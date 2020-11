Filme și seriale de văzut în luna decembrie pe Netflix

Perioada sărbătorilor de iarnă e ideală când vine vorba de vizionat filme și seriale. Și asta pentru că dispunem de mai mult timp liber, dar și pentru că mai multe producții originale Netflix vor fi lansate în luna decembrie.

Pe lângă lansările unor filme sau seriale așteptate de publicul larg, avem parte și de pelicule clasice.

Ma Rainey’s Black Bottom (2020)

Adaptat după piesa lui August Wilson și câștigătoare a două premii Pulitzer, în filmul Ma Rainey’s Black Bottom o avem în rolul principal pe Viola Davis. Personajul ei este într-o totală contradicție cu managerul ei, care îi controlează felul în care face muzică. Filmul surprinde atmosfera din Chicago din 1927 și surprinde teme sociale pertinente, precum exploatarea artiștilor de culoare și dinamica lor în contextul luptei pentru supraviețuire. Pe lângă asta, Ma Rainey’s Black Bottom este filmul în care actorul Chadwick Boseman, care a murit în luna august a anului 2020, a interpretat ultimul său rol.

Premiera: 18 decembrie 2020

The Prom (2020)

The Prom este un film care se bucură de o distribuție impresionantă, incluzând nume celebre, cum ar fi Meryl Streep, Nicole Kidman, Andrew Rannells și James Corden. Ei joacă rolul unor vedete dornice să redevină faimoase. Însă dorința lor e umbrită de cazul unei tinere din Indiana, care i s-a interzis să participe la bal alături de iubita ei. Așa că, cei patru decid să o ajute pe tânără. Însă, planul pare să nu funcționeze așa cum se așteptau, dar tot vor încerca să îi ofere Emmei o seară în care să poată celebra cine este cu adevărat.

Premiera: 11 decembrie 2020

The Midnight Sky (2020)

Bazat pe romanul Good Morning, Midnight scris de Lily Brooks-Dalton, filmul The Midnight Sky îl are ca regizor pe nimeni altul decât George Clooney. Pelicula îl are în prim-plan pe Augustin, un om de știință care e singur la Polul Nord și pierde contactul în urma unui eveniment apocaliptic. Pe de altă parte, o mai avem și pe Sully, fiica sa, care se întoarce de pe Jupiter. Cele două povești se împletesc în cele din urmă în moduri cu adevărat neașteptate.

Premiera: 23 decembrie 2020

Bridgerton (2020)

În spatele seriei Bridgerton se află Shonda Rhimes, producătoarea serialelor Grey’s Anatomy, Scandal și How to Get Away With Murder. Serialul se bazează pe seria de romane scrise de Julia Quinn. Situată în perioada de regență a Angliei de la începutul anilor 1800, seria Bridgerton ar avea potențialul de a fi asemănătoare cu Downton Abbey.

Premiera: 25 decembrie 2020

Selena: The Series (2020)

Subiectul unei noi serii de pe Netflix este regretata cântăreață Selena Quintanilla-Pérez. Actrița Christian Serratos o interpretează pe Selena, cântăreața de origine mexicană, care a fost ucisă de cel mai mare fan al ei în 1995. Pe parcursul acestui serial, vei vedea cum familia ei face o serie de alegeri care îi vor schimba viața și drumul către succes.

Premiera: 4 decembrie 2020

Chilling Adventures of Sabrina (2020)

Ultimele opt episoade din Chilling Adventures of Sabrina vor apărea pe Netflix în luna decembrie. Serialul a fost anulat în iulie 2020, ca mai apoi să fie mutat pe platforma de streaming, unde a fost un real succes pentru adolescenți și nu numai, cel puțin primul sezon. Pe măsură ce Sabrina se apropie de împlinirea vârstei de 16 ani, ea este pusă în fața unei decizii importante, și anume trebuie să aleagă între lumea familiei sale plină de vrăjitoare sau cea umană, a prietenilor săi.

Premiera: 31 decembrie 2020

Nocturnal Animals (2016)

De data asta nu îl regăsim în ipostaza de designer, ci în cea de regizor pe Tom Ford. Nocturnal Animals o urmărește pe Susan, care primește un manuscris de la fostul ei soț, de care s-a despărțit cu 20 de ani în urmă. Manuscrisul surprinde viața unui bărbat și sfârșitul său tragic. Cu ocazia asta, Susan își aduce aminte de prima ei căsătorie și află despre sine anumite adevăruri ascunse.

Premiera: 16 decembrie 2020

50 First Dates (2004)

Adam Sandler îl joacă în 50 First Dates pe Henry Roth, un bărbat care trăiește în paradisul hawaiian, în compania mai multor femei. El se teme de angajamentul unei relații, asta până când o întâlnește pe Lucy, iar cei doi încep să aibă o relație serioasă. Ulterior, Henry descoperă că Lucy suferă de pierderi de memorie pe termen scurt și e pregătit să o facă să se îndrăgostească din nou de el, în fiecare zi.

Premiera: 1 decembrie 2020

Runaway Bride (1999)

După Pretty Woman, toată lumea a vrut să-i vadă din nou jucând împreună pe Julia Roberts și Richard Gere, așa că s-a întâmplat, odată cu Runaway Bride. Richard Gere joacă rolul unui reporter, Ike Graham, care scrie o poveste despre o femeie, Maggie (Julia Roberts) care și-a părăsit logodnicii la altar.

Premiera: 1 decembrie 2020

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro