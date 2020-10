Filme și seriale adaptate după cărți celebre, pe care merită să le urmărești

Când vine vorba de filme și seriale bazate pe cărți, oamenii se împart în două categorii – cei care preferă întotdeauna să citească cartea înainte de a vedea ecranizarea și cei pentru care nu contează atât de mult acest aspect.

Pe de altă parte, în ceea ce privește romanele clasice, fiecare își va imagina ce actori vor interpreta mai bine personajele din carte. De-a lungul anilor, cărțile de excepție s-au bucurat de mai multe ecranizări, așa că ți-am pregătit o listă cu cele mai bune și seriale adaptate după ele:

1. Pride & Prejudice

Fie că îl preferi pe Colin Farrell sau Matthew Macfadyen în rolul Mr. Darcy, adaptările din 1995, respectiv 2005 ale cunoscutul și clasicului roman Pride and Prejudice, scris de Jane Austin te vor încânta și te vor introduce în atmosfera fascinantă din secolul XVII. Elizabeth, care este o tânără săracă, se îndrăgostește de un tânăr mult mai bogat față de ea, iar cei doi sunt ținta prejudecăților sociale.

2. Sense and Sensibility

La fel ca toate celelalte romane scrise de Jane Austin, și Sense and Sensibility a fost adaptat de mai multe ori de-a lungul anilor. Varianta din 1995, cea cu Kate Winslet, Dame Emma Thompson, Hugh Grant și regretatul Alan Rickman este una dintre cele mai faimoase și apreciate. Emma Thompson, cea care și joacă în film rolul Elinor Dashwood, a câștigat în 1996 premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat.

3. Emma

Filmul Emma din 2009, bazat tot pe un roman al lui Jane Austin, i-a adus actriței Romola Garai o nominalizare la Golden Globes pentru cea mai bună actriță într-o miniserie sau film pentru televiziune. Romanul s-a mai bucurat și de alte versiuni, cum ar fi în 1996 cu Gwyneth Paltrow, dar chiar și una modernă și actuală, lansată în 2020 cu Anya Taylor-Joy în rolul principal.

4. Jane Eyre

Jane Eyre, cartea scrisă de Charlotte Brontë a avut multe adaptări până în prezent. Cea care a ajuns la inimile multora este cea din 2006, cu Ruth Wilson în rolul lui Jane și Toby Stephens în rolul Rochester. Această miniserie formată din patru episoade îți prezintă o poveste de dragoste care, deși este diferită față de carte, are și ea farmecul ei.

5. A Christmas Carol

Opera lui Charles Dickens a fost adaptată în mai multe forme de-a lungul anilor. Una dintre cele mai recunoscute și care a rămas în mintea publicului este cea animată, din 1992, numită The Muppet Christmas Carol, cu Michael Caine în rolul lui Ebenezer Scrooge.

6. Wuthering Heights

Emily Brontë este autoarea romanului Wuthering Heights. Prima, dar și cea mai cunoscută adaptare este cea din 1939. O versiune mai recentă care se apropie mai mult de ceea ce prezintă cartea este cea din 2009, cu Charlotte Riley în rolul lui Cathy, Tom Hardy ca Heathcliff și Andrew Lincoln ca Edgar.

7. Sherlock Holmes

Deși miniseria produsă pentru BBC cu Benedict Cumberbatch și Martin Freeman în rolurile principale a primit nenumărate laude la debutul său în 2010, trebuie să spunem că cea din 2009 a reușit să o întreacă. În adaptarea filmului din 2009 Sherlock Holmes este jucat de actorul pe Robert Downey Jr, iar Jude Law îl interpretează pe John Watson. În film o vei mai vedea și pe Rachel McAdams în rolul încântătoarei Irene Adler.

8. 10 Things I Hate About You

Bazat pe comedia Taming of the Shrew scrisă de William Shakespeare, care a fost transformată și într-un musical pe Broadway (Kiss Me, Kate), filmul 10 Things I Hate About You din 1999 este unul pe care trebuie să îl revezi. Cu Julia Stiles și regretatul Heath Ledger, comedia lui Shakespeare este transformată într-un film modern, alături de o coloană sonoră impecabilă.

9. Romeo + Juliet

Regizorul Baz Luhrmann a reușit să aducă lumii în 1996 o adaptare excelentă după piesa tragică Romeo and Juliet scrisă de Shakespeare. De la costumele impresionante, coloana sonoră pe măsură, dar și interpretările actorilor principali, Leonardo DiCaprio, Claire Danes, Paul Rudd și Harold Perrineau, toate acestea reușesc să te transpună în acea perioadă.

10. The Handmaid’s Tale

În 2017 a avut loc lansarea serialului The Handmaid’s Tale, care a avut un succes remarcabil și care a câștigat o serie de premii. Primul sezon este asemănător cu cel al romanului din 1985 scris de Margaret Atwood. În 2019, autoarea a lansat The Testaments, o continuare a bestseller-ului The Handmaid’s Tale.

