important in acest domeniu, deoarece rapiditatea denota profesionalism si calitate. Daca livrarea florilor se face lent, acestea si-ar putea pierde din calitati, clientul nefiind la fel de multumit. Cel mai important lucru este ca livrarea florilor in Bucuresti si zonele limitrofe se face chiar la cateva ore. Puteti considera un astfel de serviciu, ca si comanda de mancare la domiciliu, doarece este un mod simplu si comod de a-ti face persoana iubita fericita.

Acest gen de florarii online vor deveni din ce in ce mai cunoscute in viitorul apropiat, deoarece tot mai multa lume afla despre aceste servicii. Un beneficiu urias fata de metoda traditionala de achizitionare a florilor de la florariile fizice, este ca ai de ales dintre mult mai multe tipuri de flori. Multe dintre acestea nici nu sunt disponibile la florariile traditionale, fapt pentru care poti comanda cele mai speciale specii de flori, direct la adresa persoanei iubite.

Fie ca vorbim despre 8 martie, sau Ziua Indragostitilor, florariile online sunt cea mai buna alegere. Nu doar ca florile iti vor fi livrate foarte rapid, mai ales daca stai in Bucuresti, ci vei avea parte si de cele mai frumoase si proaspete flori, deoarece acestea sunt culese din serele speciale, chiar inainte de livrare.

FlowerLux.ro iti livreaza doar flori crescute in mod natural, fara tratamente chimice, in sere specializate. Speciile de flori rare sunt importate din tari precum Olanda, Belgia, sau din Asia, pentru a oferi o gama cat mai diversificata pentru alegerea buchetului perfect. Un exemplu de floare destul de rara, pe care o poti achizitiona de pe FlowerLux.ro, este trandafirul nemuritor. Cunoscut si sub numele de trandafir criogenat, este o specie aparte de trandafir foarte rezistent, care este criogenat si ambalat intr-o cutie speciala, care ii mentine floarea pentru o eternitate. Acesta poate fi un cadou minunat pentru oricine, mai ales ca este un produs exclusivist in Romania.

Pe langa flori, poti adauga si un tort la comanda, insa acest lucru doar daca locuiesti in Bucuresti. In restul regiunilor din tara se livreaza doar flori, deoarece torturile se pot distruge pe timpul transportului. De asemenea, florile sunt ambalate corespunzator, pentru a nu suferi nici un fel de accidente la transport, garantand livrarea acestora in stare perfecta.

In viitor, FlowerLux.ro isi propune sa imbunatateasca din ce in ce mai mult calitatea serviciilor oferite, si isi doreste adaugarea a cat mai multor specii de flori din care sa poti alege. De asemenea, se doreste deschiderea serelor in toate orasele mari din Romania, pentru a imbunatati rapiditatea livrarii si calitatea produselor livrate.

Livrarea florilor la domiciliu este un serviciu nu de mult aparut in Romania, insa putem spune cu usurinta ca poate fi unul de succes. FlowerLux.ro este un exemplu demn de urmat, pentru o afacere in mediul online, a carei cifra de afaceri nu poate decat sa creasca.