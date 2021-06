Iubirea de sine nu înseamnă egoism

Să îți împlinești dorințele, să îți faci bucurii, să ai un vis și să nu renunți la el nu înseamnă deloc că ești egoistă. Înseamnă că te iubești și că nu vrei să trăiești degeaba.

Îmi amintesc că, în copilărie, am auzit-o pe mama spunându-i unei prietene că ea nu este una din acele femei care se iubește prea sine prea mult și este egoistă. Din ziua aceea și până de curând, nici măcar o singură dată nu am luat în considerare ideea de a mă iubi pe mine. Nu am vrut să fiu considerată egoistă.

Citește continuarea pe Kudika.ro.