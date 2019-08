Ghid de festival pentru Summer Well 2019

Portile se deschid vineri la ora 18:00 iar in zilele de festival, sambata si duminica, 10 si 11 august portile se deschid la ora 12:00.

Programul complet al festivalului:

9 August – Night Picnic 2019

21:30 Bucharest Symphony Orchestra / 23:00 Son Lux

10 August – Summer Well 2019 Day 1

Orange Main Stage

17:15-17:45: Red Rum Club / 18:45-19:30: Tender

20:15-21:15: Pale Waves / 22:00-23:00: Jungle

23:45-01:00: The 1975

Red Bull Music Stage:

16:00 Subcarpati prezinta Iarmaroc / 21:00 Subcarpati / 23:00 IAMDDB.

After Party: 23:00 SPP / 00:30 Nicecream FM

11 August – Summer Well 2019 Day 2

Orange Main Stage

17:15-17:45: Zola Blood / 18:45-19:30: Black Honey

20:15-21:15: Maribou State / 22:00-23:00: Razorlight

23:45-01:00: The National

Red Bull Music Stage

18:00 Kida (DJ Set) / 21:30 Bobby Basil / 22:45 AJ Tracey

After Party: 23:00 – Zimbru / 01:30 David August

Night Picnic

Summer Well debuteaza vineri, 9 august, cu Night Picnic, unde vor canta Son Lux si Orchestra Simfonica din Bucuresti, care interpreteaza într-o maniera clasica, cele mai cunoscute piese ale artistilor care vor urca pe scena în cele doua zile de festival. Intrarea la Night Picnic este gratuita pentru posesorii abonamentelor si biletelor Summer Well. Pot fi cumparate si bilete special pentru Night Picnic de pe www.summerwell.ro.

Summer Well Art Collection

Descopera o serie de proiecte artistice realizate special pentru Summer Well de catre artisti celebri internationali, sub umbrela Summer Well Art Collection. Printre acestia se numara: Luke Jerram cu Museum of the Moon, Quintessenz cu o instalatie captivanta ce foloseste tipare, forme si culoare pentru a schimba perceptia asupra spatiului, Javier Riera cu Landscape Light Interventions, Tina Fung si Reza Hasni cu Labradorescence si Morag Myerscough si Luke Morgan.

Summer Well X

In premiera anul acesta Summer Well X reuneste conferinte, expozitii de arta, cine exclusiviste, zone de gaming – in colaborare cu Visual Playground, One Night Gallery, WeDine sau Bucharest Gaming Week.

Sambata 10 August incepand de la ora 20.00, ia parte la o experienta unica de dining oferita de WeDine.

Bellevue Lounge

In premiera anul acesta participantii isi pot upgrada biletele pentru Bellevue Lounge, zona cu bar privat si platforma amenajata pentru vizionarea concertelor.

Food court

Zona de food court de anul acesta te asteapta cu cele mai delicioase preparate iar in acest an ai si mai multe optiuni din care sa alegi indiferent de gusturile tale.

Camping

Campingul Summer Well se deschide vineri, 9 august 2019, ora 12:00 si se inchide luni, 12 august 2019, ora 12:00. Marginita de copaci, acum, corturile pot fi dispuse foarte aproape de festival. Optiiunile de camping sunt urmatoarele: Basic Camping, Flying tent sau Glamping, care iti ofera o experienta completa si confortabila de camping. Mai multe detalii puteti gasi aici: https://summerwell.ro/camping.html.

Informatii bilete

Pretul unui abonament este de 295 lei + taxe pana pe data de 8 august (inclusiv) si 345 lei in zilele festivalului. Abonamente si bilete de o zi pentru festival se gasesc pe www.summerwell.ro si in aplicatia de mobil a festivalului.

Aplicatia pentru mobil

Pentru a fi la curent cu programul si ultimele noutati, nu uita sa iti descarci si aplicatia Summer Well, disponibila pentru Android si iOS. Aici vei gasi informatii despre:

● Line-up si programul detaliat

● Informatii esentiale de participare

● Harta cu punctele de interes din cadrul festivalului

● Zona completa pentru mancare și bautura (Food Court)

● Activitati disponibile în cadrul festivalului

● Top-up online al cardului de festival

Aplicatie de mobil pentru Android: http://bit.ly/SW19GooglePlay

Aplicatie de mobil pentru iOS: http://bit.ly/SWAppStore

Acces si transport

Accesul în spatiul dedicat Summer Well va fi permis pe baza biletului valid. La intrarea în spatiul festivalului și dupa validarea abonamentului/ biletului participantii vor primi cate o bratara care va fi valabila pe parcursul celor 3 zile si care trebuie pastrata la mana pe toata durata evenimentului. Un abonament ii da dreptul participantului la o singura bratara.

Pentru Summer Well a fost creata o linie speciala de transport, care este operata de Regia Autonoma de Transport Bucuresti. Autobuzele vor pleca in fiecare zi de festival din statia Clabucet din Bucuresti vineri intre orele 17.30 – 01.00 iar sambata si duminica intre 12.00 – 04.00

Plecarea din Buftea se va face din statia amenajata langa Domeniul Stirbey. Pretul unei singure calatorii este de 9 lei si biletele pot fi achizitionate exclusive din statiile de autobuz dedicate festivalului (Clabucet și Domeniul Stirbey). Autobuzele vor circula la un interval de aproximativ 15 – 30 de minute.

Summer Well este un festival Orange. Partenerii festivalului care au pregatit o multime de activari si surprize sunt: Huawei, Mastercard, Glo, Banca Transilvania, Becks, Pepsi, Mega Image, Smartwater, J&B, Red Bull, Aperol, Nivea, Colorista, NYX, Lays, Levis, Mercedes, Ben & Jerrys, Betty Ice, Mercedes, OMV si Hochland.

Parteneri media: Pro TV Plus, Radio Guerrilla, Elle, Unica, Viva, News.ro, Urban.ro Igloo si Banchiza Urbana.

