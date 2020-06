Ce nu trebuie să ratezi în ultimele zile ale Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu

Pentru prima dată în cei 27 de ani de existență, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) are loc online, în perioada 12-21 iunie. Asta nu înseamnă însă că programul este mai puțin impresionant ca până acum. Avem la dispoziție 138 de evenimente din 30 de țări, structurate în 13 secțiuni distincte: teatru, dans, outdoor, circ contemporan, muzică, operă, film, conferințe speciale, Therme Forum, Bursa de Spectacole, Platforma doctorală, dar și o nouă secțiune, „FITS for KIDS', dedicată celor mici. Acestea pot fi văzute pe site-ul oficial FITS, www.sibfest.ro, dar și pe pagina oficială de Facebook și canalul oficial de YouTube.

Poate că a vedea spectacole de teatru pe ecranul computerului nu e același lucru cu a fi chiar acolo în sală, dar astfel avem ocazia să vedem la un click distanță unele dintre cele mai bune spectacole din lume. Bob Wilson, Thomas Ostermeier, Pippo Delbono sau Lev Dodin sunt doar câțiva dintre marii regizori ale căror spectacole se pot vedea în cadrul FITS.

„Ceea ce la început părea de neimaginat, devine realitate. Am reușit împreună cu întreaga echipă pe care o am alături să dăm sens unei idei care părea de neconceput acum două luni. O ediție a festivalului care să ne readucă împreună, pe toți cei cărora ne e dor de frumos, în poate cea mai mare sală de spectacole în care ne-am întâlnit până acum: online-ul. Îi vom avea alături pe unii dintre cei mai mari artiști ai lumii din toate timpurile, cu spectacole pe care nu am fi putut poate niciodată să le aducem în festival, pentru că nu avem încă nici scenele nici resursele materiale necesare', a declarat Constantin Chiriac, președintele FITS.



Astăzi, de la ora 20:00 va fi difuzat gratuit Povestea prințesei deocheate, cel mai recent spectacol montat de Silviu Purcărete la Teatrul Național din Sibiu, laureat în 2018 al premiului UNITER pentru Cel mai bun spectacol. Spectacolul pornește de la piesa kabuki a lui Tsuruya Nanboku al IV-lea, regizorul propunându-și să facă un spectacol european, folosind textul, regulile și spațiul kabuki, reinterpretate într-o manieră personală.

Mai jos poți găsi programul complet al ultimelor zile de FITS:

VINERI, 19 iunie 2020

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

UN OM TARE BOGAT

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/1h

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

11:00

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU EMMANUEL DEMARCY MOTA

FRA/conferințe speciale/1h

Conferință în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

12:00

AUTOBAHN – Ep.5 – Long Division

De: Neil LaBute

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Teatrul Național „Radu Stanca' Sibiu

ROU/teatru/23min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:25

ANTY-GONE

TRIPTIC – PARTEA II

De: Alicja Bral

Regia: Grzegorz Bral

Song of the Goat Theatre

POL/teatru/50min

Spectacol în limba engleză

Traducere în limba română

13:15

RAMBUKU

De: Jon Fosse

Regia: Mihai Măniuțiu

Teatrul Național „Mihai Eminescu' Timișoara

ROU/teatru/1h14min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

Nerecomandat celor sub 18 ani

14:00

EXPRESIA ARTISTICĂ ȘI TRANSFORMAREA POVESTIRII

THERME FORUM: TEATRU ȘI ARHITECTURĂ 2018-2020- OBIECTIVE ȘI EXPERIENȚĂ

Therme Forum/2h

Eveniment în limba engleză

14:00

PRINȚESA DE CARTIER & TEROARE

La rea & Terror

De: Andrei Ivanov & Ferdinand von Schirach

Traducerea: Raluca Rădulescu (trad. din rusă) & Ciprian Marinescu (trad. din germană)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h17min

Eveniment în limba română

14:30

JUKEBOX

Un spectacol de: Yves Dagenais și Les Parfaits Inconnus

Les Parfaits Inconnus

CAN/circ contemporan/1h2min

Spectacol în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

15:30

CÂINELE FĂRĂ PENE

DOG WITHOUT FEATHERS

Inspirat de: João Cabral

Coregrafia: Deborah Colker

Companhia de Dança Deborah Colker

BRA/dans/1h7min

Spectacol în limba portugheză

Traducere în limbile engleză și română

16:40

VICTOR SAU COPIII LA PUTERE

VICTOR, OR POWER TO THE CHILDREN

De: Roger Vitrac

Regia: Emmanuel Demarcy-Mota

Théâtre de la Ville

FRA/teatru/1h46min

Spectacol în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 12 ani

18:30

LITTLE JOY

Un spectacol de: Joshua Monten

Joshua Monten Dance Company

CHE/stradă/21min

Nerecomandat celor sub 12 ani

18:55

DUNAS

Coregrafia: Maria Pagés & Sidi Larbi Cherkaoui

Maria Pagés & Sidi Larbi Cherkaoui

ESP-BEL/dans/1h10min

20:00

POVESTEA PRINȚESEI DEOCHEATE

THE SCARLET PRINCESS

Scenariu original de Silviu Purcărete, inspirat din Sakura Hime Azuma Bunshô, de Tsuruya Nanboku al IV-lea

Regia: Silviu Purcărete

Teatrul Național „Radu Stanca' Sibiu

ROU/teatru/2h15min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

Nerecomandat celor sub 16 ani

22:15

ORA SPANIOLĂ & COPILUL ȘI VRĂJILE

A SPANISH HOUR & THE CHILD AND THE MAGIC SPELLS

De: Maurice Ravel

Regia: Gábor Tompa

Dirijor: Selmeczi György

Opera Maghiară Cluj-Napoca

ROU/operă/1h43min

Spectacol în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

FIECARE EVENIMENT VA FI RETRANSMIS DUPĂ 12 ORE

SÂMBĂTĂ, 20 iunie 2020

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

OGARUL ȘI IEPURELE

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/1h

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

11:00

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU DECLAN DONNELLAN ȘI NICK ORMEROD

GBR/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză

Traducere în limba română

12:00

AUTOBAHN – Ep. 6 – Road Trip

De: Neil LaBute

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Teatrul Național „Radu Stanca' Sibiu

ROU/teatru/30min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:30

KORI KORI

Film realizat după un spectacol de Jean-Raymond Jacob

Regia: Philippe Lachambre

Compagnie Oposito

FRA/stradă/58min

13:30

DOOMSDAY FLOWER

Coregrafia: Andressa Miyazato

Muzica: Jean Jacques Lemêtre

Jean Jacques Lemêtre, Li-Yu You, Andressa Miyazato

CHN-TWN-FRA-BRA/dans/1h10min

14:00

VIABILITATEA CULTURALĂ ȘI IMPACTUL SOCIAL: Explorarea gândirii evolutive despre finanțare și valoare în domeniul artelor

IDENTITATE CULTURALĂ ȘI URBANĂ, ECONOMIE ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ

Therme Forum/2h

Eveniment în limba engleză

14:00

SULKI ȘI SULKU POARTĂ CONVERSAȚII INTELIGENTE & WHITE ROOM

Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes & White Room

De: Jean-Michel Ribes & Alexandra Badea

Traducerea: Diana Nechit și Cristina Toma

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacol lectură audio/1h

Eveniment în limba română

14:40

MUZICA EXILULUI

SINGING IN EXILE

Regia: Nathalie Rossetti & Turi Finocchiaro

Teatr ZAR and Borak Films Company

POL-FRA-BEL/film/1h17min

Film în limbile engleză, franceză, spaniolă și armeană

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 15 ani

16:00

ABSOLUT!

ABSOLUTELY!

