Lista completa a nominalizatilor la premiile SAG 2018

In urma discutiilor din ultima vreme care au vizat barbatii puternici ai Hollywoodului, organizatorii SAG au anuntat miercuri ca toti prezentatorii vor fi femei. Kathy Connell, producatorul executiv al show-ului, a declarat catre New York Times “Vreau sa salut femeile de pretutindeni care au curajul de a vorbi despre probleme dificile in vremuri dificile!”

O alta schimbare majora a decursului normal al SAG a fost aceea de a avea pentru prima data in istorie o gazda, si anume pe Kristen Bell: “Sunt prima gazda a acestui eveniment. Faptul ca o femeie a fost aleasa pentru aceasta pozitie este irelevant” spune aceasta, considerand ca este o onoare sa fie prima gazda oficiala, si nu prima femeie-gazda.

Tot miercuri au fost anuntati si nominalizatii, unii dintre acestia regasindu-se si pe lista nominalizarilor la prestigiosul Glob de Aur. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri se remarca prin 4 nominalizari, iar la sectiunea seriale lupta se da intre Stranger Things, Big Little Lies si Glow – fiecare avand cate 4 nominalizari.

Cat despre Oscaruri, analizand nominalizarile la SAG si Golden Globes, se pare ca sansele sunt de partea australienilor: Nicole Kidman pentru Big Little Lies si cel mai probabil Margot Robbie pentru I, Tonya.

Lista integrala a nominalizatilor SAG:

Cel mai bun actor intr-un rol principal

Timothée Chalamet, Call Me By Your Name

James Franco, The Disaster Artist

Daniel Kaluuya, Get Out

Gary Oldman, Darkest Hour

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq

Cea mai buna actrita intr-un rol principal

Judi Dench, Victoria & Abdul

Sally Hawkins, The Shape of Water

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Cel mai bun actor intr-un rol secundar

Steve Carell, Battle of the Sexes

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins, The Shape of Water

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Cea mai buna actrita intr-un rol secundar

Mary J. Blige, Mudbound

Hong Chau, Downsizing

Holly Hunter, The Big Sick

Allison Janney, I, Tonya

Laurie Metcalf, Lady Bird

Cea mai buna distributie intr-un film

The Big Sick

Get Out

Lady Bird

Mudbound

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Cea mai buna echipa de cascadori intr-un film

Baby Driver

Dunkirk

Logan

Wonder Woman

War for the Planet of the Apes

Cel mai bun actor intr-o miniserie sau film de televiziune

Benedict Cumberbatch, Sherlock

Jeff Daniels, Godless

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Geoffrey Rush, Genius

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

Cea mai buna actrita intr-o miniserie sau film de televiziune

Nicole Kidman, Big Little Lies

Jessica Lange, Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Laura Dern, Big Little Lies

Cel mai bun actor intr-un serial – drama

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Peter Dinklage, Game of Thrones

David Harbour, Stranger Things

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Cea mai buna actrita intr-un serial – drama

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Claire Foy, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Robin Wright, House of Cards

Laura Linney, Ozark

Cel mai bun actor intr-un serial – comedie

Anthony Anderson, Black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Sean Hayes, Will & Grace

William H. Macy, Shameless

Marc Maron, Glow

Cea mai buna actrita intr-un serial – comedie

Uzo Aduba, Orange Is the New Black

Alison Brie, Glow

Jane Fonda, Grace and Frankie

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Cea mai buna distributie intr-un serial – drama

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This Is Us

Cea mai buna distributie intr-un serial – comedie

Black-ish

Curb Your Enthusiasm

Glow

Orange Is the New Black

Veep

Cea mai buna echipa de cascadori intr-un serial – comedie sau drama

Game of Thrones

Glow

Homeland

Stranger Things

The Walking Dead

Text: Ruxandra Urziceanu

Foto: Hepta