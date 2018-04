Haine de care nu ai nevoie ajung la cine trebuie prin The Empty Shop

The Empty Shop este magazinul umanitar care îți rezolvă dilemele legate de hainele de care nu ai nevoie. Este, în același timp, un concept foarte simpatic pus la cale de NEPI Rockastle, în Promenada și în alte mall-uri din țară.

Pe 5 aprilie s-a deschis primul The Empty Shop din România, în mall-ul Promenada din București. The Empty shop este un magazin în care clienții mall-urilor sunt invitați să își aducă hainele de care nu au nevoie, iar provocarea pe care cei de la Promenada și-au asumat-o a fost să adune, în două săptămâni, peste 20 de tone de haine.

Astfel, hainele de care nu ai nevoie vor ajunge la familii cu posibilități materiale limitate, cu ajutorul partenerilor proiectului, adică al organizației „Let’s Do It, Romania!”.

Pentru că în fiecare zi sute de mii de oameni ajung în mall-uri la cumpărături, a venit vremea ca mall-urile să le lanseze o provocare clienților, a subliniat Corina Olteanu, Group PR Manager NEPI Rockastle, la deschiderea primului The Empty Shop din țară. 50 de voluntari „Let’s Do It, Romania!” se vor ocupa să sorteze hainele de care nu ai nevoie, care vor fi mai apoi curățate și livrate unui număr de 1000 de familii din județele Maramureș, Neamț, Iași, Constanța, Târgu Jiu, Călărași, Ialomița. Pentru organizație, aceasta este cea de-a doua inițiativă de acest fel: anul trecut, ei au strâns, în cadrul programului propriu, „Let’s Share & Care!”, 7 de tone de îmbrăcăminte, dar și jucării, rechizite și mobilier, direcționate către 850 de copii și familiile acestora din cinci județe ale țării.

Hainele de care nu ai nevoie vor fi strânse în The Empty Shop din Promenada, dar și în punctele de colectare din City Park Constanța, Shopping City Timișoara, Shopping City Galați, Brăila Mall, Shopping City Piatra Neamț, Ploiești Shopping City, Shopping City Deva, Aurora Shopping Mall (Buzău), Shopping City Târgu Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Râmnicu Vâlcea, Shopping City Sibiu. Apoi, ele vor fi distribuite unor comunități în care riscul de abandon școlar datorat lipsei unor bunuri materiale de bază, cum ar fi hrana, alimentele sau îmbrăcămintea pentru copiii este foarte ridicat.

Conform celor mai recente date Eurostat, România este a treia țară europeană cu cea mai mare rată a abandonului școlar, de 18,5%, după Malta și Spania. În același timp, România deține cel mai mare procent de copii săraci (grupa de vârstă 0-17ani) din Europa care atrage după sine riscul excluderii sociale.

Magazinul The Empty Shop este amplasat la nivelul 1 al mall-ului Promenada și este deschis în perioada 5 aprilie – 18 aprilie a.c., în intervalul orar 10.00 – 22.00. Partenerii Promenada în acest proiect sunt Let’s do it, Romania!, Ariel Pods, Lenor și C&A.

Foto: PR

