Jorja Smith nu e o frumușică naivă, ci un artist pe care merită să îl asculți

COLORS este un canal de YouTube care invită în studio artiști mai underground, le atribuie o culoare (o identitate vizuală proprie) și îi provoacă să cânte o piesă pe care au compus-o chiar ei. Aici am descoperit-o pe Jorja Smith, o artistă fascinantă prin unicitatea vocii, dar și prin versurile care transmit un mesaj.

Jorja este din Walsall, un orășel din Marea Britanie, și a ajuns în atenția publicului la 15 ani, după ce a început să urce pe Internet diverse cover-uri. La 18 ani s-a mutat în Londra ca să-și traseze mai bine liniile viitorului ei în muzică. Lucra la Starbucks și scria versuri, iar un an mai târziu lansa Blue Lights, o piesă ale cărei versuri ating un subiect sensibil: agresivitatea autorităților asupra persoanelor de culoare. Jorja spune că a vrut să arate cum ele trăiesc cu o vină chiar dacă nu au făcut nimic greșit și privesc cu teamă spre forțele de ordine. Iar incidentele dintre poliție și persoanele de culoare din ultimii ani ne arată că melodia Jorjei evidențiază o problemă reală care, deși pare desprinsă din filme vechi, e cât se poate de actuală.

După succesul piesei, cantautoarea a lansat Where Did I Go?, care i-a adus o colaborare cu Drake. Artistul a spus despre Jorja că este una dintre cele mai bune voci pe care le-a auzit vreodată, iar de aici Stormzy, Kendrick Lamar și Kali Uchis și-au dorit să fie parte din succesul ei.

Jorja s-a asigurat de la început că își va păstra autenticitatea, mai ales când i s-a (tot) spus să nu mai facă muzică lentă, pentru că melodiile ritmate sunt cele care ajung în topuri. Dacă Jorja ar fi ascultat sfaturile binevoitorilor din industrie, probabil că nu ar mai fi câștigat Best British Female Artist la Brit Awards anul acesta și nici nu s-ar fi regăsit printre nominalizații la Premiile Grammy pentru Best New Artist.

Acum doi ani, de Ziua Internațională a Femeii, Jorja lansa videoclipul pentru single-ul Beautiful Little Fools, o piesă empowering despre cum femeia ideală este percepută ca o „frumușică naivă”. Atât melodia, cât și video-ul au fost inspirate din The Great Gatsby, versurile fiind chiar replicile lui Daisy, care își dorește ca fiica ei să nu simtă niciodată realitatea trăită de ea: „And I hope shell be a fool – thats the best thing a girl can be in this world, a beautiful little fool”. Jorja a spus clar că a scris piesa pentru ea însăși. Dincolo de asta, s-a gândit și la fetele care se lasă inevitabil influențate de standardele de frumusețe imposibile impuse de media. Iar piese precum On My Mind sau Teenage Fantasy descriu perfect situațiile amoroase prin care a trecut fiecare dintre noi cel puțin o dată. Așa că, dacă e să asculți pe cineva aparte luna aceasta, nu ar strica să te lași inspirată de Jorja.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro