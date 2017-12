ELLE Style Awards: O imagine si o mie de cuvinte

Pe 6 decembrie, ELLE a aniversat 20 de ani in Romania, printr-o gala care, prin traditie deja, are loc la Palatul Parlamentului. Intamplarea a facut ca evenimentul sa se suprapuna cu votul din Parlament pe amendamentele la legile justitiei, sute de modificari care, in parte, au generat proteste din ianuarie anul trecut si pana acum. Unele dintre amendamente sunt intemeiate, altele sunt modificari “cu dedicatie”, manevre politice prin care coalitia aflata la guvernare isi intregeste puterea intr-un fel care pana si noua, redactorilor unei reviste de moda fara alt amestec in politica decat cel al unor simpli cetateni, ni se pare amenintator. Aceste legi, intens dezbatute in spatiul public, continua sa se voteze si astazi intr-un ritm care arata ca reprezentantii nostri nu stau pe ganduri cand vine vorba sa faca modificari esentiale ale legislatiei – atata timp cat acestea ii favorizeaza pe ei.

Nu am avut mare idee, inaintea si in timpul evenimentului, despre ceea ce se intampla la cativa pasi de sala in care ne aflam. Nu am stiut nici de episodul jenant in care senatorul PSD Serban Nicolae a jignit-o pe deputata USR Cosette Chichirau, utilizand vorbe pe care le condamnam, ca toti oamenii cu discernamant. Si nici de protestele de afara – despre care, insa, invitatii intarziati ne spusesera cateva vorbe.

Insa, chiar la inceputul galei, Roxana Voloseniuc, redactorul sef ELLE, spunea, intr-o bizara potrivire cu ceea ce se intampla in jur: “încercăm să răspundem și să interpretăm realitățile care ne privesc pe toți. Am realizat că vocile noastre contează și că trebuie să le folosim responsabil. (…) Am demarat campanii care luptă pentru acceptarea diferențelor dintre oameni, pentru conștientizarea problemelor cu care ne confruntăm și pentru rezolvarea lor. #ELLEnutace, un hashtag lansat de comunitatea ELLE, a devenit pentru noi un crez și o datorie.”

Asta se intampla in partea noastra de lume, in bula noastra fashionable, in timp ce Bucurestiul clocotea, inca o data, sub amenintarea unei clase politice fara bune intentii. Si aceasta a fost momentul in care Catalin Georgescu a suprins imaginea Stefaniei Ivanescu, nominalizata la categoria Best Model. Apoi ne-a povestit cum s-a intamplat:

“După ce o mașină care ieșea din curtea Casei Poporului a fost asaltată de unii protestatari, jandarmeria a extins lanțul uman pe ambele părți ale străzii iar poliția rutieră a restricționat traficul. Am rămas pe trotuarul dinspre Parlament alături de o mână de oameni. Nicio mașină nu mai avea acces în curte, nici măcar taxiurile care aduceau invitați pentru ce știam deja că este Gala care se desfășoară undeva în clădire. Am rămas să vorbesc cu o prietenă, dar aveam un ochi către strada care bănuiam că va fi iar ocupată. Pe lângă noi au trecut mai multe persoane, printre care și câteva fete care erau îmbrăcate destul de sumar pentru cât aveau de mers și cât de frig era afară. Am ridicat aparatul, declanșat o rafală de câteva cadre și l-am păstrat pe cel unde girofarul face scena să arate cât mai mult ca un runway. Faptul că se vede și cuvântul ”style” lizibil pe ceea ce am presupus că este o invitație a pus punctul pe i.”

Intre timp, Stefania Ivanescu a castigat trofeul pentru cel mai bun model – o recompensa binemeritata pentru munca ei. Iar cand ceremonia s-a incheiat, am vazut si noi fotografia a carei protagonista era, intens distribuita pe retelele sociale, cel mai adesea insotita de texte de tipul: “Tara arde, babele se piaptana…”.

Realitatea, cum se intampla de fiecare data cand social media se inflameaza, e un pic diferita. Gala ELLE Style Awards nu semnifica defel lipsa noastra de implicare in problemele comunitatii, ci este, cum spune Roxana Voloseniuc, mai mult de atat. “Revista ELLE este o oglinda a societatii, a fost dintotdeauna. Iar gala nu este o simpla petrecere, ci un eveniment important intr-o industrie puternica, care nu poate fi vazuta intr-un context frivol, pentru ca, pur si simplu, este una care contribuie cu locuri de munca, cu taxe, cu valoare la ceea ce se intampla in Romania.”

Intr-un fel similar a vazut lucrurile si agentia care o reprezinta pe Stefania, Allure Management: “Gala incununeaza multi ani de munca si talent. Stefania vorbea la telefon cu mine si primea indicatiile pentru a putea ajunge la eveniment (…). Nu si-a dorit in nici un fel sa arate lipsa de respect pentru persoanele care protestau in fata Parlamentului”, a declarat Radu Dobrea, managerul ei.

In mod curios, insa, lucrurile nu au fost percepute astfel de cei care au fost lezati de prezenta unei fete intr-o rochie de seara pe trotuarul din fata Palatului Parlamentului. Fotografia lui Catalin Georgescu, pe cat de spectaculoasa este, are si meritul de a evidentia o diviziune care se casca tot mai tare intre noi.

Este cea care ne face sa ne revoltam de fiecare data cand aparentele unui fapt nu cupleaza cu interesele noastre de moment. Este lucrul care ne face mai degraba dornici sa condamnam situatii pe care nu le cunoastem, decat sa optam pentru exercitiul unei minime intelegeri pentru celalalt. In cazul imaginii Stefaniei Ivanescu, este impresia pe care multi deja si-au format-o: ca aceasta tanara femeie e nepasatoare. Lucru pe care nu l-ar fi spus, probabil, daca aceasta fata ar fi muncit intr-un domeniu mai putin glam. Dar asta e irelevant.

Dar tocmai pentru ca o astfel de imagine genereaza atatea comentarii si reprosuri si pentru ca aseara, la aniversarea de 20 de ani a revistei ELLE, ne-am luat inca o data angajamentul de a ne informa cititorii in legatura cu lucruri care ne privesc pe noi toti si care se intind mult dincolo de moda, imaginea are pentru noi o alta semnificatie.

E un bun semnal ca industria modei face parte dintr-o societate, si nu exista ca atare, pe cont propriu. Ca o revista pentru femei e una care le informeaza pe acestea despre toate lucrurile care le privesc. Ca suntem, oricat de divizati am parea, impreuna. Si ca impreuna avem sanse sa facem ceva – si ne e clar deja ca avem foarte multe de facut.

Foto: Catalin Georgescu.

Imaginea a fost oferita gratuit si nu poate fi folosita in scopuri comerciale.

Citeste si:

Castigatorii ELLE Style Awards 2017