Începe a 28-a ediție a Festivalului Național de Teatru

Ediția din acest an a FNT îi este dedicată regizoarei Cătălina Buzoianu. Festivalul se desfăşoară pentru al patrulea an consecutiv sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, iar deschiderea oficială a celei de-a 28-a ediții a Festivalului Național de Teatru are loc vineri, 19 octombrie, de la ora 17.30, la sala Imagine a Hanului Gabroveni din centrul Capitalei. Acest spațiu devine, pe întreaga durată a manifestării, HUB-ul FNT – un spațiu multi-art ce va concentra majoritatea evenimentelor culturale din Festival.

De la ora 18.00 are loc vernisajul expoziției Lacombe: Theater/Cinema– o expoziţie-eveniment pe care va fi inaugurată în prezența artistei fotograf Brigitte Lacombe. Cele trei teme pe care le va acoperi expoziția – teatru / portrete / film – cuprind un set de 40 de fotografii reprezentative din portofoliul artistei, creionând o colecție de opere fotografice unice.

Brigitte Lacombe este o personalitate ce şi-a pus amprenta de neconfundat asupra universului fotografic contemporan, cu deosebire în arta portretului. Cu o experienţă de patru decenii, a creat portrete clasice şi intime ale celor mai apreciaţi artişti, actori, politicieni şi intelectuali. Lucrările sale au fost expuse de PHILLIPS Galleries (New York, Paris, Londra), Qatar Museums, Naţiunile Unite, şi Centrul de Fotografie din Shanghai, iar fotografiile au apărut în cele mai cunoscute publicaţii ale lumii. A primit Premiul Eisenstaedt pentru Fotografie de călătorie (2000), Premiul pentru Întreaga Activitate în Fotografie din partea Art Directors Club Hall of Fame (2010) şi Premiul Lucie pentru Întreaga Activitate în Fotografia de călătorie şi portret (2012). Lacombe şi-a început colaborarea cu teatrul în 1983, când a lucrat la producţia originală a lui David Mamet „Glengarry Glen Ross' la Goodman Theatre, în Chicago, în regia lui Gregory Mosher. A continuat să lucreze la producţiile lui Mamet până azi.

Din colaborarea constantă cu teatrele din New York, amintim câteva spectacole memorabile:

„Trei femei înalte', „O casă de păpuşi, partea a II-a', „Humans', „Blackbird', „Cabaret', „Trădare', „Asta-i tinereţea noastră', „Struguri în soare', „Moartea unui comis-voiajor', „Mutter Courage'.

Brigitte Lacombe a lucrat, de asemenea, ca fotograf special pe platourile de filmare numeroşi regizori de film, printre care Martin Scorsese, Spike Jonze, Bennett Miller, Mike Nichols, Lynne Ramsay, Anthony Minghella, Sam Mendes, Alejandro González Iñárritu, Sofia Coppola, Quentin Tarantino şi Michael Haneke.

Expoziția Lacombe: Theater/Cinema din cadrul FNT 2018 cuprinde lucrări fotografice reprezentative din spectaculoasa carieră a fotografei de renume mondial.

„Sunt foarte onorată şi recunoscătoare pentru ocazia ce mi s-a dat de a avea o expoziţie la

Festivalul Naţional de Teatru din Bucureşti. Expoziţia cuprinde 40 de imagini, din 1975 până în

2018, atât din lumea teatrului, cât şi a cinematografiei, reportaj de pe platourile de filmare,

portrete de pe scene de teatru ale lumii sau portrete formale de actori, regizori şi scriitori.

Fiecare fotografie este preţioasă pentru mine şi împreună conturează activitatea mea de o

viaţă în teatru şi în cinema. O viaţă pentru care sunt foarte recunoscătoare. Iubesc ceea ce

fac…' declară Brigitte Lacombe, unul dintre invitații de seamă ai ediției cu numărul 28 a

Festivalului Național de Teatru.

Expoziția Lacombe: Theater/Cinema este deschisă pentru public în perioada 19 – 28

octombrie, în intervalul orar 10.00 – 19.00. Accesul este liber.

Mai mult, tot în cadrul FNT anul acesta (fiind anul centenarului), Coroana Regală a României înnobilează prin prezență a 28-a ediție a Festivalului Național de Teatru.

Coroana Regală a României va fi expusă la București în perioada desfășurării Festivalului Național de Teatru, în Sala ,,Memorie' a HUB-ului FNT din Centrul Vechi al Capitalei (Hanul Gabroveni).

„În an centenar, avem onoarea să găzduim cel mai de preț simbol al Independenței și al Unirii României, precum și bucuria să oferim publicului bucureștean ocazia unică de a admira, între 20 și 28 octombrie, acest simbol al tuturor românilor: Coroana Regală. Această Coroană este cea care l-a însoțit în decembrie anul trecut pe Majestatea Sa Regele Mihai pe ultimul său drum, de la Castelul Peleș din Sinaia, oprindu-se un moment sub Arcul de Triumf, la Palatul Regal din Capitală și mai apoi la Necropola Regală de la Curtea de Argeș. În 20 octombrie 2018, Coroana Regală a României va lua din nou drumul Bucureștilor unde va fi întâmpinată cum se cuvine, pentru a fi așezată în inima Festivalului Național de Teatru – la HUB-ul de la Hanul Gabroveni.”, aflăm de la organizatori. Tot ei ne informează că „Prezența Coroanei Regale în Festival constituie, în an centenar mai mult decât oricând, un simbol al spiritului României moderne, al curajului, demnității, rezistenței și unității românilor. Ea nu este o coroană obișnuită, confecționată din aur sau alte metale prețioase, menită doar să împodobească fruntea unui monarh. La dorința Regelui Carol I, aceasta a fost făurită (după schițele lui Theodor Aman) din oțelul unui tun care a fost capturat în bătălia de la Plevna, în timpul asaltului redutei Grivița, în data de 30 august 1877. După recunoașterea Independenței, Carol I a fost încoronat Rege al României, pe 10 mai 1881. În cadrul ceremoniei, Regele declara: »Cu mândrie primesc această Coroană, care a fost făcută din metalul unui tun stropit cu sângele eroilor noştri şi care a fost sfinţită de Biserică. O primesc ca simbol al independenţii şi puterii României«. De atunci, Coroana de Oțel care astăzi e păstrată la Muzeul Național de Istorie al României a fost purtată de Regele Ferdinand I, în momentele Marii Uniri de la Alba Iulia, dar și de către Regele Mihai, la a doua sa încoronare, pe 6 septembrie 1940. În decembrie 2017, simbolul Coroanei i-a stat alături ultimului Rege al României pe întreg parcursul ceremoniilor funerare. Emoția și căldura zecilor de mii de români din întreaga țară care au participat la aceste momente stau mărturie spiritului de »a rămâne împreună« – o îndatorire și un mesaj pe care Majestatea Sa Regele Mihai le-

a păstrat cu noblețe întreaga sa existență.”

Publicul va avea posibilitatea să îi admire Coroana Regală în perioada 21 – 28 octombrie, între orele 10:00 și 19:00. Ceremonia de depunere a Coroanei Regale a României spre vizionare publică va avea loc în data de 20 octombrie, de la ora 13:00, la Sala Memorie a HUB-ului FNT. Accesul este liber.

Întregul program al spectacolelor din cadrul FNT îl găsești aici.

Foto: FNT

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK