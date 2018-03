Fotbal.Fete.Flori.Tablete – Joacă fotbal și ajută copiii din Ferentari

Pe 10 martie are loc evenimentul Fotbal.Fete.Flori.Tablete, la Baza Sportivă Progresul Spartac 1944, de pe intrarea Vrabiei din București. Despre acest proiect (aflat deja la a doua ediție), am vorbit cu Raluca Negulescu-Balaci, care mi-a povestit despre felul în care funcționează turneul de fotbal și cum ajută el copiii familiilor defavorizate din Ferentari. Raluca îmi spune despre ea că poartă multe pălării și că, de nouă ani, face parte din echipa Policy Center for Roma and Minorities, organizația care a pus bazele Clubului de Educație Alternativă. „Aici construim din 2010 un spațiu sigur și inovator pentru reducerea abandonului școlar în rândul a peste 200 de copii din familii sărace din Ferentari, prin corelarea educației remediale cu programe sportive și artistice.“

Raluca este președinta board-ului rețelei internaționale Fare, o organizație internațională cu peste 130 de membri din mai mult de 35 de țări europene. Scopul Fare e de a transforma fotbalul într-un sport care include pe toată lumea (ceea ce face și evenimentul Fotbal.Fete.Flori.Tablete), indiferent de proveniență sau de experiența de viață. De asemenea, este membră a Global Shapers Bucharest Hub, unul din cele peste 378 de centre cu peste 7.000 de tineri profesioniști care dezvoltă intervenții locale cu perspectivă globală, sub umbrela World Economic Forum.

Conceptul turneului Fotbal.Fete.Flori.Tablete s-a născut în cadrul Global Shapers, din lucrul împreună cu tineri profesioniști din domenii foarte diverse. Echipa turneului e formată din Oana Țoiu, Loredana Urzică, Diana Pirciu, Alexandra Ștef, Adina Sandu, Eliza Chirilă și Octavia Borș.

ELLE: Despre ce este vorba în Fotbal.Fete.Flori.Tablete? Cine sunt beneficiarii? Cum îi ajută această inițiativă?

R.N.-B.: Fotbal.Fete.Flori.Tablete este un turneu de fotbal cu impact social, care își propune să aducă împreună 60 de femei din medii diverse care au mai jucat sau nu fotbal până acum. Scopul turneului este de a colecta tablete funcționale, noi sau vechi, precum și donații care pot contribui pentru achiziționarea tabletelor pentru sesiunile educaționale din Clubul de Educație Alternativă. Sărbătorim luna Mărțișorului într-un mod atipic și susținem în același timp peste 200 de copii din familii sărace din Ferentari să aibă acces la o educație adaptată la secolul al XXI-lea. Folosind tablete cu aplicații educaționale, putem reduce mai eficient decalajul educațional cu care se confruntă mulți dintre copiii din Ferentari. În plus, le dezvoltăm competențele digitale, atât de necesare pentru viitor.

ELLE: Când se întâmplă toată povestea?

R.N.-B.: Turneul Fotbal.Fete.Flori.Tablete are loc sâmbătă, 10 martie, între 9:30 și 11:30, la Baza Sportivă Progresul Spartac de pe Intrarea Vrabiei, nr. 22.

ELLE: Cine participă sau poate să participe? În ce feluri poate contribui cineva la această inițiativă?

R.N.-B.: Dacă ești femeie și vrei să joci fotbal, îți poți înscrie o echipă de șase jucătoare la acest link. Locurile sunt limitate la 10 echipe de 6 persoane. Înscrierea echipei se poate face cu o donație de minim 2 tablete funcționale pentru fiecare echipă sau cu o donație minimă de 50 lei/jucătoare. Donația recomandată de noi este de 100 lei/jucătoare.

Dacă ești femeie și nu vrei să joci fotbal sau bărbat care vrea să ofere un mărțișor deosebit femeilor din viața sa, poți face următoarele lucruri:

– o donație în tablete funcționale, noi sau vechi la eveniment sau la sediul Global Shapers Bucharest Hub;

– o donație în contul Asociației Global Shapers Bucharest Hub, IBAN RO62RZBR0000060018413951, Raiffeisen Bank, cu mențiunea „Tablete pentru Clubul de Educație Alternativă” sau direct la eveniment pe 10 martie.

Oricine poate contribui prin:

1. Donații de tablete funcționale, vechi sau noi la eveniment sau la sediul Global Shapers Bucharest Hub (persoană de contact Loredana Urzică – loredana.urzica@globalshapers.ro)

2. Donații în bani la eveniment sau în contul menționat mai sus.

