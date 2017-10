Halep vs Sharapova: un meci perfect si totul e din nou bine in Romania

Prima victorie a romancei intr-o lunga serie de meciuri Halep vs Sharapova a fost finalul asteptat de fiecare dintre noi, desi suntem abia la inceput de turneu. Orice iubitor de tenis (si, implicit, admirator al Simonei Halep) si-a tot dorit si s-a tot rugat ca romanca sa o invinga pe Sharapova. Lucrul acesta nu doar ca nu se intampla, dar a inceput sa planeze ca o umbra, iar Sharapova a devenit, cu timpul, acea adversara de neinvins a Simonei, un spectru – puternic, exersat, de netrecut – pe care am acuzat-o pe tenismena din Constanta ca nu il poate depasi cu nici un chip.

Probabil ca dramatismul cu care au fost incarcate meciurile dintre cele doua provine din acea finala de la Roland Garros din 2014, cand Simona, pe atunci abia o nou-venita in peisajul tenisului mare, ameninta una dintre figurile din establishment.

De la acea partida dramatica, toate au fost la fel in confruntarea Halep vs Sharapova, si au culminat la US Open, intr-o situatie cu totul si cu totul speciala. Halep venea sa isi adjudece un meritat loc 1 mondial si pleca acasa, inca din primul tur, pusa „in banca ei” de o Sharapova proaspat intoarsa dupa o suspendare pentru dopaj.

Dincolo de intrebarile care s-au pus legat de intalnirea celor doua in primul tur (chiar asa, de ce?), dincolo de forma pe care Simona a avut-o la US Open, cea de-a saptea infrangere la Sharapova trebuie sa fi fost dureroasa.

Cu atat mai dureroasa cu cat o tara intreaga i-a reprosat ca nu poate trece, cu nici un chip, niciodata, de Maria. In conditiile in care, cu toate hibele ei, Sharapova a fost mai mereu iertata de opinia publica pentru erorile ei sau chiar pentru lucrurile pe care le-a facut cu buna stiinta – precum dopajul.

Halep vs Sharapova, o competitie clasica intre femei

Dintre toate jucatoarele pe care Halep nu le-a invins (si care sunt din ce in ce mai putine deja), Sharapova era cea mai amenintatoare. Dupa ce a reusit sa o invinga pe Serena Williams (mai tineti minte acel meci de vis de la Turneul Campioanelor?), numai Halep insasi ar putea zice ce era in sufletul ei atunci cand intra in teren stiind ca are de jucat un meci cu marea Maria Sharapova.

Sa fi fost aptitudinile rusoaicei, sa fi fost prezenta ei fizica impresionanta, sa fi fost pur si simplu forta cu care trimite servicii impecabile unul dupa altul, toate trebuie sa i se fi parut cumplite Simonei. Pentru ca toate aceste calitati care o fac pe Sharapova, in mod normal, o adversara redutabila pentru oricine, erau mereu dublate de ecoul publicului din Romania, acela care i-a zis mereu Simonei ca nu e in stare. Ca e prea mica, prea nesemnificativa. Ca nu poate.

La fiecare infruntare Halep vs Sharapova s-a construit astfel, cel putin in mentalul publicului, imaginea unui catfight din care sigur sigur romanca nu avea cum sa iasa invingatoare. Este un obicei vechi, care tine de ceea ce suntem ca popor si care ne face sa zicem mereu, cu o dezamagire malitioasa, ca „nu are ce ii trebuie romanca” sau ca „atata poate”. „Nu are stofa de campioana”.

Rareori a existat in Romania un model feminin mai decent decat Simona Halep. Atat in ce priveste calitatile ei de sportiva, dar si in privinta normalitatii declaratiilor ei. Si rareori au gasit romanii o femeie pe care sa o urasca mai tare decat pe Simona Halep.

Indraznesc sa spun ca totul are de-a face cu o misoginie pe care o intalnim la orice pas – exemplificata de faptul ca nici macar dezastruoasa echipa nationala de fotbal nu e atat de hulita precum e Halep de chiar compatriotii ei, deveniti toti specialisti in ale tenisului odata cu ascensiunea ei in straturile superioare ale ierarhiei mondiale.

Pana si sustinatorii lui Halep o iubesc doar cand castiga – iar cand joaca impotriva Sharapovei, nimeni nu mai are asteptari. Pana acum.

Azi, Simona Halep a invins-o pe jucatoarea din Rusia intr-un meci in care tot ce a facut a fost bine. Si in care a avut, ce e drept, si norocul unor erori in serie din partea Mariei. Azi, Halep a demonstrat, sper ca pentru totdeauna, ca poate, tuturor celor care au contestat-o din fotolii.

Dar ce e mai important, dincolo de distractia, satisfactia si mandria pe care ni le-a furnizat, e ca si-a demonstrat ei ca poate. Asa cum unii, foarte putini, am stiut dintotdeauna. Bine, Simona! Pentru un moment, ai facut ca totul sa fie iar bine in Romania!

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Shutterstock