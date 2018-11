Hiturile și divele pop vin din… Albania (de Corina Bud)

Și uite așa, pe Demna Gvasalia nu l-a interesat că e din Georgia pentru a lua gura lumii cu Vetements, iar Dua Lipa nu are niciun complex că vine din Kosovo. Ba dimpotrivă. Într-un interviu spune că suroritatea', ideea de comunitate cu valori comune' contează așa de mult pentru ea și colegele ei care vin din Albania, încât concurența nu-și are niciun rost și singura carte pe care joacă acum e să scoată în evidența cât mai multe talente din colțul de lume din care vine… Deci, se poate.

Și adevărul e că tipul ăsta de atitudine, de comunitate', de impreuna suntem mai puternici' e evident pentru pop-ul cu origini albaneze. Vreți să enumerăm artiștii care vin de atât de aproape de noi și care țin cu hituri superputernice topurile lumii? OK. Lets go!

Rita Ora

E printre primele artiste care s-au mândrit cu fiecare ocazie cu originile ei kosovare (e ceva cu Pristina asta- Pristina, da? Nu Podgorica- că multe din talente de acolo vin). S-a lansat în 2012, e produsă de RocNation a lui JayZ și o știe toată lumea, nu?

By the way, ați văzut LYLM? Cool stuff, babies!

Bebe Rexha

Bleta (numele ei original) e de origine albaneză, și ea, și a susținut-o mult pe Dua Lipa în lansare. E supercompozitoare, a scris pentru Eminem, Rihanna și a devenit planetară după feat-ul cu Nicki Minaj, cu No Broken Hearts'.

Dua Lipa

E ultima revelație a culturii pop, cu pașaport de Pristina. Cu picioarele ei lungi, silueta ei statuară și sex appeal cât pentru o generație, Lipa (e adevăratul ei nume kosovar) e o minune de artistă. E chintesența de libertate, experiment și aventură young adult' de 2018 și mi se pare totalmente magnetică.

Nu e doar talentată (compune, scrie versuri), dar și produce (acum caută talente în Pristina pe care vrea să le lanseze worldwide) și are un fashion-sense atât de particular încât poate transforma (când toată lumea credea că sunt superfumati) o pereche de chiloți cu talie înaltă în fashion-desire.

Iată…

Era Estrefi

A rupt topurile cu hitul ei despre cum nu-i place să fie single, Bonbon și iar toată lumea a vorbit despre Albania. Mai ales că single-ul cu peste 600 de milioane de vizualizări e in…limba albaneză.

Era vine dintr-o familie de artiști, sora ei, Noră, e de ceva vreme pop-star în Albania și cu un sound euro-pop și o imagine care cross-uieste deloc discret, dar foarte credibil, RihannaXLana del Rey, a reușit.

E foarte mândră de originile ei, e supersustinuta și de Bebe, și de Lipa și show goes on…

Andrra

E favorita mea, recunosc și e o artistă indie născută în Albania, care trăiește la Berlin și are un proiect de muzică tradițională mixată electro, pe versuri albaneze, atât de puternic și de inspirational, încât își merită pe deplin locul pe lista asta, chiar dacă nu e (încă) planetară). Toate cântecele de pe ultimul ei album, Palinë, sunt povești adevărate despre istoria feminității și lupta fetelor&femeilor albaneze de a schimba societatea și de a scăpa de o cultură ultramachista și patriarhală. Clipurile pieselor sunt bijuterii și în toate joacă rudele-femei ale Andrrei. Supercool.

