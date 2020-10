Finanțele sunt un subiect delicat? Cum să discutați despre bani fără să aveți un conflict în cuplu

Unele cupluri își țin banii la comun, în altele partenerii împart pe jumătate toate cheltuielile și în rest sunt responsabili de propriile bugete, în funcție de suma pe care o câștigă. Unele persoane sunt mai cheltuitoare, altele mai cumpătate. Într-o relație există un responsabil cu banii, în altele plata facturilor și responsabilitatea financiară e împărțită. Până la urmă nu putem spune că există un mod corect și incorect de a gestiona banii, ci acela care este potrivit cuplului vostru și în acord cu valorile și principiile voastre. Până a ajunge la o decizie finală de comportament financiar în cuplu, e important să discutați pe îndelete.

Stabiliți o întâlnire

Nu te apuci să discuți despre bani când ești obosit, nu ai timp, ești în public sau nervos. Finanțele sunt un subiect delicat care trebuie abordat cu grijă și într-un context prielnic. Poate chiar pentru unii e foarte inconfortabil să discute despre bani, prin prisma unei nesiguranțe, stimă de sine scăzută. Ori perspectiva că banii reprezintă plasa lor de siguranță la care le e teamă că atentează cineva. Când discuți cu partenerul despre bani nu trebuie să omiți nimic. Deschiderea, transparența sunt foarte importante, la fel și acceptarea, lipsa criticii. Fiecare își va pune pe masă prioritățile financiare, datoriile, planurile ce implică bani, stilul în care cheltuie, pe ce, dacă vrea sau nu să economisească și cât etc. Toate reprezintă elemente de bază la care să vă raportați pentru ceea ce reprezintă funcția financiară a cuplului vostru.

Faceți un buget

Până la urmă cifrele nu mint, iar când așezați totul într-un excel, lucrurile devin mult mai clare. Scădeți toate cheltuielile din suma câștigată și în funcție de ce rămâne stabiliți ce și cum faceți cu banii. Există zone cărora le puteți aplica o corecție? Sunteți dispuși la acea corecție? Faceți bugete pentru lunile trecute și comparați-le. Identificați-vă prioritățile și tipul de personalitate financiară – mai cheltuitor, econom. Discutați ce vă deranjează, nu intrați în capcana că situația se va rezolva în timp de la sine.

Empatie și rădbare

Poate fi puțin nerealist să credeți că planul financiar de cuplu va arăta impecabil dintr-o singură discuție. Unora le iese, unora nu. Deoarece venim cu credințe diferite despre ce înseamnă banii din familia de origine, plus din experiențele vieții. Mai mult, unele persoane folosesc diversele cumpărături ca modalități de autoliniștire a emoțiilor negative. Sau au toleranță mică la frustrare încât își îndeplinesc aparenta nevoie fără să se mai gândească la consecințe. De aceea e nevoie de empatie și blândețe. Mai există și un alt aspect, acela al secretelor financiare. Cheltui pe ceva și nu îți spun pentru că nu cred că relația noastră e atât de puternică încât să gestionezi ce am făcut. Tu nu ești important pentru mine ca să te informez legat de ce am făcut cu finanțele comune. Nu îți respect autoritatea în aceea ce privește banii noștri. Conversația este incendiară? O puteți opri și relua când spiritele s-au mai calmat.

