A fost creata prima pastila digitala

Ti-ai imaginat vreodata ca medicul tau va putea sti daca iti iei pastilele la timp? O inventie care ar putea fi utila in cazul batranilor sau a bolnavilor de Alzheimer naste o multime de semne de intrebare.

Pastila digitala este o inventie revolutionara care ar putea imbunatati viata multor bolnavi. Aceasta a fost aprobata de FDA in Statele Unite, asadar ar putea aparea pe piata. Aceasta pastila numita Abilify MyCite poate urmari daca un pacient isi ia medicatia potrivita si la timp.

Ce este de fapt pastila digitala? Ei bine, un senzor foarte mic (realizat din cupru, silicon si magneziu) urmareste traiectoria unui medicament dupa ce il inghiti si trimite informatii unui alt dispozitiv pe masura ce aceasta ajunge in stomacul tau. In felul acesta, medicii sau rudele pot urmari daca iei medicatia la timp si in ce cantitate.

A post shared by Maged N. Kamel Boulos (@mnkboulos) on Nov 14, 2017 at 6:20am PST

Persoana care va folosi acest dispozitiv va putea alege pana la 4 persoane care vor primi aceste informatii prin intermediul unei aplicatii pe un smartphone. Pacientii pot adauga si urmarirea somnului sau a efortului fizic.

Aceasta descoperire ar putea ajuta sistemul medical si industria farmaceutica si asta deoarece in prezent, in Statele Unite, peste 100 de miliarde de dolari sunt cheltuite pe tratamente, fara ca medicii sa poata urmari daca bolnavii chiar iau aceste tratamente si daca acestea nu functioneaza din cauza cantitatii sau pur si simplu pacientul nu le ia conform prescriptiei.

De ce starneste totusi controverse aceasta pastila? Ei bine, in cazul bolnavilor mintali si nu numai, aceasta urmarire ar putea incalca dreptul pacientului la o oarecare intimitate, deoarece ei ar putea fi urmariti si de membri familiei.

Foto: Shutterstock