Filme care au dus la destrămarea unor relații celebre

Este greu ca o aventură între două staruri de la Hollywood să fie păstrată ascunsă. Drept dovadă, aceste aventuri mai mult sau mai puțin serioase au ieșit la iveală și, pe lângă asta, au distrus unele dintre cele mai faimoase relații. Fie că vorbim de infidelitate sau de descoperirea unor probleme în cuplul respectiv, filmele de mai jos au destrămat relații care în aparență păreau solide.

Green Lantern (2011)

Ryan Reynolds și Blake Lively formează acum cuplul perfect, însă începutul relației lor a fost complicat. Când au filmat în 2010 pentru Green Lantern, Reynolds era căsătorit cu Scarlett Johansson, iar Lively era într-o relație cu Penn Badgley. În timpul filmărilor, Ryan Reynolds și Blake Lively erau tot mai apropiați. Blake și Penn au anunțat în acel an că se despart, iar Scarlett și Ryan au confirmat în decembrie 2010 că divorțează. Relația nu au început-o imediat după și la sfârșitul anului 2011 s-a aflat că Reynolds și Lively formează un cuplu, iar în 2012 s-au căsătorit.

Mr. & Mrs. Smith (2005)

Brad Pitt era căsătorit cu Jennifer Aniston atunci când a filmat pentru Mr. & Mrs. Smith alături de Angelina Jolie. Deși s-au îndrăgotit pe platourile de filmare, cei doi au negat că ar fi avut o aventură în timp ce Pitt încă era căsătorit cu Aniston. În 2005 au pus punct căsătoriei lor din cauza „diferențelor ireconciliabile”, iar la o lună după despărțire, Angelina Jolie a anunțat că formează un cuplu alături de Brad Pitt.

Dream House (2011)

Când Rachel Weisz și Daniel Craig s-au întâlnit pe platourile de filmare de la Dream House, amândoi erau logodiți cu alte persoane, însă acest lucru nu i-a împiedicat să se apropie unul de celălalt. Înainte ca filmul să apară în cinematografe, Rachel Weisz se despărțise de regizorul Darren Aronofsky, iar Daniel Craig încheiase o relație de 6 ani cu producătoarea Satsuki Mitchell. Ulterior, Weisz și Craig au început o relație.

The Rum Diary (2011)

Johnny Depp a format un cuplu timp de 14 ani cu actrița Vanessa Paradis, alături de care are și doi copii. Actorul a fost cel care a pus punct relației lor în momentul în care a început o aventură cu Amber Heard, colega lui din The Rum Diary, cu care a ajuns să se căsătorească. Depp a susținut atunci că sentimentele lui nu au fost serioase până când filmările nu s-au încheiat, iar el și Vanessa Paradis au mers pe căi separate.

You, Me, And Dupree (2006)

Kate Hudson l-a cunoscut pe Owen Wilson pe platourile de filmare de la You, Me and Dupree, iar actrița încă era căsătorită atunci cu muzicianul Chris Robinson. La vremea respectivă circulau zvonuri potrivit cărora Hudson și Wilson ar fi început o relație în timpul filmărilor, speculații care au fost alimentate și de faptul că actrița și Robinson s-au despărțit la o lună după lansarea filmului. Câteva luni mai târziu, Kate Hudson și Owen Wilson au fost surprinși împreună, iar cei doi s-au împăcat și despărțit de mai multe ori pe parcursul relației care a durat 3 ani.

Stage Beauty (2004)

Billy Crudup a părăsit-o pe Mary Louise Parker, care era însărcinată în 7 luni și alături de care forma un cuplu de mulți ani, pentru a începe o relație cu Claire Danes, colega lui din Stage Beauty. Povestea de dragoste cu Claire Danes a durat până în 2008, iar în 2015 actrița a dezvăluit că la vremea respectivă nu știa care vor fi consecințele aventurii lor. Danes l-a părăsit pe Crudup pentru Hugh Dancy, iar Mary Louise Parker și-a crescut singură copilul.

Gigli (2003)

Ben Affleck și Jennifer Lopez s-au întâlnit când filmau pentru Gigli și în scurt timp au fost protagoniștii unei aventuri. La acea vreme, artista era căsătorită cu dansatorul Chris Judd. S-au despărțit în 2002, iar zvonurile de atunci spuneau că relația lor s-a destrămat pentru că Jennifer Lopez avea o relație cu Ben Affleck. La cinci luni după divorț, ce doi s-au logodit.

Mary Shelley’s Frankenstein (1994)

În timp ce filma pentru Mary Shelley’s Frankenstein, Helena Bonham Carter a început o relație cu soțul actriței Emma Thompson, Kenneth Branagh. El a jucat rolul lui Victor Frankenstein, iar Helena a interpretat-o pe logodnica lui. După ce Branagh și Thompson au divorțat, el și Helena Bonham Carter au avut o relație care a durat câțiva ani.

The Misfits (1961)

Filmul The Misfits a fost scris de dramaturgul Arthur Miller, care era soțul lui Marilyn Monroe, special pentru ca ea să joace în el. Cei doi s-au căsătorit în 1956 și atunci a fost pentru prima dată când au lucrat împreună. Monroe nu era de acord cu rescrierile constante și considera că personajele masculine sunt conturate mult mai bine în comparație cu al ei. Din cauza acestor tensiuni, au divorțat la scurt timp după terminarea filmărilor.

Rosemary’s Baby (1968)

Mia Farrow și Frank Sinatra au fost căsătoriți timp de 2 ani până când au existat primele semne că relația lor este pe cale să se destrame. S-au căsătorit când ea avea 21 de ani, iar el 50 de ani. Sinatra își dorea ca Mia Farrow să renunțe la cariera ei în actorie. Potrivit biografiei actriței, What Falls Away, Frank Sinatra și-a exprimat dorința ca ea să se îndepărteze de pelicula Rosemary’s Baby din cauza programului de filmare. Considera că, din cauza filmului, actrița nu are timp de relația lor, însă ea a refuzat.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro