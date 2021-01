It’s a Sin: 10 motive care te vor convinge să îi acorzi o șansă acestui nou serial

It’s a Sin este o miniserie din cinci episoade scrisă de scenaristul și producătorul Russell T. Davies, cel care se află în spatele mai multor seriale cunoscute, precum Queer as Folk, Years & Years și Doctor Who.

Acțiunea serialului It’s a Sin e plasată în Londra, în 1980, și surprinde viețile lui Ritchie (Olly Alexander), care e și solistul trupei Years & Years, Ash (Nathaniel Curtis), Roscoe (Omari Douglas), Colin (Callum Scott Howells) și Jill (Lydia West), și drumul lor în atingerea succesului. Ritchie, Roscoe și Colin sunt trei tineri gay care sosesc la Londra cu gândul de a fi în sfârșit liberi și de a face față provocărilor.

Cei cinci locuiesc într-o casă pe care o numesc „Palatul Roz”, iar viața le este schimbată radical după apariția unui virus despre care nu se cunosc foarte multe informații. It’s a Sin este disponibil pe HBO GO.

It’s a Sin este un serial despre curaj, dragoste, prietenie, nedreptăți, discriminare, prejudecăți, traume și asumarea vulnerabilităților. Iată motivele care te vor convinge să îi dai o șansă:

1. It’s a Sin are la bază experiența scenaristului Russell T. Davies

În 1981, când SIDA a fost pentru prima dată recunoscută, scenaristul Russell T. Davies avea 18 ani, la fel ca Ritchie (Olly Alexander), așa că a încercat să pună în scenă experiența personală trăită atunci. Russell a apelat la prieteni și experți pentru a-i confirma faptele. El este și patron al George House Trust din Manchester, o organizație caritabilă care oferă servicii de asistență și consiliere pentru persoanele bolnave de HIV, pentru a face rost de arhivele lor. Într-una dintre scene, Jill (Lydia West) vorbește la telefon cu persoanele diagnosticate cu HIV. Russell a declarat că organizațiile caritabile cu care a lucrat încă aveau „jurnalele tuturor transcrierilor ale liniilor telefonice în anii 1980.”

2. Nu e o simplă miniserie despre comunitatea LGBTQ+

La o primă vedere, ai impresia că It’s a Sin e o altă miniserie care prezintă comunitatea LGBTQ+ și problemele cu care s-a confruntat în trecut. Însă, e mai mult vorba de a-ți lăsa la iveală vulnerabilitățile și de curajul de a fi cine ești cu adevărat – așa cum este Roscoe Babatunde, un personaj queer de culoare, care pleacă de lângă familia lui homofobă și religioasă care îl pregătea să plece în Nigeria pentru a-l „vindeca” de homosexualitate și până la Ritchie, care renunță la o carieră în drept pentru a-și urma pasiunea, și anume teatrul.

3. Scepticismul îl întâlnim și acum

Atunci când sesizezi scepticismul lui Ritchie în legătură cu existența HIV/SIDA poți avea un sentiment de déjà-vu pentru că și în aceste vremuri de pandemie de coronavirus, întâlnim aceeași retorică, venită chiar și din partea persoanelor publice care nu au o specializare în acest domeniu. Ba mai mult decât atât, și atunci existau conspirații – un exemplu ar fi că Ritchie crede că HIV a venit din Rusia sau a fost creat într-un laborator.

4. Îți prezintă realitatea, dar nu într-o manieră brutală

Pe fondul crizei SIDA din anii ’80, observi cum personajele evoluează, își urmează visul și își trăiesc viața din plin, chiar și într-o perioadă plină de incertitudini. Călătoriile personale trăite de fiecare sunt aduse în atenție, dar nu se ignoră subiectul principal, și aume criza SIDA și efectele grave pe care le-a avut asupra comunității gay. O scenă demnă de menționat este cea în care Ash (Nathaniel Crawley) ține un discurs împotriva Secţiunii 28, o legislație nedreaptă a guvernului Thatcher care interzicea „promovarea” homosexualității de către autoritățile locale în școlile din Marea Britanie. Secțiunea 28 a fost abrogată în Scoția pe 21 iunie 2001 și în restul Regatului Unit pe 18 noiembrie 2003.

5. It’s a Sin poate ajuta la înlăturarea stigmatului din jurul HIV/SIDA?

Un astfel de serial poate deschide noi discuții despre cum trebuie să înlăturăm stigmatul și prejudecățile din jurul persoanelor afectate de HIV, mai ales că în ziua de astăzi există tratamente și soluții pentru a duce o viață normală. O scenă importantă este cea a primului protest împotriva SIDA din Londra.

6. Îți arată cum un astfel de diagnostic poate uni oamenii

De când Henry (Neil Patrick Harris) și partenerul său, Juan Pablo (Tatsu Carvalho), se îmbolnăvesc în același timp, apare mai multă empatie în fața fricii și a incertitudinii. Jill devine și ea interesată de subiect odată cu diagnosticul lui Gregory și se informează, încercând să aibă grijă de prietenii săi. Împreună încearcă să treacă peste această teamă necunoscută, respingere și prejudecățile care apar la tot pasul.

7. It’s a Sin poate contribui la reprezentarea comunității LGBTQ+ în cinematografie

Există o întreagă dezbatere despre cum avem nevoie de mai multe filme și seriale cu personaje queer și este o nevoie reală pentru că includerea personajelor din comunitatea LGBTQ+ duce la o mai bună reprezentare în diferite medii. „Viziunea mea a constat în a distribui roluri gay persoanelor gay. Cred că avem 40 sau 50 de părți în It’s A Sin care sunt toate interpretate de actori gay. Este foarte greu să faci asta pentru că nu ai voie într-o audiție să întrebi pe cineva dacă este gay sau nu”, a declarat Russell T. Davies pentru AnOther Magazine. Pe de altă parte, Neil Patrick Harris, care joacă în serial, are altă părere, fiind în contradicție cu Russell. „Cred că există ceva sexy în a avea un actor straight în rolul unui gay”, spune Nail Patrick Harris într-un interviu pentru The Sunday Times.

8. Olly Alexander și-a dorit mult să joace în serial

Olly Alexander, cel care îl joacă pe Ritchie, avea opt ani în 1999 atunci se difuza Queer As Folk, o altă dramă scrisă de Russell T. Davies și spune că și-a pus puternic amprenta asupra lui abia după ce a revăzut serialul. „Am simțit că are un rol atât de important în modelarea mea ca persoană gay, dar și în modelarea culturii și comunității în care am crescut. Atunci când am auzit că Russell lucrează la un serial, am vrut să fiu implicat”, a spus Olly Alexander într-o sesiune de Q&A.

9. Unul dintre personaje trăiește cu HIV și în viața reală

Nathaniel Hall, actorul care îl joacă pe Donald Bassett, are HIV de la vârsta de 16 ani, de când a avut primul său contact sexual. Cu puțin timp înainte își făcuse coming out-ul ca persoană gay. Frica, dar și rușinea, l-au determinat să își țină ascuns diagnosticul față de familia sa timp de 14 ani. Acum este producător de teatru, scriitor și militează pentru respectarea drepturilor persoanelor bolnave de HIV.

10. Russell T. Davies a scris It’s a Sin având un motiv special în spate

Unul dintre motivele pentru care Russell T. Davies a scris It’s a Sin a fost să păstreze vie memoria prietenilor săi care au murit din cauza SIDA, dar și de a aduce în atenție efectele devastatoare pe care le-a produs în acea vreme.

Foto: PR

