Florian Rus – cu sinceritate despre muzică, succes și talentul moștenit din familie

ELLE: Cum s-a născut Străzile din București, single-ul care, dacă nu mă înșel, a bătut ceva recorduri la noi?

FLORIAN RUS: S-a născut într-o noapte în studiourile DeMoga Music. Colegul meu Andi Grasu cânta la acordeon și ne-am teleportat în Bucureștiul anilor ’30. Asta a fost inspirația inițială, iar de acolo totul a curs destul de ușor. Cât despre recorduri, nu aș ști ce să spun, ăsta nu este neapărat scopul pe care-l are muzica mea. Eu doar mă bucur că există un număr mare de persoane care s-au regăsit în piesă.

ELLE: Cum s-a ajuns la colaborarea cu Mira? Știu că ai compus pentru ea înainte. Cum e diferită munca de a compune pentru un artist de cea de a și cânta împreună?

F.R.: Colaborarea cu Mira a venit foarte natural. Noi, de fiecare dată când suntem în studio, ne mai arătăm piese la care lucrăm, iar una dintre ele a fost Străzile din București. I-a plăcut și a zis că ar vrea să o cântăm împreună. E o diferență foarte mare atunci când compun pentru mine, fiindcă trebuie să-mi asum eu rolul principal și asta vine cu niște emoții la pachet. Plus că sunt cel mai mare critic al meu, iar asta nu e tot timpul un lucru bun.

ELLE: Te așteptai la succesul piesei Străzile din București?

F.R.: Nu neapărat. Speram să miște măcar câțiva oameni, dar în nici un caz nu îndrăzneam să visez atât de departe.

ELLE: Și cum sunt străzile din București spre deosebire de cele din Târgu Mureș, orașul tău natal?

F.R.: Sunt mult mai agitate, mai gălăgioase. Dar au un farmec aparte, care m-a acaparat.

ELLE: Piesa este pe primul loc în majoritatea topurilor din România – te surprinde acest lucru în vreun fel? Cu ce gânduri ai lansat-o în lume?

F.R.: Cu gânduri pașnice. M-a surprins tare, încă încerc să asimilez tot ce se întâmplă în jurul meu și să nu uit să mă bucur.

ELLE: Provii dintr-o familie cu interes față de muzică. Funcționează în cazul tău vorba aceea care spune că talentul se moștenește?

F.R.: Funcționează vorba, da. Am moștenit talentul și pasiunea pentru muzică în principal de la tatăl meu, care e muzician. Dar și mama are ureche muzicală. Cumva am mers la sigur cu așa părinți.

ELLE: Ce crede tatăl tău despre succesul tău pe plan muzical? Și ce crede despre muzica pe care o faci?

F.R.: Se bucură și încearcă să mă sfătuiască atunci când e cazul. E curios ce fac eu prin studio, ne trimitem piese unul altuia, încercăm să stăm cât mai conectați și din punct de vedere muzical.

ELLE: Dar tu ce ai învățat de la el? I-ai cerut sfatul din postura de compozitor, de cântăreț, de tânăr care dorea să activeze în industria muzicală?

F.R.: Am învățat foarte multe. În anii de liceu îl ajutam în studio și i-am produs o bună parte din albume. Am petrecut mii de ore făcând muzică împreună și asta a avut un impact mare în dezvoltarea mea muzicală.

ELLE: Și, chiar așa, când ai decis că vrei să faci muzică și ce ai făcut din acel moment ca să îți urmezi scopul?

F.R.: Au fost cumva mai multe perioade; când eram mic eram sigur că asta vreau să fac, în liceu am fost puțin confuz cu planurile mele, dar prin facultate m-a pus muzica la punct. Am avut un moment în care m-am decis definitiv că nu există altă „chemare pentru mine și de-atunci am încercat să acumulez experiență pe toate planurile muzicale. Am cântat mult în trupe de cover-uri, prin toate cluburile, la toate nunțile. Am petrecut o grămadă de timp în studio și am compus non-stop. Orice numai ca să fiu aproape de muzică.

ELLE: Cum te-a ajutat participarea la Vocea României în carieră? Cum a fost pentru tine, personal?

