Lăsați bărbații să se îmbrace cum vor!

Scriitorul Ian McEwan, în „Grădina de ciment”, are un mic pasaj care descrie cel mai bine realitatea atunci când vine vorba despre tabuuri & preconcepții – „girls can wear jeans and cut their hair short and wear shirts and boots because it’s ok to be a boy; for girl’s it’s like promotion. But for a boy to look like a gir lis degrading, according to you, because secretly you belive that being a gir lis degrading.”

Într-un fel, asta îmi aduce aminte de miile de dialoguri pe care le-am tot auzit în diverse cercuri, între bărbați, care susțineau că e ok să fii lesbiană, de exemplu. Adică la femei se acceptă. Cu homosexualii au ei o problemă! Nici măcar nu mai merită analizat absurdul care se ascunde în spatele acestei „filozofii”. Dar putem, analiza, în schimb, chestiunea genților purtate de bărbați, o treabă care a lezat multe minți „luminate”, șocate de faptul că bărbații îndrăznesc să poarte un clutch!

În primul rând, să activezi în domeniul modei, sau să pretinzi că ai legătura cu moda, și să afirmi o astfel de inepție, este, pur și simplu, impardonabil. Aceasta (pre)concepție, lăsând la o parte faptul că e retrogradă, instigă și mai tare, invocă aceeași intoleranță periculoasă, specifică spațiilor dominate de o dictatură – ori suntem toți la fel, ori nu existăm!



Cu alte cuvinte, ne place să admirăm femei îmbrăcate în costume de inspirație masculină, purtând cămăși bărbătești, sau pantofi Oxford, dar nu putem înțelege necesitatea estetică a genților create și gândite, în 2018, pentru bărbați!

Dacă mă gândesc mai bine, chestiunea are la bază însăși această idee perimată, conform căreia fetițele trebuie să poarte roz, și băiețeii albastru! Serios? Uite că fetițele pot la fel de bine să poarte gri, iar băiețeii roz-somon! Nu e nicio problemă. E o problemă atunci când tu, cel care simte nevoia să judece, ești nesigur, frustrat, ți-e teamă de… ce?

Sunt convins de faptul că, în acest moment, nu mai putem discuta despre modă invocând tot felul de clișee obosite – moda trebuie înțeleasă și tratată ca o unealtă care ia pulsul societății, care evoluează în același timp cu cetățenii, care militează pentru libertatea spiritului.

Or, să condamni bărbații că poartă genți, mi se pare abracadabrant, indiferent că asta vine din partea unei femei, sau a unui alt bărbat. Ce-ar fi să înțelegem că oamenii sunt diferiți, că au dreptul de a purta orice?

Moda nu se referă la ce vedem noi, zilnic, în troleibuzul 69, și nici nu poate fi descifrată așa. Moda nu înseamnă doar ce ne place nouă, nu este guvernată de acel periculos și inutil „dacă mie nu-mi place, asta înseamnă că nu există!”. Moda presupune, înainte de orice, viziune. Iar viziunea nu se formează plecând la drum cu tot soiul de prejudecăți.

Bref, dacă vreți să purtați genți, purtați genți! E dreptul vostru!

Foto: PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK