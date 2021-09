Irina Rimes are piesă nouă, Nasevgda, dar nu-și uită nici obiceiurile mai vechi

Irina Rimes și-a surprins fanii cu o nouă piesă, de data aceasta în limba rusă. Cu titlul Nasevgda (în traducere: „pentru totdeauna”), este o colaborare cu Jah Khalib și vorbește despre o despărțire care, chiar dacă pentru unul dintre parteneri reprezintă inevitabilul, este cu greu acceptată de celălalt.

„Nu știu cât o să înțelegeți din ce zic, dar cu siguranță o să simțiți ceva când o să ascultați piesa asta”, scria cântăreața într-o postare pe contul său de Instagram, la scurt timp după lansare. „E o piesă care-și face singură drum. Singură și-a făcut drum de la @dara_official până la mine, apoi a trecut pe la @alexcotoi și după ce-am ambalat-o frumos și i-am pus fundiță, și-a croit drum către @jahkhalib. De la noi urmează să-și ia zborul către voi”.

Artista a vorbit despre momentul și felul în care Nasevgda a prins viață în timpul podcastului Cu Inima la Vedere, găzduit de Amalia Enache și realizat de Hope and Homes for Children, acolo unde a fost invitată alături de campionul la înot David Popovici să vorbească despre copilărie și performanță, la începutul lunii.

Mai exact, Irina a povestit cum ea și Alex Cotoi au citit niște versuri în limba rusă de la Dara, care le-au plăcut, au făcut în doar 20 de minute un instrumental în baza lor, au înregistrat (chiar în studioul în care se înregistra și podcastul HHC) și în 30 de minute piesa Nasevgda a fost gata.

„A mișcat piesa în jurul ei atâtea lucruri, încât de la sine a început să se materializeze lansarea ei. […] Sunt piese pe care trebuie să le storci, pe când Navsegda a fost o piesă venită așa, de undeva…”, povestește Irina Rimes, ca exemplu pentru discuția pe care ea, Amalia și David tocmai o purtau privind diferențele între disciplina unui sportiv și „haosul controlat” din viața unui artist.

Nu mai e un mister că interpreta hiturilor „N-avem timp”, „Cosmos” sau „Bolnavi amândoi” se poate inspira din absolut orice moment al vieții și chiar își notează orice idee, vers sau dorință pe care o simte, de obicei pe telefon. „Am o grămadă de versuri scrise în telefon, și încă n-am făcut nimic cu ele”, îi spunea ea lui Cătălin Striblea în 2018, în cadrul emisiunii Oameni de Colecție. Și chiar i-a citit jurnalistului ultimele gânduri care i-au cuprins mintea. Pe lângă „fumat ca o țigară” și „Vreau în Vamă. Mi-e dor de Vamă”, telefonul Irinei ascundea și o poezie de toată frumusețea. Sau o „neșlefuită”, așa cum a numit-o imediat.

„Eu plâng când vreau să plâng/ Și râd când mă simt bine./ Eu sunt aici să cânt și cânt când sunt cu tine./ Eu strig când vreau ca cineva să mă audă,/ Eu tac când mă privești, când îmi zâmbești./ Iubesc cerul albastru și apa udă,/ Când lumea mă iubește,/ Când tu mă definești”, sunt doar o parte din versurile pe care cântăreața din Republica Moldova le-a citit cu zâmbetul pe buze. Următoarele cuvinte, însă, ar putea la fel de bine să stea în dreptul celor pe care Irina a ales să ni le citească trei ani mai târziu:

„Eu am vise și dorințe, și mici plăceri./ Sunt simplă ca oricare alta,/ Nu, nu sunt vreun mister./ Eu nu mă ascund după citate, filosofii luate de pe net,/ Eu sunt așa cum sunt pentru că poate eu încă mai cred/ În oameni”, scria Irina în 2018. La trei ani distanță, un amalgam de piese și emoții mai târziu, Rimes nu și-a pierdut visele, ci doar a adăugat altele mai mari. Și că nu mai are timp de prieteni.

„Vreau bani./ Vreau casă, mașină cu plafon panoramic,/ Vreau să am bani de călătorii,/ Dar cel mai mult vreau bani pentru videoclipuri țiplă, albume, producție,/ Să-mi plătesc oamenii cât să trăiască bine doar din proiectul meu./ Vreau să am un proiect țiplă./ Vreau ca cineva când se uită la un videoclip de-al meu să spună ‘Vai, da cum au făcut?!'”, recită Irina cu glas tare, cu aceeași veselie în ochi și în glas la auzul întrebării despre notițe, ca acum 3 ani. Ba chiar poate un pic mai mândră – acum știe că primele bucăți de vis au devenit deja realitate, deci ce o mai poate opri?

„Și am așa de puțini prieteni în industrie…/ De fapt, singurii mei prieteni sunt oamenii cu care lucrez,/ Cu una sau două excepții./ În general artiștii sunt cu capu. Și eu sunt cu capu./ Nu vreau să fiu dezamăgită sau să dezamăgesc pe nimeni,/ De aceea nu-mi place să leg prietenii doar de dragul de a lega./ Plus că n-am timp/ De prieteni”, concluzionează ea. „Nu știu de ce am scris asta, și nici nu era neapărat pentru vreo piesă sau ceva”, ține să adauge imediat, cu aproape aceeași nevinovăție.

În episodul cu numărul 5 al podcastului Cu Inima la Vedere – o producție care vorbește despre cea mai importantă joacă: de-a părinții -, susținut de un ONG care luptă pentru închiderea orfelinatelor din România și îi ajută pe copiii și părinții din medii defavorizate să rămână împreună – Irina Rimes și David Popovici vorbesc despre cum se împacă performanța și copilăria în ochii părinților și nu numai.

În special, artista a mărturisit cât de greu i-a fost să se apropie de părinții ei, de la cine a moștenit talentul, care a fost cel mai emoționant moment din viața sa alături de tatăl ei, dar și cât de multe sacrificii a făcut doar pentru a-și urma calea în muzică. „La 14 ani luam microfonul și plecam prin țară să cânt la evenimente cu diverși oameni”, mărturisește aceasta. „Am dormit și în gări, la 16 ani. De exemplu de Revelion atunci, am și înghețat, dormeam cu laptopul sub cap în gară în orașul Bălți.”

Interviul integral va fi disponibil la finalul lunii septembrie și poate fi urmărit atât pe pagina de Youtube a Hope and Homes for Children Romania, cât și pe toate platformele de podcast (Google/Apple/Spotify). Episoadele anterioare, cu Mihaela Rădulescu, Dana Rogoz sau Andreea Esca au fost deja publicate și așteaptă să le asculți.

De Cristiana Daraban

Foto: arhiva ELLE, Christian Tudose

