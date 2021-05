Filme numai bune de văzut atunci când ai nevoie de relaxare

Am fost cu toții în punctul în care am urmărit toate filmele apărute pe platformele de streaming și ne-am întrebat ce pelicule merită să vizionăm în continuare. Și o idee bună ar fi să te reîntorci la acele filme pe care le-ai văzut cu plăcere și care ți-au redat o anumită emoție la momentul respectiv. Așa că, iată o listă cu filmele pe care să le vizionezi pentru o stare de spirit mai bună:

Little Miss Sunshine

În filmul Little Miss Sunshine, Olive, în vârstă de șapte ani, merge alături de întreaga ei familie într-o aventură ce se anunță a fi amuzantă și plină de peripeții. Olive participă la finala unui concurs de frumusețe, cu speranța că va și câștiga. În fiecare personaj vei descoperi o personalitate diferită, aspect care face filmul să fie și mai interesant.

Waitress

Jenna Hunterson este o chelneriță dintr-un oraș, care se simte blocată într-o căsătorie nefericită. Cu toate astea, se îndrăgostește de cineva și se implică într-o relație care îi redă speranța că va fi fericită. Jenna rămâne însărcinată și pe tot parcursul sarcinii, află mai multe lucruri despre viață, dar și despre ea, și găsește puterea să lupte pentru ceea ce își dorește.

13 Going on 30

13 Going on 30 este o comedie romantică în care Jennifer Garner joacă rolul unei adolescente din anii ’80 care își dorește cu ardoare să aibă 30 de ani, așa că dorința ei i se îndeplinește. Chiar dacă fizic arată de 30, din punct de vedere mental are vârsta de 13 ani și își trăiește pe deplin viața.

Spy

În comedia de acțiune Spy, Melissa McCarthy o interpretează pe Susan Cooper, o agentă CIA, care se află în spatele celor mai periculoase misiuni ale agenției. Ea se oferă voluntară pentru a lucra sub acoperire în lumea unui traficant de arme și pentru a preveni o adevărată criză globală.

Easy A

După ce Olive, jucată de Emma Stone, lansează o minciună privind virginitatea ei pentru a avansa în ceea ce privește poziția socială, viața ei nu va mai fi la fel. Olive nici nu încearcă să nege aceste zvonuri, ba mai mult, se adaptează foarte repede noii ei vieți și ajunge să se bucure de atenția de care are parte.

Clue

Filmul Clue este despre mai mulți invitați în mod anonim la un conac pentru a lua cină. Lucrurile iau o altă întorsătură atunci când gazda lor este ucisă, așa că toți invitații trebuie să se unească, alături de personal, pentru a identifica cine a fost criminalul.

Emma

Dacă te numeri printre fanii filmelor precum Pride and Prejudice și Sense and Sensibility, atunci și filmul Emma va fi pe placul tău, care e bazat pe romanul cu același nume scris de Jane Austin. În rolul principal o avem pe Gwyneth Paltrow, care o joacă pe Emma Woodhouse, o tânără simpatică din secolul al XIX-lea care se amestecă în treburile altora. În ciuda interesului ei pentru romantism, pare că își pierde încet încet șansa de a trăi o poveste de dragoste.

Good Will Hunting

Good Will Hunting surprinde o poveste emoționantă despre un tânăr care se străduiește să își găsească identitatea, trăind într-o lume în care orice problemă are o rezolvare. Într-o zi, își întâlnește sufletul pereche, iar asta îi va schimba complet viața.

The 40-Year-Old Virgin

Poate că ai văzut deja până acum de mai multe ori The 40-Year-Old Virgin, însă face parte din categoria peliculelor care nu își pierd farmecul și care te pot binedispune oricând. Colegii lui Andy, un bărbat care are 40 de ani, își doresc să îl ajute pe acesta să aibă primul său contact sexual. Dar adevărul este că oricâte sfaturi ar primi de la colegii lui, nici măcar ei nu stau foarte bine la acest capitol. Însă ajunge și în momentul în care e pe punctul de a face acest pas, atunci când apar alte situații neașteptate.

27 Dresses

Jane (Katherine Heigl) nu își refuză niciodată prietenii când vine vorba de a fi domnișoara de onoare la nunta lor, drept dovadă a fost de 27 de ori. Ea este îndrăgostită de George, în timp ce are o relație cu un scriitor pe nume Kevin. Dar lucrurile sunt și mai complicate atunci când trebuie să asiste la nunta surorii ei, care se căsătorește cu bărbatul de care e îndrăgostită în secret.

