Iata cum trebuie sa ii arati unei femei ca o iubesti

Nu este greu sa faci o femeie sa se simta apreciata, iubita. Cand sunteti impreuna, uita-te in ochii ei. Priveste-o ca si cum i-ai vedea sufletul. Asa ii demonstrezi ca o cunosti cu adevarat.

In zilele in care are inima franta, ii permiti sa se cuibareasca la pieptul tau. O tii acolo pana cand lacrimile dispar de pe obrajii ei. Acesta este primul mod in care ii arati ca o iubesti. Asa ea va avea incredere in tine.

