Irina Neacșu – “Life of Bulbs” la Grădina Botanică

Expoziția de pictură florală în acuarelă “Life of Bulbs” a artistei Irina Neacșu se deschide pe 17 mai, la ora 18.00, la Grădina Botanică din București. Expoziția „Life of Bulbs”, organizată de Renaissance Art Gallery, aduce în spațiul inedit al Grădinii Botanice o poveste despre cele mai iubite flori ale primăverii, o poveste despre iubire, timp și frumusețe efemeră. Artista Irina Neacșu, arată comunicatul de presă al expoziției, se cufundă în universul botanic odată cu „Life of Bulbs” și recunoaște frumusețea în toate vârstele sale.

Expoziția “Life of Bulbs” va putea fi văzută până pe data de 10 iunie, iar sâmbătă, 19 mai, și duminică vor avea loc (între orele 10.00 și 16.00) și seminarii de desen în acuarelă.

Irina Neacșu este designer și artistă botanică ASBA. Portofoliul artistei include proiecte variate, de la pictură și grafică, la cursuri de artă, lucrări de artă aplicată și design interior.

În domeniul designului, Irina Neacșu a devenit un brand internațional și a expus la diverse târguri și evenimente de profil în Europa. Colecțiile ei se axează pe tapițerie personalizată și piese de mobilier de accent, manufacturate în tehnica colajului textil și printului pe suport textil. Irina lucrează pe mobilier vechi și nou, restaurează și personalizează piese în funcție de nevoile clienților ei. Colecțiile ei de design includ accesorii pentru casă și mobilier, de la piese unicat, la serii mici.

În pictură și grafică, fascinația ei pentru subiectele botanice devine tema principal, pe care o poartă, în tehnici diferite, de la clasic la abstract. Lucrările ei se axează atât pe portretizarea frumuseții naturale, cât și pe ilustrarea efemerității și mortalității. Picturile naturaliste și observarea intensă conduc lucrările Irinei prin expresii diferite: ilustrație botanică clasică, tuș și grafică, pictură în ulei în stil abstract și clasic.

Irina Neacșu a studiat la Facultatea de Arhitectură și Artă & Restaurare și a mai expus în trecut la Renaissance Art Gallery, la Romanian Design Week (ediția din 2017), la Galeria Galateca din București, la Bremen, Liverpool, Ljubljana, Paris (Maison & Objet), Florența și Graz.

Foto: prin amabilitatea galeriei

