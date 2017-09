Liliane Bettencourt, cea mai bogata femeie din lume, a murit

Liliane Bettencourt, mostenitoare a companiei de produse cosmetice L’Oreal si considerata a fi cea mai bogata femeie din lume, a incetat din viata azi, la varsta de 94 de ani.

„Liliane Bettencourt a murit in aceasta noapte in locuinta ei. Ar fi implinit 95 de ani pe 21 octombrie. Mama a plecat in pace„, a precizat fiica ei, Françoise Bettencourt Meyers, intr-un comunicat.

„In acest moment dureros pentru noi, vreau sa reamintesc, in numele familiei noastre, atasamentul nostru si fidelitatea pentru compania L’Oréal si sa reafirm intreaga mea incredere in directorul general, Jean-Paul Agon, si in echipele din intreaga lume”, a mai transmis Françoise Bettencourt Meyers.

Potrivit estimarilor realizate de revista Forbes in 2014, Lilliane Bettencourt era cea mai bogata femeie din lume, cu o avere de 36,1 miliarde de dolari, iar in clasamentul facut in 2016 se estima ca averea acesteia ajunsese la 44,9 miliarde dolari.

Nascuta pe 21 octombrie 1922 la Paris, Liliane Schueller a fost fiica lui Eugène Schueller, fondatorul companiei L’Oreal. In anul 1950, Liliane s-a casatorit cu omul de afaceri André Bettencourt, iar in 1957, Liliane a mostenit compania tatalui sau.

In anul 2010, Liliane Bettencourt a fost implicata intr-un scandal de evaziune fiscala si de finantare ilegala a campaniei electorale a fostului presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy.

Foto: Hepta