După „Ivan Turbincă' de Ion Creangă

Regia: Alexandru Dabija

Teatrul ACT

ROU/teatru/1h30min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

Nerecomandat celor sub 10 ani

17:30

PIXEL

Regia artistică și coregrafia: Mourad Merzouki

Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne (CCN) – Compagnie Käfig

FRA/dans/1h16min

18:46

LAGRIME DI SAN PIETRO

De: Orlande de Lassus

Regia: Peter Sellars

Dirijor: Grant Gershon

Los Angeles Master Chorale

USA/muzică/1h15min

20:00

MĂSURĂ PENTRU MĂSURĂ

MEASURE FOR MEASURE

De: William Shakespeare

Regia: Declan Donnellan

Cheek by Jowl & Moscow Pushkin Drama Theatre

RUS-GBR/teatru/2h

Spectacol în limba rusă

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani

22:00

POETUL ORB

THE BLIND POET

Un spectacol de: Jan Lauwers

Jan Lauwers & Needcompany

BEL/teatru/1h 54min

Spectacol în limbile arabă, engleză, olandeză, franceză, norvegiană și arabă tunisiană

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 14 ani

FIECARE EVENIMENT VA FI RETRANSMIS DUPĂ 12 ORE



DUMINICĂ, 21 iunie 2020



09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

VRABIA ȘI STEJĂRELUL

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/1h

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

11:00

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU ROBERT WILSON

USA/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză

Traducere în limba română

12:00

AUTOBAHN – Ep.7 – Autobahn

De: Neil LaBute

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Teatrul Național „Radu Stanca' Sibiu

ROU/teatru/27min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:30

ÎN MREJELE NOPȚII

THE GROUND SPIDER

Un spectacol de: Yamamoto Noh Theatre

Yamamoto Noh Theatre

JPN/teatru/47min

Spectacol în limba japoneză

Traducere în limbile engleză și română

13:20

NEO DERVISH

Un spectacol de: Ziya Azazi

Ziya Azazi

AUT-TUR/dans/1h

14:00

IUBIRE SECRETĂ PE TĂRÂMUL PIERSICILOR ÎN FLOARE & UN LOC STRATEGIC

Secret Love in Peach Blossom & Un lugar estratégico

De: Stan Lai & Garcia Morales

Traducerea: Camelia Oană (trad. în engleză și adapt. Stan Lai) & Luminița Voina-Răuț

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h8min

Eveniment în limba română

14:20

FRANCEZII

THE FRENCH

După „În căutarea timpului pierdut' de Marcel Proust

Regia: Krzysztof Warlikowski

Nowy Teatr

POL/teatru/3h45min

Spectacol în limba poloneză

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani

18:05

IF AT ALL

Coregrafia: Rami Beer

Kibbutz Contemporary Dance Company

ISR/dans /1h

19:10

LIVADA DE VIȘINI

THE CHERRY ORCHARD

De: A.P. Cehov

Regia: Lev Erenburg

Nebolshoy Drama Theatre

RUS/teatru/2h23min

Spectacol în limba rusă

Traducere în limbile română și engleză

Nerecomandat celor sub 16 ani

21:33

RĖSPIRE

BREATH

Regia: Johanne Humblet

Les filles du renard pâle

FRA/stradă/2min

21:40

MESIA

MESSIAH

De: George Frideric Handel

Adaptare de: Wolfgang A. Mozart

Regia: Robert Wilson

Dirijor: Marc Minkowski

Mozarteum Foundation Salzburg, Salzburg Festival și Théâtre des Champs-Elysées; Compania de producție: Unitel

AUT-FRA-DEU/operă/2h15min

Spectacol în limba germană

Traducere în limbile engleză și română

Spectacol difuzat doar pe teritoriul României

23:55

SPECTACOL PIROTEHNIC ȘI MULTIMEDIA

PYROTECHNICAL AND MULTIMEDIA SHOW

Groupe F

FRA/stradă/3min

