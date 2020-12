(P) Un cadou diferit: dăruiește emoție autentică, cu Toblerone împachetat de iarnă

La ce te gândești atunci când vrei să oferi un cadou diferit unei persoane dragi? Să fie un lucru de care are nevoie? Ceva ce nu și-ar îngădui să-și cumpere? Alegi în funcție de consistența acelui cadou sau de mesajul pe care îl transmite? Preferi să dăruiești un obiect cu semnificație materială sau o emoție?

Anul acesta a fost complicat pentru noi toți, indiferent unde ne-am aflat. Chiar dacă nu am fost direct afectați de contextul bizar, cu siguranță tuturor ne-a lipsit apropierea: o îmbrățișare caldă, o strângere de mână, prezența fizică a prietenilor și familiei nu poate să nu fi lăsat urme în felul în care am trăit.

În plus, în lumea în care trăim, deși interacționăm zilnic cu foarte mulți oameni, iar rețelele de socializare au făcut lucrul acesta mai simplu ca oricând, nu ne permit prea des ca realmente să ne conectăm, nu ne dăm timpul pe care îl necesită comunicarea autentică și pierdem, astfel, o parte din bogăția de sentimente pe care ne-o pot furniza relațiile cu cei apropiați. Un Like pe Instagram nu valorează la fel de mult ca un comentariu față în față, un follow nu presupune profunzimea și emoția unei prietenii, astfel încât uneori ne este greu să descifrăm cine sunt apropiații noștri, sub avalanșa de filtre pe care le utilizăm toți ca și când ar face parte din personalitatea noastră.

Însă tocmai pentru ca interacțiunile cu cei dragi să capete mai mult sens, Toblerone a ales să-ți propună un cadou diferit anul acesta. Aceeași ciocolată îndrăzneață, cu forma sa iconică și atât de recognoscibilă, inspirată de masivul Matterhorn din Elveția, la Zermatt, vine acum cu un ambalaj festiv care o transformă într-un cadou irezistibil, ce va aduce un zâmbet oricui l-ar primi.

Povestea ciocolatei Toblerone a început în 1908, când a fost creată, la Berna, de către Emil Baumann și Theodor Tobler. Amestecând ciocolată cu lapte elvețiană cu miere și nuga, cei doi au dat naștere unui produs care a devenit un love brand, în mare parte datorită gustului atât de special, dar și datorită formei unice, ce imită, spune legenda, piramida abruptă, cu pereți aproape verticali din piatră, care este Matterhorn.

Povestea Toblerone continuă și astăzi, la 112 ani de la lansare, iar brand-ul a dus mereu arta ciocolateriei la un nivel înalt, având grijă, totodată, să transmită și un mesaj: că ciocolata este mereu un cadou bine primit, ce va aduce bucurie.

Anul acesta, mesajul lor este încă mai profund. Toblerone te provoacă să faci, de sărbători, un cadou diferit: să oferi un lucru neașteptat și sincer, un cadou cu sens, care să aducă un zâmbet și o conectare autentică cu cel care primește simpaticul cadou.

Toblerone împachetat pentru iarna acestui an e cu adevărat un cadou diferit, căci vine îmbrăcat în șapte ambalaje noi, de iarnă, pe care sunt imprimate mesaje amuzante. Cinci dintre ele sunt porecle pentru toți cei dragi, care să îi ducă cu gândul la sărbători și să le aducă o bucurie – My Deer One, My Ice Queen, My Snowflake, My Best Elf, My Brrrave One. Și cine nu s-ar bucura să primească un Toblerone mare, de 360 de grame, care surprinde spiritul elvețian al ciocolatei și care încape perfect în ghetuțe sau își găsește firesc locul sub brad, împachetat ca o surpriză nostimă?

Celelalte variante de Toblerone de iarnă vin în pachete mai mici, de o sută de grame, și cu alte două mesaje jucăușe, care vor surprinde plăcut pe oricine, garantat: Ice To See You și Have an Ice Day. Află mai multe despre mesajele hazlii pe contul de Instagram @toblerone.romania și nu uita că acesta e cel mai bun moment pentru #uncadoudiferit.

Foto: PR