Fetița care punea multe întrebări: DIANA DRAGOMIR

De ce, de ce, de ce?

– Ah, ce de întrebări mai pui, fetițo! îi spune învățătoarea. M-ai zăpăcit! Ia să faci liniște, să pot să predau și eu lecția.

Dar Diana nu se lasă. Vrea să știe cât mai multe. Totul în jur îi stârnește curiozitatea. De ce e cerul albastru? Dacă Pământul e rotund, de ce nu cădem de pe el? Cât de departe sunt stelele de pe cer? Oare suntem singuri în Univers? Universul are sfârșit sau început? Cum o fi pe alte planete? De ce e soarele așa de fierbinte? De ce timpul trece altfel atunci când ești în spațiu?

Ridică mâna să pună o nouă întrebare, dar învățătoarea e hotărâtă să nu o mai bage în seamă: are o lecție de predat! Și-n plus, întrebările fetiței o-ncurcă, n-are timp de ele, o fac să se gândească la lucruri pe care nici ea nu le știe. După câteva minute, Diana renunță și lasă mâna jos: e clar că de la școală nu va primi răspunsurile pe care le caută. Va trebui să le găsească ea singură.

Ajunsă acasă, scotocește prin biblioteca părinților, în căutare de cărți pe teme științifice.

– Nu ieși și tu afară, Diana?

– Nuuu, citesc, răspunde ea, cu nasul în cărți.

Se face seară și de-afară se aud glasurile copiilor ieșiți la joacă. Diana se apropie de fereastră și privește cerul. E o seară de vară limpede și clară. Acolo, sus, deasupra noastră, e un întreg univers care așteaptă să fie descoperit. O lume îndepărtată și misterioasă, pe care i-ar plăcea să o cunoască. Un milion de întrebări îi năvălesc în minte. Diana închide fereastra și se întoarce la citit. Cărțile nu se supără dacă le pui întrebări. Cărțile au răbdare și au răspunsuri. Dar uneori, după ce citești, îți vine să pui și mai multe întrebări!

La 11 ani, se mută împreună cu părinții în Canada, unde studiază fizica și astronomia Continuă să le pună multe întrebări profesorilor de la universitate și cercetătorilor de la conferințele științifice. Întrebările ei sunt acum privite cu deschidere, chiar încurajate. Sunt punctul de plecare pentru discuții interesante. Pentru noi cercetări. Pentru descoperiri.

„Așa avansează știința, prin întrebări.

Cuvânt-cheie: curiozitate

Diana Dragomir (n. 1982, București) este astronom și fizician, în prezent profesor la Massachusetts Institute of Technology (Boston, SUA). Domeniul ei de studiu sunt exoplanetele (planetele care gravitează în jurul altor stele). Diana a descoperit o super-Terra, una dintre doar cele câteva planete mici cunoscute până acum, care poate fi studiată în mod foarte detaliat, cu ajutorul telescopului Hubble. Uneori, Diana primește telefoane de la NASA și întrebări de la copiii care vor să știe ce mănâncă extratereștrii.

NESUPUSELE este un proiect al De Basm – Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți, care propune o recuperare cultural-istorică a 100 de personalităţi feminine (individuale sau colective), care sunt prea puțin sau chiar deloc cunoscute de către tânăra generaţie.

Recuperarea este inedită din mai multe puncte de vedere. Proiectul debutează cu o platformă online, www.nesupusele.ro, cu primul volum al cărții 100 de femei pentru 100 de ani de Românie modernă și cu Atelierele Nesupuselor, o serie de workshopuri pentru copii și adolescenți, susținute de autoarele cărții în toată țara.

Autoare: Adina Rosetti, Victoria Pătrașcu, Iulia Iordan, Laura Grünberg, Cristina Andone

Ilustratoare: Sorina Vazelina, Szabo Zelmira, Maria Surducan, Ileana Surducan, Cristina Radu, Anabella Orosc, Kurti Andreea, Keszeg Agnes, Oana Ispir, Livia Coloji, Maria Brudașcă, Criss Barsony

Graphic Design: Faber Studio

Ne puteți urmări în social media, pe Facebook și Instagram, @Nesupusele, folosind hashtagurile #nesupusele, #suntonesupusă, #nesupuselemăinspiră.

NESUPUSELE este un proiect De Basm finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale în cadrul manifestărilor dedicare celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Text: Adina Rosetti

Ilustrație: Ileana Surducan

