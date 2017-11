Femeile vazute de alte femei sunt mai frumoase

Felurile in care ne privesc barbatii ne-au definit pana astazi notiunea de frumusete. De la sculpturi antice pana la pictoriale recente, imaginile femeilor vazute de barbati au fost cele care au dominat lumea. Dar acum, de cand cu democratizarea informatiilor, avem acces la o diversitate mult mai mare de imagini. Si dintre ele e greu sa nu iti sara in ochi munca unor fotografe care privesc frumusetea feminina cu alti ochi si din alta perspectiva decat o fac barbatii. Imaginile lor sunt mai blande, (uneori) mai frumoase, desi nu in sensul acela clasic cu care ne-am obisnuit, si reflecta o diversitate mult mai mare de personaje.

De la proiecte de amploare precum cel al fotografei romance Mihaela Noroc, care a pornit intr-o calatorie in jurul lumii ca sa descopere fatetele atat de variate ale frumusetii feminine (cartea ei, Atlasul frumusetii, se lanseaza zilele acestea si in varianta in limba romana), la felurite proiecte care au vazut doar lumina Internetului, suntem inconjurate acum de viziuni diferite asupra frumusetii, care promoveaza o diversitate uluitoare de culori, forme ale corpului, dar care pun pe tapet si problemele cu care se confrunta uneori femeile.

Girl Gaze, de exemplu, e un astfel de demers – initiat de Amanda de Cadenet, Lynsey Addario (fotojurnalista premiata cu Pulitzer), Sam Taylor-Johnson (fotografa, dar si regizoare) si Inez van Lamsweerde (parte din duo-ul de fotografi Inez and Vinoodh). Initiativa lor doreste sa atraga atentia asupra muncii extraordinare a femeilor fotografe, in felul acesta creand si oportunitati de munca pentru ele, dar oferind si o imagine asupra felului in care tinerele femei vad lumea. Pornit pe Instagram (cauta contul sau hashtag-ul #girlgaze), proiectul surprinde momente semnificative din vietile altor femei, ofera autoportrete emotionante si vorbeste despre subiecte uneori dureroase, precum sarcinile adolescentelor, bolile incurabile sau vietile fetelor si femeilor in zone de razboi.

Am selectat 10 imagini care ilustreaza perfect felul in care femeile privesc alte femei si reusesc sa vada frumusetea dincolo de culoarea pielii, de numarul de kilograme, de varsta sau de alte standarde impuse de sute de ani de o societate in care femeia avea doar un rol decorativ. Da, fotografiile lor sunt, indiscutabil, frumoase.

Dar sunt si mai oneste decat ce ne-am obisnuit sa vedem, sunt reprezentari sincere si incluzive ale realitatii. Uneori visatoare si alteori brutal de sincere, imaginile lor ne arata feluri noi in care ne putem uita la noi insine si, inca mai important, ne reprezinta. Si daca faptul ca, uitandu-te la alte femei, te poti recunoaste pe tine, nu ti se pare important, mai gandeste-te o data. Si ai sa iti dai seama cat de important este ca, dupa atata timp, sa poti vedea mai mult decat femei extrem de tinere, cu masuri ideale, cu pielea netezita pana la perfectiune de instrumentele Photoshop-ului.

Rasfoieste galeria noastra, cauta-le pe aceste fotografe pe Instagram si ai sa vezi cum ti se deschide in fata o lume noua.

Foto: Instagram