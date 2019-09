Ești îndrăgostită cu adevărat? Un chestionar care te va ajuta să rezolvi dilema

Basmele și comediile romantice ne-au făcut să credem că „au trăit fericiți până la adânci bătrâneți” este scenariul după care se desfășoară poveștile de dragoste și, de multe ori, proiectăm în mod toxic acest scenariu asupra propriilor relații. În fapt, un scenariu mult mai plauzibil arată cam așa: un tip întâlnește o tipă alături de care se simte bine, dar asta nu-l împiedică să se întâlnească și cu alte femei. Ea își dorește ca acest bărbat să facă parte din viața ei, prin urmare încearcă să-i mențină interesul și stă prea mult cu el, deși este evident că nu este potrivit pentru ea. Sau, dacă tipul decide că-și dorește ca ea să facă parte din viața lui, este foarte posibil ca temerile și nesiguranțele manifestate de ambele părți să fie un obstacol în calea relației visate. Asta dacă și ea își dorește în mod autentic această relație și nu este pur și simplu sedusă de ideea unei povești de dragoste și nu de poveste în sine. De multe ori, realitatea este atât de diferită de scenariile din mințile noastre încât ne-ar ajuta mult să aflăm răspunsul la întrebarea: „Sunt îndrăgostită cu adevărat?”.

Să ai emoții puternice pentru cineva te poate face să crezi că ești îndrăgostită, când ai putea fi de fapt fie doar atrasă sexual, fie dominată de o obsesie. Atracția sexuală este, de obicei, de scurtă durată și are mai mult de-a face cu recompensele imediate. De obicei, împlinirea este strict de ordin fizic. Obsesia este atunci când pui obiectul dorinței pe un piedestal, habar n-ai cine este cu adevărat omul ăla și nici nu-ți pasă de fapt, te comporți irațional, ești prinsă în propriul scenariu, care nu are prea multă tangență cu realitatea. Intensitatea acestor trăiri te poate face să crezi că ești îndrăgostită, dar dragostea adevărată nu are nici o legătură cu asta. Dacă dragostea ți se pare incertă, chinuitoare și te face să te întrebi: „Oare sunt îndrăgostită?”, atunci răspunsul este probabil nu. Atunci când ești îndrăgostită, ai sentimente intense pentru un bărbat, ești atrasă de el și, mai ales, conectată la nivel mental, emoțional și fizic.

Ești în continuare nesigură dacă ești îndrăgostită sau doar luată de val? Răspunsurile tale la următoarele 20 de întrebări te vor ajuta să afli adevărul. (Răspunde cu „adevărat” sau „fals” și întotdeauna cu prima variantă care îți vine în minte, fără să te gândești sau să analizezi prea mult. Dacă ți se pare că te gândești prea mult la un răspuns, ia o pauză de la chestionar, relaxează-te, gândește-te la altceva! Poți relua atunci când ești mai calmă).

1. Mă simt atrasă și sunt conectată cu partenerul meu la nivel fizic, mental, emoțional și spiritual.

2. Gândul la partenerul meu mă face fericită.

3. Mă simt fericită în legătură cu mine însămi și atunci când sunt cu partenerul meu, și când nu sunt cu el.

4. Mă simt liberă să fiu eu însămi în această relație.

5. Îmi place cine sunt în această relație.

6. Mă iubesc pe mine însămi tot atât cât îl iubesc și pe partenerul meu.

7. Mă simt bine în legătură cu cine este partenerul meu.

8. În situația în care partenerul meu își pierde toate bunurile materiale, l-aș mai iubi și aș mai vrea să fiu cu el?

9. Îmi apreciez partenerul, cu tot cu ciudățeniile lui.

10. Toate alegerile mele sunt în favoarea relației noastre; deciziile mele urmăresc binele relației noastre.

11. Când am vești bune sau rele sau mă confrunt cu o situație provocatoare, partenerul meu este primul pe care îl anunț.

12. Când ne confruntăm cu probleme în relație, prima mea reacție este să le rezolv, și nu să părăsesc relația.

13. Mă simt mulțumită și împlinită în relație.

14. Știu că partenerul meu simte pentru mine la fel cum simt și eu pentru el (amândoi ne iubim și ne admirăm în egală măsură).

15. Atunci când ne confruntăm în relație cu probleme, sunt încrezătoare că până la urmă lucrurile se vor îndrepta, iar relația noastră va redeveni armonioasă.

16. Partenerul meu este singurul bărbat cu care aș vrea să fiu.

17. Abordez relația noastră doar cu iubire și niciodată ca pe un joc de putere.

18. Sunt fericită pentru partenerul meu atunci când i se întâmplă lucruri bune și are parte de reușite.

19. Atunci când partenerul meu se confruntă cu greutăți, îl susțin necondiționat.

20. Sunt mulțumită de felul în care eu și partenerul meu interacționăm și ne rezolvăm problemele.

Dacă ai răspuns la cele mai multe întrebări cu „adevărat”, atunci înseamnă că ești cu adevărat îndrăgostită de partenerul tău. Dacă majoritatea răspunsurilor gravitează în jurul lui „fals”, atunci nu ești îndrăgostită: abordezi dragostea cu frică și crezi că este un lucru greu.

Concluzia este: dacă ești îndrăgostită de persoana potrivită, dragostea nu îți va părea dificilă și chinuitoare, ci din contra te vei simți împlinită și iubită pentru cine ești tu cu adevărat. Mai mult, vei ști că și el simte la fel pentru tine. Provocările relației vor fi depășite cu lejeritate și nu vor eroda legătura voastră.

