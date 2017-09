Familia Kardashian a schimbat lumea, fie ca ne convine sau nu

Keeping Up with the Kardashians a avut premiera acum 10 ani, iar asta m-a facut sa ma gandesc la cate schimbari a adus in vietile noastre, ale tuturor, un simplu show TV. Mda, sunt nevoita sa recunosc ca, chiar daca nu m-am uitat la nici un episod integral despre viata privilegiata a clanului, chiar si eu resimt adanc modificarile pe care le-a adus in societate. Nu inseamna ca ele sunt bune sau nu, ci pur si simplu ca exista.

Uite, daca stai sa te gandesti, acum 10 ani nu aveam parte de o adevarata arta a selfie-ului, si trebuie sa recunoastem ca promotoarea ei principala a fost Kim Kardashian, cu toate gadget-urile ei, cu luminitele care tasnesc spre fata de pe ecranul telefonului, cu aplicatiile de prelucrare si tot ce a decurs din asta. Mostenirea aceasta, preluata exemplar de celelalte surori Kardashian/Jenner si apoi de toata lumea, ne-a facut pe toti un pic mai narcisisti. Si asta nu e neaparat un lucru rau. Evident, ar fi mai bine daca nu am resimti presiunea de a prezenta niste fete perfecte, fie ele si retusate, dar putem sa ne multumim cu ce avem. Postarea de selfie-uri inseamna, totusi, ca ne simtim (ceva) mai bine cu noi, iar asta e un pas inainte.

Partea proasta? Tot pentru ca selfie-urile clanului Kardashian au aratat mereu perfect, o multime de fete au inceput sa apeleze si la chirurgie plastica – inca de la varste foarte fragede. Transformarea lui Kylie Jenner, de exemplu, dintr-o adolescenta comuna intr-un sex simbol a survenit si prin apelul la bisturiu. Dar, stii cum se spune, orice ca sa te simti mai bine!

Si, ca tot vorbim despre aparente, si tot despre aparente o sa vorbim si de acum inainte (ca doar avem in discutie familia Kardashian), surorile au avut un atu nesperat, care a functionat perfect in ascensiunea lor catre faima. Ele nu sunt frumoase, nu sunt urate, ci sunt pur si simplu banale – arata, cum s-ar zice, ca fiecare dintre noi, cu mici defecte sau asimetrii, cu corpuri care nu se incadreaza perfect in normele estetice ale epocii noastre. Si cu toate astea au devenit subiect de interes si au ajuns sa cucereasca televiziunea si internetul. Asta spre deosebire de starurile de la Hollywood, care seteaza standardele si care, de cele mai multe ori, sunt inzestrate de la natura cu atuuri fizice pe care nu multi se pot lauda ca le detin. Deci niste femei absolut comune (doar cu rochii scumpe si cu machiaj mai bun) au dominat vreme de 10 ani media. Nu suna tocmai rau, nu?

Si, daca tot am vorbit despre femei, sa nu uit si de Caitlyn Jenner. Desi nu mai este parte din show, fostul sot al lui Kris a facut istorie nu doar castigand aurul la Olimpiada, dar si devenind cea mai proeminenta persoana trans a lumii. Nu sunt neaparat in masura sa imi dau seama ce impact a avut coming out-ul sau si tranzitia atat de publica a lui Caitlyn asupra comunitatii trans, dar pot zice ca de la coperta Vanity Fair, care o infatisa pentru prima data ca femeie, restul lumii a invatat ce inseamna sa fii trans si ce e aia o tranzitie. Acum, ca Jenner a ramas republicana, a votat cu Trump si a facut si niste declaratii dubioase pe parcurs… asta e altceva.

Apoi, familia Kardashian a schimbat complet si fata modei. Si nu prin liniile vestimentare proprii (am impresia ca in acest moment fiecare dintre surori isi pune semnatura pretioasa pe cateva linii de produse), ci prin simpla aparitie la unele show-uri si printr-o afinitate (voita, platita sau cum o fi fost) cu unele case si cu unii designeri. Si daca pentru Olivier Rousteing, de la Balmain, potrivirea a functionat perfect, pentru altii nu s-a dovedit atat de fericita. Personal, o condamn pe Kim Kardashian pentru lipsa de inspiratie din ultimele sale sezoane a lui Riccardo Tisci, fostul designer de la Givenchy, a carui imaginatie a secat, la propriu, dupa ce faima lui Kim l-a propulsat in lumina unor reflectoare prea mari ca sa il faca sa se simta confortabil.

Si sa nu uitam ca unul dintre cele mai de succes modele ale zilelor noastre este Kendall Jenner, o alta brava componenta a clanului. Nu poti deschide o revista sau un site de moda fara sa o vezi pe Kendall atat in reclame, cat si in continutul editorial – cu milioanele ei de followers pe Instagram, Kendall a redefinit meseria pe care o practica, pentru ca acum nu mai este suficient sa fii frumoasa si sa ai atitudine ca sa devii un model de succes, ci iti este necesar si cel putin un canal media aglomerat de milioane de adoratori.

Ca le iubesti sau ca iti sunt indiferente, surorile Kardashian/Jenner ne-au mai invatat un lucru – ca iti poti pune viata pe tava si te poti expune cu toate calitatile/defectele/absurditatile tale si ca toata lumea te va iubi pentru asta. In masura in care si-au aratat la TV si in online superficialitatea sau snobismul, surorile au avut si (rare, ce e drept) momente de umanitate: reactiile lui Kim la momentul jafului de la Paris sau dezvaluirea felului in care se simtea in timpul sarcinii ne-au aratat ca iti poti expune partile cele mai vulnerabile si ca asta e ok. In plus, Kim a facut si ceva munca de prevenire pentru femeile care sufera de aceeasi conditie ca ea. Iar faptul ca acum vorbeste despre copiii pe care ii asteapta de la o mama surogat este un pas inainte pentru toate femeile care isi doresc copii si nu pot sa ii conceapa.

Asa ca, gandindu-ma la toate lucrurile de mai sus, care ne-au invadat vietile odata cu clanul Kardashian, dar si la sclipiciul, unghiile false, actele nesabuite (mai tineti minte reclama lui Kendall la Pepsi?) si momentele penibile cu care aceste femei au defilat public, imi vine sa spun ca le sunt (oarecum) recunoscatoare.

Si daca acum 10 ani nu voiam sa aud de ele, invinuindu-le pentru tot ce e mai rau, acum, mai batrana si mai inteleapta, pot zice ca surorile Kardashian sunt ca noi (ok, in multe aspecte, poate nu toate), sunt celebre si bogate si m-au scapat de cateva prejudecati. Cine ar fi crezut?