F.R.: Vocea României a fost tentativa mea de a scăpa de emotivitate. A fost o experiență foarte mișto și acolo m-am cunoscut și cu Marius (Moga – n. red.). Cred că asta m-a ajutat cel mai mult în carieră.

ELLE: Ai compus pentru o mulțime de artiști. Care e zona muzicală în care te simți cel mai confortabil? Care e cea pe care ai vrea să o explorezi în viitor? Ce te pasionează, ce te entuziasmează acum din punct de vedere muzical?

F.R: Se vorbea la noi în studio că eu sunt omul cu baladele. Probabil acolo e zona mea de confort, dar îmi place mult să ies din ea, mai ales în ultima perioadă. Mă entuziasmează când reușesc să transpun niște trăiri în muzică și când văd asta și pe fața celor care o ascultă pentru prima dată.

ELLE: Și ce urmează pe plan muzical în cariera ta?

F.R.: Urmează multă muzică. Lansez un EP, pregătesc încă unul pentru anul viitor. Sunt în pregătire niște colaborări cu niște oameni pe care-i apreciez foarte mult. Asta pentru artistul florianrus. Dar și compozitorul Florian Rus pregătește niște surprize alături de artiști mișto. Vă țin la curent, oricum, pe Instagram și pe Facebook.

ELLE: Cu cine ți-ar plăcea să colaborezi pe plan muzical, din România? Dar internațional?

F.R.: Din România încă sunt mulți cu care vreau să colaborez, prea mulți ca să îi numesc. Internațional e mai simplu. De când am început să fac muzică mai serios mi-am dorit o sesiune cu John Mayer. Sau măcar o conversație.

ELLE: Care crezi că sunt calitățile de care un tânăr artist are nevoie pentru a avea succes pe plan muzical? Consideri că tu le ai? Ce crezi că ai din plin și la ce mai lucrezi încă?

F.R.: Cred că în primul rând răbdarea. În al doilea rând – viziunea. Și amândouă să facă echipă bună cu munca. Uneori le am, alteori nu. Încă mă critic și mă felicit în egală proporție.

ELLE: Ești genul de om care muncește disciplinat sau funcționezi pe episoade de inspirație? Care este rutina ta în studio?

F.R.: Muncesc destul de nedisciplinat. Sunt haotic un pic când vine vorba de organizare. Încerc să rezolv asta la mine. Fac muzică aproape încontinuu și uneori am norocul să fiu vizitat și de inspirație.

ELLE: Ce ai de transmis celor care te consideră one-hit-wonder – am văzut că au apărut și astfel de idei în online?

F.R.: Deja mă consideră așa? Nu știu dacă sunt one-hit-wonder și nici nu îmi bat capul prea mult să mă gândesc la asta. Succesul e un musafir plăcut, cât mă vizitează, îl primesc cu drag. Dacă nu mă vizitează n-o s-o iau pe străzi să-l caut. O să fac muzică și o să țin ușa descuiată în caz că mai vine.

ELLE: Ai deja o mare comunitate de fani – care a fost cel mai inedit lucru pe care ți l-au transmis? Cum comunici cu ei? Simți vreo responsabilitate în fața lor?

F.R.: Sunt copleșit de avalanșa de mesaje frumoase. Sunt mulți care mă roagă să îi împac cu iubitele/iubiții și le explic că sunt departe de a fi un Cupidon. Sunt alții care îmi scriu că, datorită piesei, au reluat legătura cu cineva drag. Nu simt neapărat o responsabilitate în fața lor, dar mă motivează să scot cât mai multă muzică pe care să le-o ofer. Toate mesajele și faptul că s-au strâns câteva mii de oameni pe pagina mea îmi dau energie să muncesc mai mult și să fac cât pot eu de bine ce fac. Și sunt sigur că și ei așteaptă să simtă emoții similare de la fiecare piesă pe care o scot, ceea ce este până la urmă scopul pentru care fac muzică.

ELLE: Ce ar trebui să știe lumea despre Florian Rus și încă nu ai dezvăluit?

F.R.: Nu simt nevoia să știe lumea mare lucru despre mine. Doar să asculte muzica, o să afle totul de acolo.

Citește și:

Carlas Dreams despre diferența între o piesă de succes și o piesă de valoare

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro