Filmul “To All The Boys I’ve Loved Before” va avea continuarea la care fanii speră

Da, ai citit bine, Lara Jean Covey (Lana Condor) și Peter Kavinsky (Noah Centineo) vor reveni în curând pe ecranele Netflix în continuarea filmului To All The Boys I’ve Loved Before'.

Potrivit The Hollywood Reporter, o continuare a acestui film a fost primul lucru despre care s-a discutat în cadrul contractului de colaborare semnat între Paramount Pictures și Netflix.

Deși încă nu se știu multe amănunte despre firul poveștii un bun indiciu îl constituie scena finală din primul film, când la ușa Larei Jean apare ultimul dintre cei 5 băieți cărora le adresase scrisori, John Ambrose McClaren.

Vestea conform căreia va exista o continuare a filmului care a făcut senzație în întreaga lume și i-a propulsat pe Noah Centineo și Lana Condor la statutul de superstaruri pare să fi fost confirmată și de regizoarea Susan Johnson. Într-un interviu acordat în august pentru ET, aceasta declara: „Este greu să navighezi printre relații și ei se află în acest stadiu, Și vor descoperi ce poate aduce nou o persoană precum John Ambrose McClaren. Suntem atât de atrași de Peter și Lara Jean încât ne va fi dificil să îi vedem având probleme în relație, însă este un aspect cu care toată lumea s-a confruntat în viață”.

În plus, există suficiente surse de inspirație pentru chiar și un al treilea film, dacă ținem cont de faptul că autoarea Jenny Han a prezentat aventurile prin care trece Lara Jean sub forma unei trilogii care include și cărțile „P.S. I Still Love You” și „Always and Forever, Lara Jean”.

Cât despre Noah Centineo și Lana Condor, aceștia abia așteaptă să se întoarcă pe platourile de filmare, fiind cunoscut faptul că cei doi sunt prieteni foarte buni și în viața reală. „Întreaga distribuție a filmului îți dorește o continuare”, a declarat Lara Condor în urmă cu doar câteva zile.

