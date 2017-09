Istoria fascinanta a rochiei de mireasa

Cand spunem “rochie de mireasa”, ne ducem automat cu gandul la o rochie alba, cu o trena maiestoasa si cu voal transparent. Dar rochia de mireasa nu a fost dintotdeauna alba ca laptele, asa cum sunt majoritatea modelelor din ziua de azi. In urma cu zeci, chiar si sute de ani, miresele preferau culorile cat mai variate, de la albastru sau argintiu, de la rochii inflorate la rochii brodate cu fire de aur sau argint. In unele cazuri, s-au purtat chiar si rochii negre, pentru a scoate in evidenta importanta momentului.

Acest stereotip al rochiei albe de mireasa a aparut de la casatoria reginei Victoria cu varul ei, Albert de Saxa-Coburg, in anul 1840.

Albul mai reprezinta si simbolul bucuriei si al puritatii, iar in Grecia, de exemplu, culoara alba este o culoare de sarbatoare.

Prima rochie alba a fost purtata in jur de acum doua mii de ani, de catre miresele din Egiptul Antic. Ele obisnuiau sa poarte mai multe randuri de drapaje albe, din materiale simple, in cadrul cununiei religioase.

In Evul Mediu, culoarea rochiei de mireasa era aleasa de catre familia mirelui, care de multe ori era rosie. Materialul pentru sarbatoare era din panza sau catifea, pe care erau cusute cateva accesorii decorative.

Pentru decorarea unei rochii de mireasa in stil gotic, nu se limitau niciodata in accentuarea frumusetii, era de ajuns ca frumusetea femeii sa scoata in evidenta hainele pe care le avea in garderoba sa.

Tanara mireasa trebuia sa poarte pe cap o coronita in forma de turn de care era fixat un voal din matase pana la podea. In comparatie cu voalurile din Evul Mediu, voalurile pe care le poarta miresele din ziua de azi cantaresc cu mult mai putin si sunt mai versatile.

In secolul al XVII-lea se punea mult accent pe gulerul rochiei de mireasa si pe culorile roz si coral, rochii care puteau fi purtate de catre mireasa si la diverse evenimente de dupa nunta.

Chiar si mai tarziu, in timpul monarhiei constitutionale, nuntile regale si-au pastrat importanta nationala si nu numai. Una dintre cele mai spectaculoase rochii princiare a fost aceea purtată de lady Diana. In iulie 1981, atunci cand a devenit Prinaesa de Wales prin casatoria cu printul Charles, tanara de 20 de ani a avut parte de o nunta ca de basm.

Rochia a fost creata de un atelier de artisti independenti (David si Elizabeth Emanuel), si nu de croitorii regali. In jurul bustului avea o dantela clasica, combinata cu tafta din matase de culoarea fildesului. In jurul taliei avea o panglica subtire, albastra, reusind astfel sa imbine, traditionalul cu modernul, sa aiba „ceva vechi, ceva nou, ceva albastru si ceva imprumutat”, specific englezesc. Valoarea rochiei Dianei a fost estimata la acea vreme la 9.000 de lire sterline!

Faimoasa Coco Chanel a fost cea care, in secolul XX, a revolutionat complet conceptul rochiei de mireasa. In anul 1920 a introdus conceptul de rochie scurta, dar cu trena lunga, pastrand culoarea alba, specifica acestei sarbatori. Acest stil simplu dar in acelasi timp elegant reflecta perfect schimbarea rolului femeii in societate.

Actrita Grace Kelly, devenita mai tarziu Grace de Monaco prin casatoria cu Prinţul Rainier III de Monaco, a purtat la nunta sa o rochie din tafta roz-palid cu dantelă de matase de culoare crem si manusi albe. Era o rochie cu guler inalt, cu maneci lungi si fusta closata, croita din 8 metri de tafta, 30 de metri de tul din matase si dantela veche de 125 de ani.

Stilul printesei Grace de Monaco a ramas pana in zilele noastre, fiind o inspiratie chiar pentru nimeni alta decat rochia de mireasa a ducesei de Cambridge, Kate Middleton. Multi designeri renumiti au remarcat asemanarea dintre rochia Alexander McQueen a lui Kate, cu cea pe care a purtat-o Grace la nunta ei.

„Voalul a fost special ales, foarte fin si foarte transparent, dar in acelasi timp greu pentru a da un aer regal tinutei. Trena rochiei este perfect proportionata. Si a avut lungimea ideala, nici un centimetru mai mult sau mai putin. Si ultimul detaliu: Kate s-a simtit foarte bine in rochia ei!„, a comentat Christian Lacroix.

Text: Petra Murariu

Foto: Instagram, Hepta