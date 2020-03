Imaginea emoționantă a unei fetițe bolnave de cancer, izolată de tată pentru a o proteja în fața epidemiei de coronavirus

În noiembrie 2019, Mila Sneddon, din Falkirk, Scoția, a fost diagnosticată cu leucemie. În prezent ea face chimioterapie intensivă. Părinții ei, Lynda și Scott Sneddon, au decis că cea mai bună metodă pentru ca fetița lor să fie protejată împotriva eventualelor infecții cu coronavirus este ca aceasta să stea izolată alături de mama ei.

Mai multe imagini cu fetița în vârstă de 4 ani în timp ce își sărută tatăl de la fereastră au fost distribuite chiar de mama ei, pe contul personal de Facebook.

„Asta se întâmplă. Și este sfâșietor. Curajoasa mea Mila. Am luat decizia ca Mila să stea acasă alături de mine după ce am încercat să găsim diferite variante. Cu toate acestea, soțul și fiica mea în vârstă de 16 ani nu vor mai sta în casă pentru a o proteja pe Mila care este după patru luni de tratament. Cu toate că soțul meu lucrează singur, încă mai intră în contact cu oameni, și, la fel ca toată lumea, încă mai trebuie să plătim facturi, fiind un aspect îngrijorător pentreu multe familii în acest moment. În plus, el este cel care face proviziile de care avem nevoie. Fiica mea cea mare învață pentru examene și încă mai are evaluări. Vă mulțumesc tututor pentru sprijinul și dragostea voastră, dar și pentru că vă dați seama cât de copleșitor poate fi. Trimit gândurile bune către cei din prima linie, rămâneți în siguranță și aveți grijă unul de celălalt”, a scris Lynda, mama fetiței.

Lynda a vorbit deschis pe conturile ei de socializare despre cât de important este să ne izolăm în această perioadă. „Inițial, ne-am simțit prost deoarece trebuia să ne separăm, dar sunt o mulțime de familii care au făcut același lucru pentru a-i proteja pe cei dragi. Sper ca oamenii să realizeze cât de important este să te izolezi și să respecți regulile.”

Chiar dacă a fost o decizie extrem de dificilă, ei înțeleg că prin acest mod nu vor răspândi virusul. Cu toate că fetiței îi este dor de tatăl ei, vizitele lui o ajută și o fac fericită. Ba mai mult, chiar glumește atunci când vine tatăl ei. „Ea îl întreabă: „Ai venit să aduci proviziile?”, iar după se îmbrățișează de la fereastră”, a spus Lynda.

Lynda și soțul ei au luat această decizie deoarece acesta este inginer și zilnic intră în contact cu alți oameni. Lynda a mai spus că soțul ei și Joy, fiica cea mare, s-au mutat cu părinții ei. Atunci când au aflat ce diagnostic are Mila, nu le-a venit să creadă. Au observat că fiica lor se simte tot mai slăbită, însă nu s-au gândit că este ceva mai serios. Mila încă mai face chimioterapie și încearcă să se adapteze pandemiei de coronavirus. „Totul s-a întâmplat atât de repede. Încercăm în continuare să rezolvăm totul, iar coronavirusul a îngreunat această situație”, a adăugat Lynda.

De asemenea, ei sunt îngrijorați deoarece Mila trebuie să meargă și la spital pentru a-și face tratamentul, iar astfel ar intra în contact cu medicii. Cu toate aceastea, Lynda speră ca prin intermediul poveștii fetiței sale să tragă un semnal de alarmă cu privire la importanța izolării. „Sper ca povestea ei să salveze vieți și să îi facă pe oameni să nu mai iasă din casă și să se expună riscului, mai ales că există atâtea persoane vulnerabile, precum Mila, care trebuie protejate.”

