F* word și muzica (de Corina Bud)

Îl evită prea mulți “pudibonzi”, îl găsesc în ultima perioadă mai contestat și mai hulit decât clasicul F*CK word, ascunde frici, inerție, are la bază o istorie plină de prea multă ură și nedreptate și vorbește despre o gașcă planetară de fete&femei uluitor de puternice, superbe și puse pe schimbare pozitivă adevărată.

Așa că, the new F* care contează este FEMINISM.

Spun aici, fără echivoc, sunt feministă și cred că în 2018 numai retrograzii se mai tem de f*.

Mi-ar plăcea să am condei și forță să argumentez cu multă vervă și cunoaștere toate motivele pentru care e esențial să devenim feministe, dar îmi văd locul și pasiunea și rămân la muzică.

Și vă propun mai jos o lista de feministe pe care nu puteți să nu le adorati, care au făcut hituri, au ținut topuri și au vorbit LOUD despre fete, suroritate, egalitate de gen și șanse egale pentru noi.

Ele (și ei) vă vor convinge, sunt sigură.

Salt’n Peppa- None Of Your Business

“How many rules am I to break before you understand/That your double-standards don’t mean shit to me?”

E nevoie de mai multe argumente?

OK. Uitați-vă la video, jump around și ascultați mai atent:



“Never mind the guy who I took home, to bone”…

În ’90 să spui că tu alegi cu cine să te… joci, că poți vorbi la fel de murdar ca băieții și să “obiectivezi” bărbatul într-o lume în care doar fetele erau “breloc”, eh, #cojones! My kind of girls!

Lesley Gore- “You Don’t Own Me”

Ah, cât ador versurile astea și câtă perplexitate & entuziasm aduceau în sălile de concert de acum 55 de ani, când le spunea cu patos Miss Lesley:

“And don’t tell me what to do. Don’t tell me what to say. And please, when I go out with you, don’t put me on display.”

Nu întâmplător, piesa a fost multă vreme imnul feminist și a avut parte de multe remixuri și reinterpretari. Combină absolut convingător versurile “colțuroase” și adevărate cu o blândețe duioasă a pop-ului de anii ’60 interpretat hiperfeminin și foarte asumat de Gore, care avea atunci doar 19 ani.

Kurt Cobain

“Angry Young Feminist”, așa ii spunea Kathleen Hanna, riot grrrl de la Bikini Kill și prietenă apropiată a cuplului Kurt-Courtney.

Cobain și-a declarat deschis, de nenumărate ori, credințele feministe, a cântat, a compus, a donat pentru cauze care luptau împotriva opresiunii femeilor, spunea despre heavy metal că e “heavy sexist” și respingea cu multă convingere conceptul de “macho man”.

A mers până acolo până la a scoate afară din sălile de concert sau a spune pe șleau să nu mai cumpere albumele Nirvana, celor are simpatizau rasismul, sexismul sau homofobia.

Într-unul din jurnalele lui, prietenii au găsit acest rând care spune totul:

„I like the comfort in knowing that women are the only future in rock and roll.”

Thank you, Kurt.

Barbra Streisand & Donna Summer – No More Tears

“If you’ve had enough, don’t put up with his stuff, don’t you do it.

If you’ve had your fill, get the check pay the bill, you can do it.

Tell him to just get out.

Nothing left to talk about.

Pack his raincoat show him out. Just look him in the eye and simply shout:

Enough is enough.”

Supergirls Miss Barbra & Miss Donna. Oh, cât iubesc femeile astea. Și cu câtă plăcere dansez oricând pe hitul de acum 40 de ani (1979)!

That’s true disco, cu mesaj, cu enorm de mult curaj și strălucire!

Let’s dance!

Peaches- I Feel Cream

Peaches cântă superbine și inspiring despre sex, nu contează ce fel de sex și cu cine. Și-a creat și a dus cu mult adevăr o nișă de senzualitate, curaj și empowerment foarte a ei, iar show-urile Peaches sunt un mix de explicit și implicit scăldat în glitter care uluiește, amuză și fascinează.

Într-un interviu în care a fost întrebată subversiv dacă feminismul nu e cumva… periculos, ea a răspuns privind drept în ochi:

„I just think people should realize that all women are feminists and there’s no way around that.”

Ha! #truth

The Beastie Boys- Sure shot

I-am pus aici pentru că eu cred în #redemption, iar the Boys au făcut-o cu mare anvergură.

Dacă la începutul carierei lor muzica și imageria Beastie era plină de femei-obiect, de tipe în cuști și versuri care vorbeau despre întoarcerea noastră la cratiță (bleah!), de la mijlocul anilor ’90, au crescut, au înțeles și și-au pus vocea și talentul în slujba binelui, condamnând stereotipuri culturale, gender issues și… abuzul împotriva femeilor.

Cred că cel mai bun exemplu despre simpatiile feministe ale band-ukui e în Sure Shot:

„I want to say a little something that’s long overdue / The disrespect to women has got to be through / To all the mothers and the sisters and the wives and friends / I want to offer my love and respect to the end.” (+ Ad-Rock e însurat cu Kathleen Hanna, the riot grrrl și sunt, spun eu, cel mai cool cuplu din muzică; karma, bitch!)

Foto: Instagram.com/corinabud

