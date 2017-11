Greselile majore pe care le fac femeile atunci cand vine vorba de relatii

Pentru ca toate femeile au si defecte, nu doar calitati, pentru ca de multe ori nu le realizati, e timpul sa va revigorati, sa va linistiti, pentru ca totul este fixabil, flexibil si veti gasi acea relatie sanatoasa pe care vi-o doriti.

Sa vedem care sunt greselile pe care le fac femeile atunci cand vine vorba de relatii:

1. Urasti gandul de a fi singura

Cand vorbim despre relatii, se creioneaza o diferenta imensa intre dorinta adevarata de a iubi pe cineva si a fi iubit, intre compromisurile pe care le faci atunci cand cunosti pe cineva potrivit si frica, rusinea sau tensiunea resimtita atunci cand nu ai pe cineva, dar iti doresti asta mai mult pentru imaginea in fata celor din jurul tau.

Daca va doriti o relatie aleatorie, in care sa nu va placa cu adevarat cealalta persoana, sa nu incercati sa o descoperiti in permanenta, ci o vreti doar pentru a avea pe cineva langa, acest fapt ii va transmite o usoara obsesie partenerului dorit, care va simti doar ca aveti cu disperare nevoie de cineva, iar asta il va indeparta. Da, barbatiilor le plac femeile sensibile, vulnerabile, insa acestea trebuie sa fie in acelasi timp independente, hotarate, care ar prefera sa fie singure, decat sa aiba pe cineva doar de dragul unei companii.

2. Credeti ca un barbat vine la pachet cu o fericire deplina

Da, iubirea este poate cel mai frumos sentiment existent, insa o relatie nu trebuie sa va valideze ca persoana. O femeie trebuie sa stie ca fericirea ei nu depinde exclusiv de o relatie, chiar daca o are sau chiar daca e singura. Dragostea impartasita este, intr-adevar, una dintre cele mai frumoase experiente ce produce schimbari pozitive, insa asteptarea ca un om sa ti se dedice si sa te faca fericita pur si simplu, pentru ca vrei tu asta, este cam nerealista.

In general, oamenii care au astfel de asteptari nu inteleg unde gresesc si de ce nu isi gasesc partenerul potrivit. Intr-o lupta in cautarea iubirii, paradoxul e ca unele persoane il exlud chiar pe partener, gandindu-se doar la satisfacerea nevoilor sale ca fiind singura optiune si absolut obligatorie in stabilirea reusitei personale. Pentru a putea fi iubita, trebuie, in primul rand, sa te iubesti pe tine insati si sa poti fi fericita cu propria persoana.

3. Te gandesti prea mult la o familie si la a avea copii

Atunci cand intalnesti un barbat ce isi doreste o familie si copii, este un lucru uimitor. Mai ales daca impartiti aceeasi viziune de viitor in acest sens. Cu toate acestea, cand femeile se axeaza doar pe asta, gandindu-se incontinuu la trecerea timpului si la dorinta neaparata de a avea o familie, se va produce o detasare a acesteia de sentimentele profunde si sincere pentru partener, nu se vor mai gandi cat de important e sa te indragostesti de el, ci il vor vedea mai mult ca pe un barbat care poate fi un posibil sot si tata.

Daca, de exemplu, ai 30 ani si nu ti-ai implinit visurile in plan sentimenal, nu trebuie sa te simti presata social de acest lucru. Esti tanara si, oricum, varsta este doar un numar. Atat timp cat ramai calma, echilibrata si onesta cu tine insati, totul va veni la sine. Daca, de exemplu, esti deja mama, dar ai trecut printr-un divort, nu trebuie sa cauti doar un barbat bun care sa se comporte frumos cu ai tai copii. Trebuie sa te gandesti ca si tu vei trai cu acel barbat, pe care trebuie sa il iubesti cu adevarat pentru a putea oferi un mediu civilizat si armonios copiilor tai.

Casatoria si copiii sunt subiecte delicate si importante pentru barbati, insa cand vor vedea ca femeia de langa el se va concentra numai pe acest subiect si mai putin pe el ca o persoana complexa, se vor detasa complet. Aceste lucruri nu pot fi planificate, organizate, ci ele vin de la sine, odata cu aprofundarea si consolidarea iubirii si, in orice caz, nu sunt subiecte de discutie de la primele intalniri.

4. Faci dintr-un barbat centrul universului tau

O relatie de succes intotdeauna va impune activitati comune, interes reciproc si mult timp alocat unul altuia. Asta nu inseamna ca trebuie sa renunti la propria identitate, la propriile visuri, planuri, dorinte, pasiuni, pentru a te dedica numai vietii celuilalt. Daca vei renunta la tot ceea ce iti doresti tu, te vei trezi intr-o zi reprosandu-i toate compromisurile pe care tu singura le-ai facut si care, fara sa iti dai seama, iti vor distruge relatia.

Daca intreaga ta lume emotionala se va invarte in jurul unui barbat, cu siguranta el va observa asta si ii va placea atat de mult, incat nu te va atentiona ca ai nevoie de timp si pentru tine, ca ar fi bine sa iesi in parc sa pictezi acel tablou pe care ti-l doreai, ori sa iti revezi prietenele sau sa faci orice iti place tie.

E ca si cum te-ai vinde pentru iubire, insa pretul este chiar fericirea ta si a partenerului tau, deteriorata in timp. Nu face dintr-un om un hobby pe care vrei sa-l repeti la nesfarsit. Nu este nimic mai atragator decat atunci cand vezi sclipirea in ochii unei femei care vorbeste despre propriile aspiratii marete. Nu lasa pe nimeni sa iti ia asta.

5. Iti este frica de angajamente

Chiar daca ai impresia ca vrei o relatie cu adevarat, s-ar putea ca lucrurile sa nu stea chiar asa, de fapt. Atunci cand sunt dezamagiti in trecut, oamenii au tendinta sa isi insuseasca un mecanism de aparare care sa isi invarta rotile exact atunci cand nu va asteptati.

Daca simtiti tot timpul ca ati putea renunta la o relatie, barbatul de langa voi va simti asta si va considera ca il puteti parasi oricand, asa ca nu se va simti in siguranta si va pleca. De aceea merita efortul de a risca, de a va dedica atunci cand va doriti ceva, chiar daca vor aparea probleme. Rezolvarea nu este fuga, ci infruntarea lor, pentru a realiza cu adevarat daca sunteti potriviti unul pentru celalalt.

