Filme adorate de public și pe care merită să le vezi și tu

În cazul în care crezi că ai văzut deja toate filmele care merită urmărite, există șanse foarte mari să nu fie chiar și așa și să mai existe câteva pelicule și care ar trebui să se afle pe lista ta. Așa că, iată o listă cu o serie de filme apreciate și adorate de public, dar care nu au ajuns atât de cunoscute, și care, cu siguranță, merită atenția ta:

We Need to Talk About Kevin

We need to talk about Kevin, filmul regizoarei Lynne Ramsay, ne aduce în prim-plan povestea Evei, jucată de Tilda Swinton, care a renunțat la dorința ei de a avea o carieră promițătoare pentru a avea grijă de casă și de fiul său, Kevin. Relația celor doi a fost mereu una tensionată, iar Eva se luptă să îi ofere lui Kevin dragostea ei, în ciuda lucrurilor tot mai periculoase pe care le spune și le face. Pe tot parcursul acestei drame psihologice, Eva se întreabă dacă este vina ei și dacă ar putea să își salveze fiul.

The Station Agent

Atunci când singurul său prieten moare, Finbar McBride, un bărbat care s-a născut cu nanism, se mută în New Jersey pentru a-și trăi viața în singurătate. El este obișnuit să fie singur, nu îi place să comunice cu oamenii și preferă să citească cărți. Însă, întâlnește o femeie care se confruntă și ea, la rândul său, cu o pierdere personală.

What Maisie Knew

Susanna cântă într-o trupă rock și Beale este un dealer internațional de artă, iar împreună au o fiică, pe nume Maisie, în vârstă de 6 ani. Cei doi se ceartă în permanență și în cele din urmă decid să se despartă. Prioritatea lor a fost cariera și și-au uitat responsabilitățile în calitate de părinți. Maisie este prinsă în lupta părinților ei în procesul de custodie, iar filmul propune o perspectivă asupra provocărilor vieții de adult prin ochii acestei fetițe.

Atonement

Tânăra Briony scrie piese de teatru, iar în secret ea este îndrăgostită de Robbie, care are o relație amoroasă cu sora ei mai mare, Cecilia. Briony vrea să îi despartă pe cei doi și îl acuză pe Robbie de o crimă pe care nu a comis-o. În cele din urmă, mărturia ei îl trimite pe Robbie la închisoare și după în armată. Briony înțelege mult prea târziu ceea ce a făcut atunci când era adolescentă.

Short Term 12

Filmul Short Term 12 surprinde povestea lui Grace, o tânără care lucrează într-un centru pentru adolescenții care au diferite probleme. Ea și colegul ei de muncă încearcă să îi ajute pe acei tineri să facă față dificultăților pe care le întâmpină în viață și să le ofere speranță.

God Bless America

Frank s-a săturat de prietenii, vecinii și colegii săi. După ce a fost diagnosticat cu o tumoră cerebrală, întâlnește o studentă care detestă societatea actuală la fel de mult ca el. Așa că, Frank ajunge să o învețe pe Roxy chiar și cum să folosească o armă.

Fruitvale Station

Filmul Fruitvale Station prezintă povestea lui Oscar Grant, un tip în vârstă de 22 de ani, care își iubește fiica și încearcă să fie un fiu bun. Deși a făcut unele greșeli în viață, este încă tânăr și fără prea multă experiență. Pelicula explorează valorile familiei, precum și prejudecățile societății în care trăim.

Beginners

La scurtă vreme după ce mama sa moare, Oliver este surprins atunci când tatăl lui, în vârstă de 75 de ani, își face coming out-ul ca gay. Hal începe să își trăiască viața așa cum simte și are o relație cu Andy, un bărbat mult mai tânăr. Oliver începe și el o relație care nu e lipsită de obstacole cu Anna, o actriță franceză,

Liberal Arts

Filmul Libertal Arts surprinde tema diferenței de vârstă în relații. Jesse are 35 de ani, iar Zibby are 18 și amândoi adoră să citească și să asculte muzică. Atracția dintre ei este evidentă, însă acest lucru nu înseamnă că nu au parte și de dificultăți și provocări.

Le scaphandre et le papillon

Le scaphandre et le papillon are la bază o poveste reală și emoționantă de viață. Jean-Dominique Bauby, redactorul-șef ELLE Franța, care a suferit un accident vascular cerebral la vârsta de 43 de ani, se trezește complet paralizat, exceptând ochiul stâng. Singurul său mod de a comunica este prin clipirea ochiului stâng. Prin acest fel el a reușit să scrie și o carte, în care dezvăluie cum era lumea sa și explică cum se simte să fii prins în propriul corp.

