Filme de neratat în luna iunie în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna iunie în cinematografe.

The Hitman’s Wife’s Bodyguard

Formează cel mai letal și ciudat din lume, iar acum bodyguard-ul Michael Bryce (Ryan Reynolds) și asasinul Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) se întorc cu o altă misiune care le pune viața în pericol. Deși aflat în concediu, Bryce se vede forțat să intre în acțiune de către soția și mai instabilă a lui Darius, celebra escroacă internațională Sonia Kincaid (Salma Hayek). Haosul îi pândește la fiecare pas iar trio-ul criminal intră într-un complot global pentru a descoperi rapid că ei sunt singurii care pot împiedica dezastrul total în Europa. Din distribuție mai fac parte Frank Grillo, Morgan Freeman și Antonio Banderas.

A Quiet Place Part II

Filmul horror din 2018 regizat de John Krasinksi, despre o familie nevoită să trăiască într-o lume dominată de monștri care atacă la cel mai mic sunet, a fost o surpriză foarte plăcută și s-a bucurat de mare succes la box office. Prin urmare, nu ne miră deloc faptul că are parte și de o continuare. Emily Blunt, Millicent Simmonds și Noah Jupe revin în rolurile lui Evelyn, Regan și Marcus Abbott, iar lor li se adaugă de această dată Cillian Murphy și Djimon Hounsou.

Fast & Furious 9

Fast & Furious este fără îndoială una dintre cele mai de succes francize cinematografice și iată că în 2021 avem parte de filmul cu numărul 9. Ce ni se pregătește? Dom Toretto duce o viață liniștită departe de lume, alături de Letty și de fiul lui, micuțul Viran, dar amândoi știu că pericolul le poate distruge în orice moment pacea cu greu dobândită. De data asta, amenințarea îl va forța pe Dom să se confrunte cu propriul său trecu. Charlize Theron revine în rolul lui Cipher, la fel și actorii care au dus această franciză la succesul pe care îl are azi (Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson) și, cumva, apariția regretatului Paul Walker.

Love, Weddings & Other Disasters

Participarea la organizarea unei nunți ne dă ocazia de a analiza modul în care se întretaie poveștile mai multor cupluri, unele în formare, unele pe cale să se destrame, altele care doar visează să fie împreună. Filmul îi are în distribuție pe Maggie Grace, Diane Keaton, Jeremy Irons, Diego Boneta și este o comedie savuroasă care prezintă mai multe povești de dragoste interconectate și modul în care o nuntă poate crea dezastru, dar și fericire și autoanaliza de care protagoniștii au nevoie pentru a face față haosului din viața lor personală.

Cruella

Talentata Emma Stone interpretează rolul principal din acest film atât de așteptat de adulți și de copii în aceeași măsură. Acțiunea peliculei se desfășoară în Londra anilor 1970, când Estella, o tânără creatoare de modă, devine obsedată de pielea câinilor, în special de cea a dalmațienilor. În cele din urmă, ea va deveno o legendă nemiloasă și terifiantă cunoscută sub numele de Cruella de Vil.

Boss Level

Un film cu acțiune la cote maxim, în care rolurile principale sunt interpretate de Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts și Michelle Yeoh. Pelicula spune povestea lui Roy (Frank Grillo), un ofițer din forțele speciale, acum retras din activitate, care se trezește prins într-un soft care îl duce într-o buclă temporală unde, la finalul aceleiași zi, e mereu ucis. Va reuși Roy să iasă din ceea ce pare un joc, o farsă sinistră, sau va fi nevoit să se resemneze cu ideea că în fiecare zi se trezește doar pentru a se lupta pentru viața lui, și a o pierde, câteva ore mai târziu?

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Noul capitol din seria horror The Conjuring aduce pe marile ecrane o poveste îngrozitoare de teroare, crimă si o forță malefică necunoscută, care îi șochează chiar și pe experimentații investigatori din viața reală, Ed și Lorraine Warren, interpretați de Vera Farmiga și Patrick Wilson. Unul dintre cele mai senzaționale cazuri din dosarele lor începe cu lupta pentru sufletul unui tânăr băiat și îi duce apoi dincolo de tot ce mai văzuseră până acum, pentru a marca primul caz din istoria Americii în care un suspect de crimă invocă posesia demonică drept strategie de apărare.

Peter Rabbit: The Runaway

Un nou capitol din povestea lui Peter Rabbit, adaptarea pentru marele ecran a clasicei poveşti semnate de Beatrix Potter, revine în cinematografe. Familia iepurească, în frunte cu ștrengarul Peter, se instalase în grădina conacului lui Thomas McGregor și a proaspetei sale soții, Bea, cu condiția de a-i lăsa în pace premiatele tomate ale lui Thomas. Peter decide însă să fugă de acasă și ajunge la oraș, unde își face prieteni noi: iepurele vagabond Barnabas, şobolanul rotofei Samuel Whiskers şi felinele infractoare: Tom Kitten şi Mittens. Îngrijorați, ceilalți iepurași (surorile lui Peter, Flopsy, Mopsy şi Cotton-Tail, alături de vărul Benjamin) pornesc în căutarea lui,

The Unholy (Altarul)

Gerry Fenn (Jeffrey Dean Morgan) este un jurnalist căzut în dizgrație, care scrie despre despre fenomene supranaturale, și este trimis să investigheze un fenomen ciudat dintr-o comunitate mică de fermieri. O adolescentă surdă, Alice (Cricket Brown) susține că a fost vizitată de Fecioara Maria și deodată poate auzi, poate vorbi și îi poate vindeca pe cei bolnavi. Vestea despre puterile vindecătoare ale lui Alice stârnește curiozitatea celor din apropiere și de departe, însă când un preotul este lovit de o moarte misterioară, Fenn crede că se petrece ceva mai sinistru. Cu ajutorul unui medic local, Natalie Gates (Katie Aselton), Fenn începe să dezgroape secrete din trecut pentru a determina dacă darul fetei este de natură divină sau demonică.

Raya and the Last Dragon

Din lista recomandărilor noastre cinematografice pentru luna iunie nu putea lipsi și un interesant film de animație. Acțiunea din Raya and the Last Dragon are loc în regatul Kumandra, un Pământ reimaginat locuit de o civilizație antică. O războinică singuratică pe nume Raya își propune să găsească ultimul dragon în viață și să salveze regatul de ticălosul Druun.

Godzilla vs. Kong

Filmul, programat a avea premiera simultan atât în cinematografe, cât și pe HBO Max, continuă aventurile din Godzilla: King of the Monsters și Kong: Skull Island. Așa cum este ușor de anticipat încă din titlu, vom asista la o confruntare epică între doi monștri iconici. Distribuția filmului include nume precum Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall și Eiza González.

