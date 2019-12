Filmele pe care nu trebuie să le ratezi în decembrie la cinema

Jumanji: Nivelul următor (Jumanji: The Next Level)

Jack Black, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan sunt din nou atrași în cel mai periculos joc din lume, iar din distribuție mai fac parte de data aceasta și Awkwafina, Danny DeVito și Danny Glover. Însă rolurile s-au schimbat, de această dată ei trebuie să își salveze un prieten, iar aventurile din Jumanji îi poartă prin deșerturi aride și munți înzăpeziți în încercarea de a scăpa cu viață de pericolele care îi pândesc la fiecare pas. Dacă ar fi să ne ghidăm după succesul de care s-a bucurat primul film, atunci putem afirma cu siguranță că va fi o peliculă de neratat.

Premiera: 6 decembrie 2019

Maestrul minciunilor (The Good Liar)

Helen Mirren și Ian McKellen interpretează rolurile principale din această dramă și este un film numai bun de văzut la cinema în serile de iarnă. Roy Courtnay (McKellen) este un escroc cu state vechi care și-a găsit următoarea țintă în persoana lui Betty McLeish (Mirren), o recentă văduvă care a moștenit multe milioane de dolari. Însă, cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, ceea ce ar fi trebuit să fie o scamatorie ușoară se transformă într-un joc de-a șoarecele și pisica, în care miza crește de la o clipă la alta.

Premiera: 13 decembrie 2019

Arctic Justice (Căţeii arctici: Cursă pe zăpadă)

Iarna este poate cel mai bun moment pentru a viziona animații simpatice, acesta fiind și motivul pentru care acest film se regăsește pe lista noastră de recomandări. Pelicula urmărește aventurile prin care trece Swifty, un vulpoi polar, care lucrează în departamentul serviciului de livrare Arctic Blast, dar visează ca într-o zi să devină un câine de top, ca celebrii curieri husky ai Arcticului. Încercarea lui de a-și impresiona superiorii îl aduce față în față cu Otto Von Walrus, un geniu malefic care vrea să devină stăpânul lumii.

Premiera: 13 decembrie 2019

Star Wars: Skywalker – Ascensiunea (Star Wars: The Rise of Skywalker)

Ce trebuie să știi este că nu vorbim doar despre un alt film din franzica Star Wars. Nu, este mai mult decât atât. Este ultimul din povestea originală Star Wars, finalul a ceea ce este cunoscută ca fiind Saga Skywalker. Suntem convinse că fanii seriei sunt mai mult decât nerăbdători să îl vadă în cinematografe, mai ales că din distribuție fac parte toți actorii iubiți de fanii francizei, printre care Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyongo, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, alături de Ian McDiarmid și Billy Dee Williams.

Premiera: 20 decembrie 2019

Spies in Disguise (Spioni deghizați)

Will Smith și Tom Holland își împrumută vocile personajelor principale din această comedie animată care are loc în lumea fascinantă a spionajului. Super spionul Lance Sterling (Will Smith) și omul de știință Walter Beckett (Tom Holland), două caractere total opuse, sunt nevoiți să se bazeze unul pe celălalt și să învețe să lucreze ca o echipă pentru a salva lumea de la distrugere.

Premiera: 27 decembrie 2019

5Gang: Un altfel de Crăciun

Filmul este debutul regizoral al lui Matei Dima, cunoscut publicului ca BRomania, cu un fir narativ scris alături de Radu Alexandru şi Vali Dobrogeanu, ce urmărește o poveste încărcată de umor a vloggerilor din perioada sărbătorilor de iarnă și surprinde prin ironie fină și scene comice, care țin publicul în suspans până la final. Comedia îmbrățișează elementul unei fantezii care îl diferențiază de proiectele desfășurate până acum de membrii 5GANG: Selly, Gami, Pain, Dia și Mădălin. Din distribuţie mai fac parte Cosmin Nedelcu (Micutzu), Laura Giurcanu, Julia Marcan, Dorian Popa, Vali Dobrogeanu, Cristina Almășan, Irina Deaconescu și Mădălina Cazacu.

Premiera: 27 decembrie 2019

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro