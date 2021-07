Filme și seriale noi de văzut în luna iulie pe Netflix

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Trilogia Fear Street

Luna iulie ne aduce mult așteptata trilogie Fear Street: prima parte a avut premiera pe 2 iulie, partea a doua pe 9 iulie, iar ultima parte va apărea pe 16 iulie. Bazată pe seria horror de mare succes, scrisă de R.L. Stine, trilogia urmărește lunga istorie sinistră a orașului Shadyside. Totul începe în 1994, când un grup de adolescenți descoperă că ar putea exista o legătură între evenimentele terifiante care le-au bântuit orașul de-a lungul mai multor generații și că ei ar putea fi următoarele ținte.

The last letter from your lover

Două povești din prezent și trecut care se întrepătrund! Filmul o urmărește pe Ellie Haworth (Felicity Jones), o jurnalistă ambițioasă care descoperă o serie de scrisori secrete de dragoste din 1965 și se hotărăște să rezolve misterul aventurii interzise din centrul lor. Ea descoperă astfel povestea din dragoste dintre Jennifer Stirling (Shailene Woodley), soția unui industriaș bogat, și Anthony O’Hare (Callum Turner), jurnalist din domeniul financiar însărcinat să îi urmărească activitatea acestuia. În același timp o poveste de dragoste proprie a lui Ellie începe să se desfășoare prin intermediul unui serios și îndrăgit arhivist (Nabhaan Rizwan) care o ajută să găsească mai multe scrisori.

Resort To Love

O comedie romantică despre o cântăreață aspirantă, Erica (Christina Milian), care acceptă un contract la un fabulos resort din Mauritius. Singura problemă este că se vede nevoită să cânte la nunta fostului ei logodnic și revederea cu acesta o face să își dea seama că încă mai are sentimente pentru el. Și nici el, Jason (Jay Pharoah), nu este chiar atât de indiferent.

Young Royals

Pentru cei care sunt fascinați de viețile celor care fac parte din diverse familii regale, acesta este serialul pe care nu ar trebui să îl rateze vara aceasta. Protagonistul este Prințul Wilhelm, care încearcă să se obișnuiască cu viața la prestigiosul internat Hillerska,. Însă el va descoperi destul de repede că nu este atât de ușor să-și urmeze inima precum a crezut.

The Mire ’97

Aventurile din serialul The Mire ’97 încep în timpul „potopului secolului” care a lovit sud-vestul Poloniei în vara anului 1997. Digurile orașului au cedat și apa a inundat o parte din oraș și Pădurea Gronty. Apa scoate la iveală rămășițe umane îngropate în pădure, precum și corpul unui băiat adolescent despre care se crede că este o victimă accidentală a inundațiilor. Aceste două evenimente, doar aparent fără legătură, conduc către o serie de mistere în oraș. Pădurea Gronty este acum o scenă a crimei care va fi rezolvată de Anna Jass – o polițistă fără compromisuri din Varșovia – și de inspectorul local Adam Mika. The Mire, în afară de intriga sa criminală, este o poveste despre fascinanții anii ’90 în Polonia, o perioadă de transformare și răscumpărare.

Never Have I Ever – Sezonul 2

Actrița și producătoarea Mindy Kaling a creat serialul Never Have I Ever inspirându-se chiar din copilăria ei. Serialul spune povestea unei adolescente indiene, interpretată de Maitreyi Ramakrishnan, care depune eforturi pentru a se adapta la liceul în care învață, iar în același timp are și probleme în familie. Primul sezon, difuzat în 2020, s-a bucurat de un succes extraordinar (are un rating de 80 pe Metacritic) așa că abia așteptăm lansarea celui de-al doilea sezon, din 15 iulie pe Netflix.

Sky Rojo – Sezonul 2

Adrenalina și scenele de acțiune revin în centrul atenției în sezonul doi din „Orizontul roșu”, realizat de creatorii serialului „Fabrica de bani”, pe care îl poți viziona din 23 iulie. În acest sezon vom vedea cum Coral, Wendy și Gina sunt mai unite ca niciodată. Rolurile se vor schimba și acum vânătorii se transformă în pradă: fetele caută răzbunare indiferent de cost. Romeo, Moises și Christian continuă să încerce să le prindă, dar spre deosebire de fete ei încep să vadă diferențe între ei și loialitatea lor unul față de celălalt începe să pocnească de la încheieturi.

Generația 56K

Un nou serial original Netflix pe care îl poți viziona deja. Producția spune povestea Matildei și a lui Daniel, care s-au cunoscut în epoca modemului de 56k. Cei doi se reîntâlnesc întâmplător după douăzeci de ani ceea ce ridică o întreabare importantă: Oare prietenia lor se poate transforma în ceva mai mult?

How I Became a Superhero

Un film cu supereroi este perfect pentru o seară de vară. Acțiunea din această peliculă Netflix are loc într-o lume în care oamenii coexistă cu supereroii. Un polițist singuratic face echipă cu o detectivă isteață pentru a opri traficul de substanțe ce trezesc superputeri.

The Cook of Castamar

Acțiunea din acest serial are loc în 1720, la Madrid, când o bucătăreasă talentată atrage atenția unui duce văduv, care revine în societatea aristocratică. Serialul este bazat pe un roman scris de Fernando J. Múñez.

Virgin River – Sezonul 3

Serialul original Netflix Virgin River a ajuns la sezonul 3, pe care îl poți vedea începând cu data de 9 iulie. Mel și oamenii ei dragi din Virgin River se sprijină reciproc în timp ce se confruntă cu decese, un incendiu, certuri legate de custodie, despărțiri și multe altele.

A Classic Horror Story

Probabil îți dai seama ce gen de peliculă este chiar din titlu. În această poveste de groază plină de tensiune și scene înfiorătoare, călătorii dintr-un autobuz devin victimele unor crime ritualice. Poți viziona filmul din 14 iulie.

My Unorthodox Life

Din 14 iulie poți urmări și acest nou serial Netflix, un reality-show care urmărește viața Juliei Haart, directoarea companiei Elite World Group și fostă membră a unei comunități evreiești ultraortodoxe, și a copiilor ei.

The Guide to the Perfect Family

O comedie cu accente dramatice despre viața unui cuplu din Québec care se luptă cu capcanele, presiunea și așteptările privind creșterea copiilor într-o societate obsedată de succes și de imaginea de pe rețelele sociale.

Van Helsing – Sezonul 5

Ultimul sezon, cel cu numărul 5, al acestui serial debutează pe Netflix pe 16 iulie. Grupul Van Helsings descoperă rădăcinile Celui Întunecat, Vanessa dispare în Tărâmul Întunecat, iar Dracula guvernează de la Casa Albă. Cu siguranță fanii sunt nerăbdători să afle deznodământul!

Chernobyl 1986

Din 21 iulie poți viziona și această dramă care spune povestea pompierului Alexey. După ce reîntâlnește o fostă iubire, acesta decide să se retragă din activitate pentru a începe o nouă viață, dar dezastrul de la Cernobîl îl pune din nou în pericol.

Trollhunters: Rise of the Titans

Un nou film de animație de la Dreamworks, a cărui acțiune are loc în orașul Arcadia, care, la prima vedere, poate părea un loc obișnuit. Singura excepție este că aici de află centrul magiei, ceea ce duce la lupte aprige între troli, extratereștri și vrăjitori. Acum, eroii din seria de succes Trollhunters, 3Below and Wizards, fac echipă pentru o aventură epică în încercarea lor de a proteja umanitatea de maleficul Ordin Arcane care dorește să folosească magia neagră pentru a readuce la viață anticii titani și astfel să distrugă lumea.

Blood Red Sky

Ne plac filme de acțiune și cu siguranță acesta nu ne va dezamăgi deloc. Aflată într-un avion cu tânărul ei fiu, o femeie cu o boală misterioasă dezvăluie un secret întunecat, după ce niște teroriști încearcă să deturneze cursa transatlantică.

The Last Mercenary

Jean-Claude van Damme îl interpretează în acest film pe Richard Brumère, aka „La Brume” („Ceața”), un fost agent special francez, ajuns acum mercenar. Atunci când mafia amenință viața fiului său, Archibald, el se vede nevoit a lua legătura cu foști colegi și a-și uni forțele cu aceștia pentru a-l salva.

Foto: PR

