Inspirat de iarnă, creat pentru tine. glo™ Polar Edition 2018. Ediție limitată.

Cu un design unic, inspirat de albul imaculat al zăpezii, glo™ Polar Edition este disponibil în România in doar 500 de exemplare. glo™ Polar Edition este un device elegant, de un alb glacial și cu texturi fine la atingere. glo™ își păstrează simplitatea, cu o doar o atingere a butonului negru, semnătura ediției limitate, te poți bucura de experiența tutunului încălzit.

Tehnologia glo vine cu o propunere unică pentru consumatorii săi: un singur aparat, un singur buton și până la 30 de sesiuni consecutive de utilizare cu o singură încărcare a bateriei. Fără alte dispozitive adiționale, te poți bucura de noua experiență fără scrum, fără fum și cu mai puțin miros*.

România este prima țară din Europa în care a fost lansată ediția glo™ Polar. Device-ul poate fi achiziționat de pe www.glo.ro sau din magazinul glo™ aflat în Băneasa Shopping City.

Stand out and Be 1 of 500!

#myglo #glopolar #1of500

*În comparație cu fumul eliberat de o țigaretă normală. Această caracteristică nu înseamnă neaparat că acest produs este mai puțin nociv decât alte produse de tutun.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK