Larisa Iordache a parasit Campionatele Mondiale de la Montreal din cauza unei accidentari

Gimnasta Larisa Iordache, considerata una dintre favoritele la podiumul la individual compus si la barna, ar fi trebuit sa debuteze aseara in calificarile de la Campionatele Mondiale de la Montreal, dar a fost nevoita sa paraseasca competitia.

Considerata una dintre cele mai bune gimnaste din lotul Romaniei in acest moment, Larisa Iordache s-a accidentat aseara la incalzirea de la sol si si-a rupt tendonul de la glezna stanga. Din pacate, aceasta accidentare inseamna si retragerea ei din competitia de la Montreal.

”Tendonul i-a cedat, este rupt. Trebuie operat in tara, vom incerca sa plecam de la Montreal mai repede”, a declarat antrenorul Larisei, Cristian Moldovan, citat de Mediafax. Larisa Iordache a parasit sala intr-un scaun cu rotile.

2015 World AA Bronze medalist and favourite @Larisa_Iordache ROU out of #MTL2017GYM with leg injury in Floor Ex. Warmup @cbc @CBCOlympics pic.twitter.com/M82Ykfeazk

