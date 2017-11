Incredibila poveste de dragoste dintre Iris Apfel si sotul ei, Carl

Daca esti pasionata de moda, sigur o cunosti pe Iris Apfel. Celebra femeie de afaceri americana a ajuns sa fie cunoscuta in toata lumea pentru stilul sau unic si sa fie un reper in moda zilelor noastre.

Putini ii stiu, insa, povestea de viata si, mai ales, incredibila poveste de dragoste pe care o a trait-o inca din 1947, atunci cand l-a cunoscut pentru prima oara pe sotul ei, Carl Apfel.

Iris Barrel, pentru ca acesta era numele sau inainte de casatorie, s-a nascut pe 29 august 1921, in New York. Inca de mic copil, Iris a facut o pasiune pentru haine si a inceput de la o varsta frageda sa colectioneze piese vintage unice. Prima piesa pe care a cumparat-o a fost o brosa, la varsta de 11 ani, dupa cum a povestit Iris insasi, in documentarul aparut in 2015 pe Netflix.

Prima oara cand l-a intalnit pe viitorul ei sot, pe numele sau Carl Apfel, a fost la un resort in apropiere de Lacul George, in nordul New York-ului, si-a amintit Iris pentru The Guardian. „Prima noastra intalnire a fost de Ziua lui Columb (la inceputul lui octombrie). De Ziua Recunostintei (la sfarsitul lui noiembrie), Carl m-a cerut de sotie. De Craciun mi-a dat inelul. De ziua lui Washington (mijlocul lui februarie), eram casatoriti.”

Documentarul din 2015 a mai dezvaluit ca Iris si Carl au fost imediat atrasi unul de altul: „Era ceva la ea care pur si simplu m-a atras.”, a marturisit Carl Apfel. Iris a adaugat: „… si eu m-am gandit ca el era cool si bun de imbratisat si stia sa gateasca mancare chinezeasca, asa ca nu as fi putut gasi pe cineva mai bun.”

In februarie 1948, la doar cateva luni dupa ce s-au cunoscut, Iris si Carl s-au casatorit. Cei doi au avut o nunta mica, dar foarte „posh”, dupa cum a descris-o Iris. Cu toate acestea, ea ar fi vrut sa fuga in lume cu Carl, nicidecum sa aiba o nunta! Rochia sa de mireasa a fost una atipica, mai ales pentru vremurile acelea: „Rochia mea a fost din dantela roz si am fost foarte practica pentru ca mi-am dorit o rochie pe care sa o mai pot purta dupa nunta si sa nu o pun intr-o cutie.”, a povestit Iris. „Inca am pantofii de la nunta, 66 de ani mai tarziu!”.

Dupa doar doi ani de cand s-au casatorit, cei doi au decis sa isi deschida o afacere impreuna si asa au fondat „Old World Weavers”, o companie de textile.

Pe langa aceasta afacere, cei doi mai lucrau la proiecte pentru Casa Alba si, datorita joburilor lor, calatoreau prin toata lumea impreuna.

Carl Apfel a fost intotdeauna constient de pasiunea lui Iris pentru shopping si isi aminteste ca ea ramanea intotdeauna in magazine ultima, pana cand se inchideau.

Cei doi au decis sa nu aiba copii, pentru ca Iris nu era de parere ca un copil ar trebui sa creasca cu o dadaca, iar ea si Carl calatoreau foarte mult.

Carl si sotia sa, Iris, vorbeau foarte frumos unul despre celalalt si faceau gesturi la fel de frumoase. Iris obisnuia sa aleaga piese vestimentare unice pentru sotul ei, asigurandu-se ca se stilul lui Carl se potriveste cu cel propriu.

Cand Netflix a realizat documentarul „Iris”, despre Iris Apfel, Carl avea 100 de ani. Din pacate, el s-a stins in 2015, cu trei zile inainte de a implini 101 ani. O intamplare ciudata s-a petrecut cu 2 zile inainte ca el sa moara – inelul pe care nu l-a dat niciodata jos, pe care Iris l-a cumparat chiar de pe degetul unui proprietar de anticariat in anii 50 si care i se blocase pe deget, a cazut.

