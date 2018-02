„Fără autoevaluare constantă, e greu să-ți dai seama unde ești exact”. Ioana Goncea face sporturi nautice și vrea să devină foarte bună în asta

Text: Andreea Vasile

Foto: Iulian Alexandru Popa

Reprezentantă a României la competiții profesioniste de wakeboarding și snowboarding din întreaga lume, Ioana Goncea e o atletă care a învățat pe pielea ei ce înseamnă să fii tot mai bun. Autodidactă din fire, i-a căutat mereu pe oamenii care o pot ajuta să crească. Ultimul dintre ei este Daniel Fetz, campionul național al Austriei la wakeboarding, pe care Ioana l-a contactat și i-a cerut s-o pregătească. Am vorbit cu ea despre puterea voinței.

Ce îți place cel mai mult la job-ul tău?

Cel mai mult la îmi place că este diferit de celălalt job al meu, dar totuși complementar, deși nu pare. Practic și avocatura. Deci, două sporturi extreme (râde). Revenind însă la wakeboarding, îmi place că atunci când fac sport se creează o oglindă și, uitându-mă în ea, îmi dau seama ce lipsește: n-am destulă anduranță, încep și adaug, n-am destul echilibru, ce trebuie să fac să dezvolt aptitudinea, care-s limitele mele, astea sunt, dar oare sunt astea cu adevărat? De ce îmi e frică cel mai mult? De accidentări. Cum fac să limitez cât mai mult riscul? E o continuă muncă cu tine însuți, asta e ceea ce mă motivează. Această perspectivă pe care mi-a oferit-o practicarea sportului am extins-o la întreaga mea existență. Este un modus vivendi.

Când a fost ultima dată când te-ai simțit #HappyLaJob?

Mereu mă simt bine la job, sunt înconjurată de oameni interesanți și pozitivi și fac ceea ce-mi place, cum aș putea să nu mă simt bine? Însă ultima dată când m-am simțit euforică a fost când am participat la o competiție de wakeboarding în Austria, unde m-am clasat pe locul 4, la începutul lunii septembrie. Până să merg la un astfel de concurs, consideram că nu sunt pregătită, îmi setasem niște limite și simțeam că nu pot să le depășesc. Însă când am ajuns pe luciul apei, am anulat toate aceste temeri și uite că am reușit să-mi împlinesc acest vis, chiar dacă părea atât de îndepărtat.

Ce înseamnă progresul în ceea ce faci tu?

E foarte important să îți faci o evaluare, să tragi o linie când vrei tu. La sfârșitul verii, în cazul meu, dacă ne referim la wakeboarding, mi-am zis: „Am bifat trei trick-uri noi, sunt mulțumită”. Astfel, mă ancorez în realitate, sunt conștientă de ceea ce am reușit să fac și unde trebuie să mai lucrez. Apoi, în sezonul următor îmi propun să mă autodepășesc iarăși, să bifez alte trei lucruri mai complexe și, dacă reușesc să realizez ce mi-am propus și să fiu mai bună decât în sezonul anterior, atunci e foarte bine. Progresul, ca și fericirea, e în detalii, în lucruri mărunte, dar esențiale pentru o imagine de ansamblu. Fără o autoevaluare, e greu să-ți dai seama unde ești exact.

Cine sunt oamenii pe care-i admiri?

Admir pe oricine îmi îmbogățește perspectiva asupra sportului sau chiar mi-o modifică, nu pe cineva cunoscut neapărat. Sunt momente când stau și mă uit la ceilalți oameni care sunt pe apă și-mi place că fac o anumită mișcare. Și nu copiez, dar integrez elementul respectiv în ce fac eu și asta mă ajută. Cât despre străinătate, cu toții avem atleți spre care tindem, întotdeauna îmi setez o ștachetă înaltă pentru a-mi exersa voința. Îl admir, printre alții, pe Daniel Fetz, campion al Austriei la wakeboarding, pentru că știe să predea, are un stil deosebit, e talentat, fiind ceva nativ, cred eu, dar, cu toate acestea, pune accentul pe tehnică, pe dezvoltarea talentului în perfectă armonie cu antrenamentul. E genul de spotiv și instructor care vreau să devin.

Cum îți place să te relaxezi după o zi la job?

Mă uit la un serial, ceva care îmi eliberează mintea și nu mă mai gândesc la nimic. Și poate beau o bere (râde).

Care e ultimul compliment pe care l-ai primit?

A venit de la Daniel Fetz care mi-a zis că e incredibil cum, dacă el îmi spune să corectez un lucru, oricât de mic, corpul meu reacționează imediat la indicația lui, că sunt foarte conștientă de ceea ce poate corpul meu să facă.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK