Imobiliare.ro: Cum să identifici o investiție rentabilă!

Un element esențial în evaluarea rentabilității unei asemenea achiziții este randamentul anual. Dorel Niță, Head of Data & Research Imobiliare.ro și Project Manager Analize Imobiliare, îți arată cum să calculezi acest indicator, luând ca exemplu o proprietate de 90.000 de euro, ce poate genera o chirie lunară de 650 de euro (adică 7.800 de euro pe an):

Află cum să calculezi și timpul de amortizare a investiției!

Cea mai simplă metodă de calcul a randamentului este prin raportarea procentuală a chiriei anuale la prețul de achiziție. În exemplul dat, rata anuală de capitalizare ar fi, cel puțin la prima vedere, una foarte bună, respectiv 8,67%. Această formulă nu este însă foarte realistă, întrucât nu ține seama de o serie de cheltuieli și eventuale pierderi ce pot apărea pe parcurs, afectând astfel rentabilitatea proprietății.

Din acest punct de vedere, o modalitate mai rafinată de calcul este, potrivit lui Niță, metoda capitalizării venitului net. Astfel, pentru a calcula valoarea investiției inițiale, se ține seama atât de prețul de achiziție a proprietății, cât și de costurile de reparație sau renovare/amenajare. În exemplul de mai sus, la cei 90.000 de euro s-ar adăuga și suma de 5.000 de euro, ceea ce ar duce la un total de 95.000 de euro.

Click pentru a fi la curent cu oportunitățile de investiții!

Venitul brut potențial (7.800 de euro pe an), ce poate fi obținut doar în cazul unei utilizări maxime a proprietății, se va diminua apoi cu o marjă de 10% pe an – aceasta reprezentând riscul de neocupare și neîncasare.

De asemenea, din banii rămași, adică aproximativ 7.000 de euro pe an, trebuie scăzute o serie de cheltuieli periodice aferente proprietarului (asigurare, impozit, reparații etc.). Presupunând că acestea ar ajunge la circa 800 de euro pe an, venitul net din exploatare ar fi, în cele din urmă, 6.200 de euro. Raportând această sumă la valoarea totală a investiției, respectiv 95.000 de euro, vom obține o rată de capitalizare de 6,5%.