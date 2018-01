Evenimentele care marchează Ziua Culturii Naționale

Numeroase instituții își vor deschide porțile și vor sărbători Ziua Culturii Naționale.

Muzeul Național al Literaturii Române organizează o serie de evenimente, la care interesații sunt așteptați după ora 13:00. Programul se va desfășura după cum urmează:

Ora 13.00 – Vernisaj Expoziție Mihai Eminescu, reper al spiritualității românești, expoziție de carte bibliofilă (Biblioteca Academiei Române, Calea Victoriei 125).

Ora 14.00 – Vernisaj Expoziție de Carte Bibliofilă și Expoziție de Carte-Obiect. Invitați: Mircia Dumitrescu și Pavel Șușară. Amfitrion: Ioan Cristescu, Director al Muzeului Național al Literaturii Române (Muzeul Național al Literaturii Române – Sala de spectacole „Iosif Naghiu”, Calea Griviței 64-66).

Ora 16.00 – Lansare de carte Călătorie prin Europa veche sub semnul lui Gutenberg de Ana Andreescu. Invitate: Ruxandra Dreptu, istoric de artă, și Daniela Crăsnaru, scriitoare (Muzeul Național al Literaturii Române – Sediul expoziției de bază, Str. Nicolae Crețulescu 8).

Ora 16.00 – Gala Tinerilor Scriitori – Cartea de poezie a anului 2017. Amfitrion Dan Mircea Cipariu (Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Calea Victoriei 88).

Ora 18.00 – Recital de poezie

Invitați: Ion Mureșan, Nora Iuga, Ioan Es. Pop, Angela Marinescu, Eugen Suciu, Ioana Crăciunescu. Moderator: Ioan Groșan (Muzeul Național al Literaturii Române – Sediul expoziției de bază, Str. Nicolae Crețulescu 8).

Ora 19.30 – Recital de poezie

Invitați: Maia Morgenstern și George Mihăiță. Moderator Ioan Groșan (Muzeul Național al Literaturii Române, Sediul expoziției de bază, Str. Nicolae Crețulescu 8).

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” va prezenta de Ziua Culturii Naționale spectacolul de lieduri, arii şi duete din operete româneşti, la Sala Mică a Palatului Naţional al Copiilor. Din program fac parte opere semnate de Ciprian Porumbescu, Tiberiu Brediceanu, Sabin Drăgoi, Eduard Caudella, Aurel Eliade, Alfred Alessandrescu, Gherase Dendrino, Nicolae Bretan.

Solişti vor fi Bianca Ionescu-Ballo, Andrei Pleşca, Gabriela Daha, Marius Mitrofan, Amelia Antoniu, Bogdan Lupea, George Ionuţ Vîrban, Valentino Tiron. Biletele pot fi achiziţionate online, pe www.startickets.ro şi în reţeaua de magazine Startickets.ro.

Muzeul Național „George Enescu” din București organizează de Ziua Culturii Naționale în Aula Palatului Cantacuzino, de pe Calea Victoriei, nr. 141, începând cu ora 18:00 un recital cameral, unde își vor da concursul Ștefan Diaconu la flaut, Mădălina Dănilă la pian, Valentin Ghiță la oboi și Iulian Ochescu la pian, pentru a aduce un omagiu reperelor din componistica românească.

Și Academia Română găzduiește luni, de Ziua Culturii Naționale, câteva evenimente.

Secţia de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie și Secţia de filologie și literatură vor organiza Simpozionul „Cultura română la ceas aniversar – Centenarul Marii Uniri“. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române, începând cu ora 10:00, se precizează într-un comunicat emis de Academie.

La ora 13, Sala „Theodor Pallady“ a Bibliotecii Academiei Române va găzdui vernisajul expoziţiei: „Mihai Eminescu, reper al spiritualităţii române“, realizată de Cabinetul de Manuscrise și Carte Rară.

Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită și peste hotare. Reprezentanțele Institutului Cultural Român din străinătate vor organiza numeroase manifestări culturale.

La ICR Londra se va desfăşura, tot pe 15 ianuarie, concertul Imago Mundi – „100”. Proiectul va cuprinde lucrări culte, semnate de mari compozitori români, dar şi muzică tradițională din regiunile istorice ale României.

Institutul Cultural Român de la Paris propune organizarea unui recital excepţional susţinut de pianista Suzana Bartal și violonistul Virgul Boutellis-Taft, pe 15 ianuarie 2018, la Sala Bizantină a Ambasadei României în Franţa. Concertul este de asemenea dedicat Centenarului creării României moderne.

ICR New York organizează evenimentul „Romanian Literature as World Literature” („Literatura română ca literatură a lumii”), vineri, de la ora 19.00, la sediul sau din New York.

ICR „Titu Maiorescu“ din Berlin, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Federală Germană, organizează un recital dedicat poetului Mihai Eminescu, în interpretarea actorului Ion Caramitru, acompaniat de clarinetistul Aurelian Octav Popa. La eveniment va participa academicianul Eugen Simion, care va susține o conferință despre rolul lui Mihai Eminescu, alături ceilalți mari clasici, în construirea literaturii române moderne.

