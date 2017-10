Frumusetea care se invata

Alina Brailescu lucreaza ca make-up artista de 14 ani si imi spune ca a decis sa porneasca o academie itineranta, ce va calatori prin mai multe orase din tara, pentru ca “multe dintre clientele mele, carora le multumesc pe aceasta cale, isi doreau sa invete sa se machieze asa cum le machiam eu. Au insistat atat de mult incat am organizat un curs de machiaj, care apoi a luat forma unei scoli. ABAcademy Make-up este, de fapt, un raspuns la nevoile femeilor de a fi frumoase si de a capata mai multa incredere in ele si in abilitatile lor.”

Scoala cu pricina sarbatoreste anul acesta cinci ani de la infiintare, iar Alina isi doreste sa celebreze momentul prin cele 5 workshop-uri de machiaj pe care le va tine in cinci orase din Romania – in aceasta toamna, la cursurile ei pot participa femei din Suceava, Sibiu, Bacau, Craiova si Cluj. Evenimentul va purta numele de 5 for Beauty si va dura trei zile, timp in care participantele pot sa isi dezvolte capacitatile in arta machiajului sau pot sa invete primii pasi ai meseriei. Dar, pana la urma, ideea e ca vor invata cum se realizeaza cele mai comune tipuri de machiaj – cel natural, pin-up, smoky eyes, bronze make-up sau machiajul de mireasa.

Alina imi spune ca a mai avut astfel de workshop-uri, in orase precum Bacau sau Focsani, dar ca evenimentul de anul acesta, la amploarea pe care o intentioneaza, se afla la prima editie. Si tocmai de aceea cursul isi propune sa vorbeasca mai ales acelor femei care isi doresc sa invete abilitatile de baza care tin de machiaj, si care vor sa le foloseasca atat pentru ele insele, dar si pentru a incepe o cariera in domeniu.

Si tocmai partea aceasta este relevanta pentru victimele violentei domestice. De multe ori nevoite sa se reorienteze profesional dupa ce parasesc domiciliul, aceste femei au deseori probleme financiare, iar o meserie care sa poata fi practicata fara ore fixe e oricand o idee buna.

Cand am intrebat-o pe Alina despre motivatia ei mi-a zis: “Nu a fost o decizie, a fost un impuls. Este modul nostru de a recompensa comunitatea de femei care ne-a ales pe noi dintr-o multitudine de variante. Inca de la infiintarea scolii ne-am dorit sa ne implicam in rezolvarea unor probleme cu care aceasta comunitate se confrunta. Violenta domestica este destul de prezenta in viata cuplului romanesc, copilaria mea si a surorilor mele a fost marcata de astfel de evenimente. De fapt, au fost mai multi factori care ne-au determinat sa actionam in aceasta directie si suntem fericite ca putem face ceva bun pentru femeile mai putin norocoase.”

Numai ca sa ajungi la aceste femei nu e cel mai usor lucru. Alina Brailescu imi spune ca a luat initial legatura cu autoritatile locale, de la care nu a primit nici un raspuns, asa ca s-a reorientat. “Chiar ne dorim sa ajutam femeile si nu am renuntat, am apelat la un ONG prin care am si rezolvat problema pentru prima locatie, Suceava.”

Si, apoi, a tinut sa imi faca cateva precizari: “cred ca este foarte important sa clarific un aspect: multi vor spune ca femeile care se confrunta cu astfel de probleme nu au nevoie sa invete sa se machieze, au alte lucruri mai importante. Nimic mai adevarat, insa ele vor invata o meserie, nu sa se machieze. Workshop-ul este gandit astfel incat participantii sa plece cu informatii si abilitati de make-up artist, vor face primii pasi catre independenta lor, cel putin din punct de vedere financiar. Datorita brand-ului de cosmetice Paese, le putem oferi si un kit de produse de make-up cu care sa inceapa sa machieze. Revenind la programa, vor invata de la cum se aplica baza si cum realizeaza un natural make-up, pana la machiaje de seara sau de mireasa.”

Si chiar daca este primul proiect de acest fel (“dar ne-ar placea sa devina o obisnuinta, astfel incat sa ajutam cat mai multe femei aflate in impas”), tot e o initiativa demna de toata lauda si merita sa ducem vorba mai departe, pana ajunge unde trebuie. Pentru detalii despre evenimentele ABAcademy Make-up, va e la indemana site-ul www.abacademy.ro.

Foto: Imaxtree